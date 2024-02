Daikin’den yaşanabilir bir gelecek için “Fusion 25” planı

1924 yılından bu yana iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve Ekim 2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan Daikin, 1978 yılında distribütörler ile girdiği Türkiye pazarında, 2011’de Airfel’i satın alarak iklimlendirme sektörünün önemli bir yatırımcısı oldu.

Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, sürdürülebilirlik kavramının Daikin’in global olarak 2018 yılından bu yana ana gündeminde olduğunu söylüyor. Yeşilyurt ile sektörde yaşanan dönüşümü konuştuk:

Çevre vizyonu 3 tema altında toplanıyor

“FUSION 25 (F-25) adı verilen global strateji; sürdürülebilirlik çalışmalarımızın temelinde yer alıyor. Daikin, 2025 mali yılını hedefleyen FUSION 25 Stratejik Yönetim Planı çerçevesinde işlerini sürekli olarak büyütmeyi ve geliştirmeyi amaçlarken, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda topluma ve çevreye fayda sağlamaya odaklanan bir şirket. SKA’lar ışığında hazırlanan ve sürdürülebilirlik yolundaki ilerlememize rehberlik eden F-25 Stratejik Yönetim Planı, Daikin’in Çevre Vizyonu 2050 kapsamında belirlediği büyüme stratejisinin üç teması ile birleştirilerek geliştirildi. Bu 3 tema; karbon nötr olma hedefine ulaşma yolundaki mücadele, müşterilerle ilişkili iş çözümlerinin tanıtılması ve hava ile değer yaratmak başlıkları altında toplanıyor. Daikin Türkiye olarak da; Daikin Global’in belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda F-25’in kurum özelindeki yaklaşımını içeren 9 temel strateji belirledik. Bu stratejileri iklimlendirme sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak, iklimlendirme pazarında en iyi servis ve çözüm sağlayıcısı olmak, ticari ve endüstriyel soğutmada önemli oyuncu olmak, CIS ülkelerinde marka bilinirliğimizi arttırarak yeni ürün ve servisler geliştirerek satış ağımızı genişleterek pazar konumumuzu güçlendirmek, proje kanalında liderliğimizi güçlendirmek ve karlılığımızı artırmak, beklentilerimizin ötesinde müşteri deneyimi sunmak, üretim kapasitemizi artırarak Daikin Avrupa bölgesinde en verimli fabrika olmak, küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak ve karbon nötr şirket haline gelmek, çalışanlarımızın yetkinliklerini yükseltmek ve en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer almak olarak sıralayabiliriz.”

2050 net sıfır emisyon hedefi

“Daikin’in çevre vizyonunun temel hedefi 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken olan sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmek. Bunu da ürün ve çözümlerimizle emisyon azaltımlarına katkıda bulunarak sağlamayı amaçlıyoruz. Ürün gamımızda şimdiye kadar enerji verimli ve çevre dostu birçok ürünü hem bireysel tarafta hem de ticari tarafta sunduk. Daha yüksek enerji verimli ürünler sunmak ve üretim aşaması da dahil tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması amacıyla hareket ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi de bu misyon doğrultusunda geliştirmemizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizde de iklim ve çevre konuları önemli bir yere sahip. Bugüne kadar iklim farkındalığı ile ilgili 'Temiz Hava Elçileri Projesi’, 'maratHOME’ projesi sponsorluğu ve Daikin iklimlendirme sözlüğü gibi pek çok proje ve uygulamaya imza attık. Son olarak 'Daikin’le Yaşanabilir Gelecek’ başlıklı bir video yarışması başlattık. 22 Nisan’a kadar başvuruları devam edecek yarışma ile katılımcılara küresel iklim değişikliği konusundaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini paylaşma fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda, kadınları iş hayatında desteklemeye yönelik Sakura Kadın Girişimci ve Sakura Kadın Teknisyen projelerimiz bulunuyor.”

Sürdürülebilirlik ve yeşil binalar gündemimizde olacak

“Hem ülkemizdeki gelişmeler, hem de Avrupa’daki gündemler doğrultusunda özellikle sürdürülebilirlik ve yeşil binalar konularının gündemimizde olacağını söyleyebiliriz. GES projeleri de bizim için çok önemli. Hendek Üretim Tesisi’nde kurulan GES projesi ile bugüne kadar üretim faaliyetlerinde kullanılan elektriğin yüzde 68’inin güneş enerjisinden ürettik. Temmuz 2023’te tesis bünyesinde devreye aldığımız ilave güneş enerjisi tesisi ile bu oranı yüzde 90’a çıkaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde kuracağımız arazi GES ile ofis ve satış noktalarımızda kullandığımız elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olacağız.”

Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaştı

“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ‘in açıkladığı güncel verilere göre, Türkiye’de İklimlendirme Sektörü 2023 yılını bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artışla 7,2 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattı. Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaştı, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti. Rakamların ötesine baktığımızda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında sektör şampiyonu olduk. Aynı zamanda Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen, “2022 İhracatın Liderleri” ödüllerinde “En Çok İhracat Yapan Firma” kategorisinde şampiyon olurken, “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde ise yine birincilik ödülünü alarak bu alandaki başarımızı bir kez daha gösterdik.

‘Geri Kazanmak-Islah Etmek-Yeniden Kullanmak’

“Daikin Global; ürünlerin yanı sıra, düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlar geliştirerek, enerji verimliliği sağlayan çözümler sunuyor ve soğutucu akışkanları geri kazanıp geri dönüştürerek hem dünyaya katkıda bulunmayı hem de işini büyütmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sunan diğer bir başlığımız Loop By Daikin projesi. Daikin Avrupa tarafından yürütülen devrim niteliğindeki soğutucu akışkan programı olan “Loop By Daikin” yaklaşımının temel ilkesini ‘Geri Kazanmak-Islah Etmek-Yeniden Kullanmak’ anahtar kelimeleri oluşturuyor. Geri kazanılan soğutucu akışkan, her yıl 400 bin kg’dan fazla yeni gazın üretilmesini engelliyor. Bildiğiniz üzere Sakarya Hendek’te bir üretim merkezimiz var. Loop by Daikin projesiyle; Avrupa’ya ihraç edilmek üzere Hendek fabrikamızda üretilen R410A soğutucu akışkanına sahip VRV dış üniteler için yeni soğutucu akışkan kullanmak yerine dönüşümden kazanılmış soğutucu akışkanları kullanıyoruz.”

Isı pompası geleceğin teknolojisi olarak görülüyor

“Isı pompaları tükettikleri enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini ortam havasından veya jeotermal enerjiden elde eden ve sadece yüzde 20 elektrik kullanan bir teknoloji olarak öne çıkıyor ve çevre dostu özellikleri ile geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Biz de R-32 soğutucu akışkan gazını kullanarak ürettiğimiz yeni nesil Altherma 3 ısı pompası serisi ile tüketicilerimizi geleceğin teknolojisi ile buluşturuyoruz. Cihaz fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 5 kat daha verimli çalışıyor; elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre 4,3 kata, ithal kömüre göre 2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor.