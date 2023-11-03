Dünya ve Türkiye gastronomisi Gastromasa’da buluşuyor!

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevi sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Geography” (Coğrafya) teması çerçevesinde yapılacak etkinlik, gastronomi diplomatımız olarak da öne çıkan sevgili dostum Gökmen Sözen’in global markası. Sekiz yıldır Türkiye’yi tanıtan önemli bir değer…

Ve gastronomi diplomasisi alanında yine önemli bir gelişmeyi de buradan açıklamak istiyorum: Gastromasa İngiltere’ye gidiyor.

Gastromasa Londra Konferansı & Fuarı 2024 yılında, 28-29 Mayıs tarihlerinde Dünya Gastronomisi’nin merkezi olan Londra’da, Olympia Congress Center’da ilk kez gerçekleştirilecek. Gökmen’i bu zor işi başardığı için de tebrik ediyorum.

Gastromasa’nın afişlerinde “Geography” sözcüğünün altında Mahatma Gandhi’nin bir sözü yer alıyor:

“Dünya herkesin ihtiyaçlarına yetecek kadarını sağlıyor ama herkesin açgözlülüğünü tatmin edecek kadar değil.”

Katılmamak mümkün mü? Bu konuyu düşünüp tartışacağız…

Cumartesi ve Pazar günleri programdaki iki etkinliğe moderatörlük yapacağım Gastromasa’da bu yıl da dünyaca ünlü şefler ülkeleri için coğrafik değere ve öneme sahip ürünlerinin hikâyelerini, kendi mutfaklarının gelişimini, dünya mutfağındaki trendleri anlatacaklar. Fuarın konseptleri sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Anlatılanları kaçırmamak için doğal olarak çoğunlukla salonlarda olacağım…

Etkinlikte aralarında Ángel León, Dominique Crenn, Yoshihiro Narisawa, Rasmus Munk, Bruno Verjus, Andoni Luis Aduriz, Jordi Roca, René Frank, Yann Couvreur, Antonio Bachour, Atsushi Tanaka, Isaac Mchale gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 60’ın üzerinde şef ve pastry şefi, 30’dan fazla barista, sommelier ve miksolojist yer alacak…

Türkiye’den konusunda uzman 200’ün üzerinde profesyonel konuşmacı, turizm ve ağırlama sektörünün önemli yatırımcıları, ünlü şefler, gastronomi profesyonelleri, genel müdürler, F&B müdürleri, satın alma müdürleri ve birçok isim VIII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katılacaklar.

Tabii ki etkinlik kapsamında düzenlenen fuara stantları ile katılan firmaların yeni ürünlerini deneyimleme, workshopları izleme fırsatı da olacak…

Peki, Cumartesi ve Pazar günleri 5 salonda sürdürülecek programda hangi konseptlerde hangi etkinlikleri izleyeceğiz:

Gastromasa Konferansı: Dünyaca ünlü şefler Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı’nda Coğrafya teması çerçevesinde ülkeleri için coğrafik değere ve öneme sahip ürünlerinin hikâyelerini, kendi mutfaklarının gelişimini, dünya mutfağındaki trendleri anlatacaklar; kendi coğrafyalarına özgü ürünleri kullanarak workshoplar gerçekleştirecekler.

Gastromasa Hospitality: Turizm ve ağırlama sektörünün önemli temsilcilerinin yer alacağı Gastromasa Hospitality ile turizm ve ağırlama sektörünün önemli yatırımcılarını, ünlü şefleri, gastronomi profesyonellerini ve alanında uzman, önemli isimleri bir araya getirecek.

Gastromasa Bar: Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı içerisinde yer alacak olan Gastromasa Bar konsepti dünyaca ünlü, ödüllü sommelierler ve miksolojistler ilham veren hikâyelerini ve en son trendleri paylaşacaklar, kendi coğrafik içeceklerini hazırlayacaklar. Bar ve içeceklerin önemi ve kalitesi üzerine gerçekleşecek ilgi çekici workshop’lar ile konuklara yeni deneyimler yaşatacaklar.

Gastromasa Pastry: Yeni pastacılık trendlerinin ele alınacağı ve sektördeki önemli çalışmaların konuşulacağı Gastromasa Pastry konsepti ile; pastacılık ekipmanlarının ve ürünlerinin önemi, pastacılık sektöründe yaratıcılığın artırılması gibi konularda pastacılık dünyasının en ünlü şefleri sektöre yön veren çalışmalar hakkında konuşacaklar.

Sözen Grubu CEO'su Gökmen Sözen’in 2025 yılı için de bir sürprizi var:

Çikolata tutkunlarının meşhur buluşma noktası Salon du Chocolat, Fransa (Paris ve Lyon), ABD (New York), Japonya (Tokyo) gibi birçok önemli destinasyonda gerçekleştiriliyor. Bu önemli etkinlik, 2025 yılında Türkiye'ye geliyor. Fransa menşeli organizasyon için Gökmen Sözen ve Salon du Chocolat CEO'su Gérald Palacios, Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi imzaladılar.

http://www.gastromasa.com adresinden ayrıntılı bilgileri alabileceğiniz Gastromasa’da bu yıl da buluşmak üzere…