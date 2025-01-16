‘Doğrudan satış’la 500 bin kişiyi kucakladı, Türkiye’de üretim için kolları sıvadı

Naime Yalçın, 1980 yılında Los Angeles’ta (ABD) kurulan, 1998 yılında Türkiye pazarına giren “takviye edici gıdalar, sporcu beslenme ürünleri” gibi ürünleriyle bilinen Herbalife’ta 2006 yılında pazarlama uzmanı olarak çalışmaya başladığında durum saptaması yaptı:

- Herbalife, dünyada 95 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye, Avrupa bölgesinde 10’uncu büyük pazarımız konumunda bulunuyor.

Naime Yalçın, Herbalife Türkiye’de zamanla satış ve pazarlama koordinatörü, satış ve stratejiden sorumlu yönetici pozisyonlarına yükselirken, şirket pazarlamada“doğrudan satış” tarafına yüklendi. Yani, çoğunluğu kadın olan “satış görevlileri”Herbalife’ın pazarlama ağına yoğun şekilde katıldı.

Yalçın, 2023 yılında Herbalife Türkiye Genel Müdürü olduğunda şirketin “doğrudan satış” ağına girenler, müşteriler dahil 500 bini buldu:

- 150 bin kişi Herbalife ile iş yapar hale geldi. Bunlar arasından 20-30 bin kişi, “doğrudan satış” formülü sayesinde “girişimci” gibi oldu. Yani, tamamen kendi işlerini yapar noktayı yakaladı.

Geçenlerde Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın ve Güney Doğu Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü Samet Serttaş’la buluştuk, sektörü ve “doğrudan satış”ı konuştuk.

Sohbetin başında Herbalife’ın Türkiye’de üretim yaptırıp yaptırmadığını öğrenmek istedim, Yalçın ve Serttaş ilk anda şu yanıtı verdi:

- Şimdilik Türkiye’de üretimimiz yok… Türkiye, pazar büyüklüğü açısından Avrupa’da bizim için ilk sırada yer alıyor.

Naime Yalçın, Samet Yurttaş için de o an için sürpriz gibi olan bilgiyi paylaştı:

- Bu yıl Türkiye’de üretime başlıyoruz… Türkiye’de yaptıracağımız ilk ürünler sporcu beslenmesine dönük olacak.

Yurttaş, bana döndü:

- Türkiye’de üretim yaptırma ile ilgili hazırlıklarımızı henüz açıklama noktasına gelmemiştik. Naime Hanım ilk kez sizinle paylaşmış oldu.

Yalçın sürdürdü:

- İnceleyip uygun bulduğumuz yeni bir tesiste üretimi yaptıracağız.

Samet Serttaş, Herbalife’ın Türkiye’de üretim için 3’üncü denemesinden sonra adım atma noktasına gelindiğini vurguladı:

- Aslında 6-7 yıldır Türkiye’deki ilgili tesisleri izliyor, inceliyoruz. ABD’den ekipler gelip üretim ortamlarına bakıyor. Aslında ülkemizdeki ilaç tesisleri çok iyi ama biz üretim yaptırmak için öncelikle gıda tesislerine baktık.

Son denemede üretim yaptırmak için 3 aday tesis belirlediklerini kaydetti:

- Yurt dışından üretimle ilgili uzmanlarımız geldi. 3 tesisi inceledi. Birini bize en uygun olarak belirledi.

Mevcut tesiste üretim olsa da Herbalife’ın yatırımının söz konusu olup olmayacağını merak ettim, Naime Yalçın anlattı:

- Üretimi yaptıracağımız şirketle birlikte Ar-Ge de yapmak istiyoruz. Üretim bandı yatırımı olmasa da Ar-Ge çalışmaları harcama söz konusu olur.

Samet Yalçın, Herbalife’ın Türkiye’de üretim yaptırma aşamasına gelmesinin önemi üzerinde durdu:

- Herbalife’ın Türkiye’de üretim yaptırmaya başlaması küresel pazar açısından önemli bir göstergedir.

Naime Yalçın’ın “Herbalife Türkiye’de üretim yaptıracak” bilgisini verdiği anda Almanya merkezli MAN Holding’in o dönemki Ticari Araçlar CEO’su Anton Weinmann’la 2010 yılı öncesi Münih’te yaptığımız bir görüşmeyi anımsadım.

