Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var!

L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin” programında ödül alan 40 yaş altındaki 4 genç bilim kadını; enerji, çevre, tıp, geri dönüşüm, çevre, endüstriyel inovasyon biyokimya gibi alanlarda heyecan verici çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bilimde cinsiyet eşitliğini savunan L’Oréal Türkiye, 21 yıldır genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle «Bilim Kadınları İçin» programını yürütüyor.

Kadınlar, Bu Programdan Aldıkları Destekle Bilim Dünyasında Cam Tavanları Kırıyor.

Program, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor.

Bilime olduğu kadar bilimsel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine de ihtiyaç duyulan bir dönemde araştırmacıları teşvik eden, destekleyen ve farkındalık yaratan programda burs kazanan kadınlar, aldıkları destekle bilim dünyasında cam tavanları kırıyor.

“Bilim Kadınları İçin” programının Türkiye’deki 21. yılında bilime yön veren genç ve yetenekli Türk bilim kadınlarının her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150.000 TL ödül kazandı.

İnsanlık için önemli projeler üzerinde çalışan, her biri üniversitelerdeki araştırmalarını sürdüren 40 yaş altındaki 4 genç bilim kadını; enerji, çevre, tıp, geri dönüşüm, çevre, endüstriyel inovasyon, biyokimya gibi pek çok alanda heyecan verici çalışmalar gerçekleştiriyor.

TOG ile iş birliği

L’Oréal Türkiye, “Bilim Kadınları İçin” programının kapsamını genişleterek gençlere bilim kadını olma yolunda ilham vermek adına bu yıl yeni bir sayfa daha açtı.

TOG ile iş birliği yapan L’Oréal Türkiye, bugüne kadar “Bilim Kadınları İçin” programında burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunduğu mentorluk programıyla üniversite öğrencisi olan geleceğin bilim kadınlarına ışık oluyor.

Program kapsamında daha önce programda ödül kazanmış gönüllü bilim kadınları, bilimsel alanlarda öğrenim gören kadın öğrencilerin mentorluğunu üstlenecek. En az 6 ay sürecek programda mentorluk desteği alacak gençler; Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo-tıp, Doğa Bilimleri, Fizik, Moleküler Biyoloji, Genetik, Nörobilim gibi bölümlerde üniversite eğitimi alıyor.

İş birliğinin bir diğer ayağında ise L’Oréal, TOG aracılığıyla kadın öğrencilere bağış desteğinde bulunuyor. Öğrenciler, sağlanan fondan eğitim hayatlarında kullanmak üzere yararlanabilecek.

“Genç kadınlarımıza ışık tutuyoruz”

“Türkiye’de bugüne kadar 120 genç bilim kadınına projelerinde destek olduk, şimdi de geleceğin bilim kadınlarına destek vereceğiz” yorumunu yapan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen’in yorumları şöyle: “L’Oréal olarak bilimde cinsiyet eşitliğine ve bilim kadınlarına olan inancımızı her zaman en üst seviyede tuttuk. Biliyoruz ki bilimde cinsiyet eşitliği sağlandığında daha fazla perspektif, daha fazla çeşitlilik ve daha fazla yenilik ortaya çıkar. Türkiye’de bugüne kadar 120 genç kadın bilim insanına umut vaat eden projelerinde destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Dünyada 25’inci, Türkiye’de 21’inci yılını geride bırakan ‘Bilim Kadınları İçin’ programını, etki alanını genişletmek adına bir adım öteye taşıdık. TOG ile iş birliği yaparak, kadın öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor ve önceki yıllarda ‘Bilim Kadınları İçin’ programından burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunduğu mentorluk programıyla üniversitede okuyan genç kadınlarımıza ışık tutuyoruz.”

40 yaş altı 4 bilim kadını

Doç. Dr. Açelya Yılmazer

Aktuna Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü & Kök Hücre Enstitüsü

Kanser için yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlayan çalışmanın temelini; tümördeki hücreler arası kompleks moleküler ilişkilerin yeni nesil yöntemlerle daha iyi anlaşılması oluşturuyor. Bu sayede kanser kök hücrelerin etkin olduğu ve ilaca dirençli kanser tiplerinde daha etkin tedavilerin geliştirilmesi için yeni hedefler belirlenebilecek. Hatta kanser teşhisi için de yeni belirteçler keşfedilebilecek.

Doç. Dr. Begüm Yarar Kaplan

Sabancı Üniversitesi SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Karbon emisyonlarını azaltmak için daha düşük maliyetli ve yüksek verimlilikte yeşil hidrojenin üretilebilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, geliştirilecek farklı türde katalizörlerin kullanıldığı 3-boyutlu arayüzlü bipolar membranlar ile arayüzdeki suyun ayrışmasını kolaylaştırarak daha verimli ve maliyeti düşük yeşil hidrojen üretimi konusunda çalışılıyor. Araştırma, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak, karbondioksit salınımını düşürerek toplumun daha temiz bir geleceğe sahip olmasında önemli bir adım olacak.

Doç. Dr. Feyza Kazanç Özerinç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Tarım ve orman atıklarından nano gözenekli karbon malzeme geliştirilmesi ile, enerji depolama, temiz su eldesi, karbondioksit tutulması gibi alanlarda daha verimli ve çevre dostu çözümler elde edilmesi hedefleniyor. Projenin Türkiye’de uygulanması, biyokütle kaynaklarının değerlendirilmesi ve atık yönetiminin geliştirilmesi açısından daha verimli tarım uygulamaları ve temiz suya erişimin kolaylaştırılması için büyük potansiyel taşıyor.

Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Proje kapsamında, ikili özgüllüğe sahip ve akciğer kanseri tedavisi için kullanılabilecek yeni nesil bir antikor ilacı keşfi amaçlanıyor. Bağışıklık sisteminin kansere iki taraflı savaş açmasının sağlanması, projenin ana hedefini oluşturuyor. Türkiye’de geliştirilmiş orijinal bir ilaç bulunmuyor. Projede orijinal bir ilaç geliştirmeye yönelik araştırma ile iki hedefi birden gerçekleştirebilecek tek bir antikor bulunacak, hala binlerce ölüme sebebiyet veren akciğer kanseri için yeni bir tedavi yolunun açılmasına olanak sağlanabilecek.

21. yılında rakamlarla “Bilim Kadınları İçin” programı

● “Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında dünya genelinde 50’den fazla bilimsel kuruluşla iş birliği yapıldı.

● Program içerisinde düzenlenen 52 ulusal ve bölgesel programla, 110’dan fazla ülkede doktora ve doktora sonrası düzeydeki bilim kadınlarına yaklaşık 260 burs verildi.

● Türkiye, tüm L’Oréal ülkeleri içinde bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

● “Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında bugüne kadar; uluslararası ödülün sahibi 127 kadın ve burs verilen 4000’den fazla araştırmacı olmak üzere, 4100’den fazla genç bilim kadını desteklendi.

● Programın uluslararası ayağında 122 bilim kadınına, Bilimde Mükemmellik Ödülü verildi. Bu ödülü kazanan bilim kadınlarından 5’i de Nobel Ödülü aldı.

● Türkiye’de son 21 yılda 120 genç bilim kadınına, umut vaat eden projelerinde destek olundu.

● Türkiye’nin 1 Uluslararası Mükemmellik Ödülü bulunuyor ve 4’ü üst üste olmak üzere 5 Türk bilim kadını, Uluslararası Yükselen Yetenek seçildi.