Her yabancı sermayeli kuruluş temsilcisi gibi Weinmann’a da Türkiye’ye yönelik yatırımlarını artırıp artırmayacaklarını sormuş, şöyle bir yanıtla karşılaşmıştım:

- Siz MAN Türkiye’nin adamı mısınız?

Ben de şu yanıtı vermiştim:

- Ben Türkiye’nin, ülkemin adamıyım. Ülkeme daha fazla yatırım gelsin, ekonomimizin büyümesine katkı versin, istihdam ve refah artsın istiyorum.

Herbalife’ın Türkiye’deki bir tesiste üretime başlamasını aynı yaklaşımla önemsedim…

Bakalım Herbalife, Türkiye’deki, üretim serisine kaç ürün katabilecek?

Cirosu 5.1 milyar Dolar, dünyada 11 üretim merkezi var

Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın’a grubun büyüklüğü ile ilgili verileri sordum, anlattı:

- 2023 yılı global ciromuz 5.1 milyar dolar. ABD’de iki büyük üretim tesisimiz var. Avrupa’da 4 partner ile üretim yapılıyor. Çin’de 3 tesis var. Brezilya ve Endonezya’da da parter modeliyle üretim gerçekleşiyor.

Avrupa’ya işaret etti:

- Türkiye, Avrupa’da partner modeliyle üretime geçtiğimiz 5’inci nokta olacak.

Herbalife Güney Doğu Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü Samet Serttaş, grubun şu yönünün altını çizdi:

- Herbalife, bulunduğu ülkelerde tarıma destek veriyor.

Dünyada ‘sağlık ürünleri’ pazarı 328 milyar dolar

Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın ve Herbalife Güneydoğu Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü Samet Serttaş’a “takviye gıda”, “sporcu beslenmesi ürünleri”yle ilgili dünya pazarındaki durumu sordum. Serttaş, “Euromonitör Tüketici Sağlığı Verileri”nden aktardı:

- Dünyada “Sağlık Ürünleri” pazarının büyüklüğü 328 milyar doları buluyor.

Bu ürünleri ve pazardaki büyüklüklerini şöyle sıraladı:

- Reçetesiz ilaç pazarı: 140 milyar dolar

- Sporcu gıda pazarı: 31 milyar dolar

- Vitamin ve gıda takviyeleri pazarı: 137 milyar dolar

- Kilo kontrol ürünleri pazarı: 20 milyar dolar

- Bitkisel ve geleneksel ürünler: 60 milyar dolar

- Alerji ürünleri pazarı: 7 milyar dolar

- Çocuk tüketici sağlığı ürünleri: 16 milyar dolar

“Sağlık Ürünleri” pazarının bölgesel dağılımını da paylaştı:

- Asya Pasifik ülkeleri: 110 milyar dolar

- Kuzey Amerika: 101 milyar dolar

- Batı Avrupa: 51 milyar dolar

- Doğu Avrupa: 17 milyar dolar

- Ortadoğu pazarı: 16.5 milyar dolar

- Latin Amerika pazarı: 24 milyar dolar

Samet Serttaş, dünyada kişi başı tüketici sağlığı harcamasına örnekler verdi:

- Dünya ortalaması: 7.24 dolar

- ABD: 284 dolar

- Almanya: 121 dolar

- Japonya: 136 dolar

Serttaş, beklentileri paylaştı:

- Önümüzdeki 5 yılda her yıl pazarın en az yüzde 5 büyümesi bekleniyor.

Türkiye pazarı 618 milyon dolar

Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, “Takviye gıdalar ve sporcu besinleri” pazarının Türkiye’deki durumunu irdeledi:

- ABD’de 96 milyar dolar, Japonya’da 16.7 milyar dolar, Almanya’da 10.3 milyar dolar olan pazar büyüklüğü Türkiye’de 618 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Türkiye pazarındaki dağılımı da şöyle sıraladı:

- Reçetesiz ilaç pazarı: 258 milyon dolar

- Sporcu gıdaları pazarı: 46 milyon dolar

- Vitamin ve gıda takviyeleri pazarı: 278 milyon dolar

- Kilo kontrol ürünleri pazarı: 35.8 milyon dolar

- Bitkisel ve geleneksel ürünler pazarı: 151 milyon dolar

- Çocuk sağlığı ürünleri pazarı: 65.9 milyon dolar