E-ticarete yön verecek teknolojiler…

- Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) Teknolojileri

Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri, işletmelere hiç olmadığı kadar alışveriş deneyimini kişiselleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Müşterilerin tarama davranışlarını, satın alma geçmişini ve hatta ürünlere ne kadar zaman harcadığını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunmaktadır. Makine öğrenimi algoritmaları gelecekteki alışveriş davranışlarını tahmin ederek işletmelere envanteri verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

- Sohbet Botları ve Sanal Asistanlar

Yapay zekâ destekli sohbet botları ve sanal asistanlar, giderek daha karmaşık müşteri sorularını ele almaktadır ve kişiselleştirilmiş alışveriş yardımı sağlamaktadır. Bununla birlikte müşterilere satın alma sürecinde rehberlik etmektedir, özel öneriler sunabilmektedir ve satın alma sonrası destek sağlamaktadır.

- Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojileri

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri, online alışveriş yapma şekillerini kökten değiştirerek müşterilere ‘satın almadan önce deneme’ imkanı sunmaktadır.

Özellikle sanal showroomlar bu teknolojilerin heyecan verici bir uygulamasıdır. Müşterilere ürünleri 3D ortamında keşfetme imkânı sunmaktadır ve fiziksel bir mağazaya en yakın alışveriş deneyimi sağlamaktadır.

- Nesnelerin İnterneti (IoT)

IoT teknolojisi ile akıllı cihazlar, müşteri tercihleri ve alışveriş alışkanlıkları hakkında veri toplamak için kullanılmaktadır ve bu veriler işletmelere değerli içgörüler sağlamaktadır. Örneğin giyilebilir cihazlar müşterilerin yaşam tarzı ve fitness alışkanlıkları hakkında veri sağlayarak işletmelere kişiselleştirilmiş sağlık ve wellness ürünleri sunmalarına yardımcı olabilmektedir.

- Blockchain Teknolojisi

Blockchain teknolojisi işlemleri izlemek adına güvenilir ve şeffaf bir yol sağlamaktadır ve bu nedenle tedarik zincirlerini yönetmek için önemli bir araç olarak görülmektedir. Bahsedilen bu teknoloji ürünün üreticiden tüketiciye olan yolculuğunun detaylı kaydını sağlamaktadır ve bu durum üründeki sahtekârlık durumunun olma olasılığını azaltmaktadır.

Bununla birlikte blockchain; güvenli ödeme işlemleri, müşteri sadakat programları ve merkezi olmayan pazar yerleri oluşturmak için de kullanılabilmektedir.

- Otomasyon Teknolojileri

E-ticarette otomasyon teknolojileri özellikle depo yönetimi, sipariş hazırlama, paketleme ve kargo yönetimi gibi lojistik süreçlerde kullanılmaktadır.

Bu sayede insan hatalarının azaltılması, iş gücünden tasarruf edilmesi ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.

Ayrıca otomasyon sayesinde müşterilere daha hızlı teslimat süreleri ve daha güvenilir bir hizmet sunulmaktadır.

- Ses Teknolojisi

Ses teknolojisi, e-ticaretin evriminde devrim niteliğinde bir rol oynamaktadır. Müşteriler, istedikleri ürünleri sesleriyle kolayca arayıp bulabilmektedir ve böylece sayfalarda zaman kaybetme veya anahtar kelimeleri arama motoruna yazma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Bu sadece alışveriş deneyimi daha hızlı ve verimli hale gelmektedir.

Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden biri erişilebilirliği artırmasıdır.

Örneğin engelli bireyler için, sadece seslerini kullanarak alışveriş yapabilme imkanı sunmaktadır. Böylece daha geniş kitlelere e-ticaretin kapılarını açmaktadır.

- Drone’ler

E-ticaretin teslimatı söz konusu olduğunda drone’ların birçok yönden etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Teslimatlar için drone’ların kullanımı müşterilerin siparişlerini daha hızlı almasını sağlayarak müşteri deneyimini iyileştirmektedir.

Örneğin Amazon ve UPS gibi büyük online perakendeciler, teslimat sürelerini mümkün olduğunca azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bu teknolojiden yararlanmaktadır. Ayrıca drone teslimatı karbon ayak izini azaltmaktadır. Bu durum daha fazla markanın ve müşterinin giderek çevre bilincine sahip olması nedeniyle önemlidir.

- Çevreci Ambalaj ve Uygulamalar

Tüketicilerin çevresel sorunlara ilişkin farkındalığı arttıkça, e-ticaret işletmeleri sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmaktadır. Bu durum biyolojik olarak parçalanabilen ambalajlar, enerji verimli lojistik ve ürünlerin yeniden satış ve geri dönüşümünü kolaylaştıran platformları içermektedir.

- 5G Teknolojisi

5G ağlarının yaygınlaşması, daha hızlı ve daha güvenilir internet bağlantısı sağlayarak e-ticaret deneyimini geliştirmektedir. Bahsedilen bu teknoloji mobil ticaret uygulamalarının performansını artırmaktadır ve daha etkileşimli ve çekici çevrimiçi alışveriş deneyimlerine olanak tanımaktadır. Ayrıca bu teknoloji müşteri deneyimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin rekabetçi kalmalarına yardımcı olarak operasyonel verimliliklerini de artırmaktadır.

- Biyometrik Kimlik Doğrulama

Parmak izi taraması, yüz tanıma ve ses tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri, giderek daha fazla e-ticaret platformlarına entegre edilmektedir. Bu teknolojiler, geleneksel şifrelere göre daha güvenli ve kullanıcı dostu bir alternatif sunmaktadır, dolayısıyla dolandırıcılık ve yetkisiz erişim riskini azaltmaktadır. Ek olarak biyometrik özellikler entegre edilerek e-ticaret platformlarındaki ödeme süreçleri hızlandırılmaktadır.

Böylece müşteriler karmaşık şifreleri hatırlamadan ve girmeden alışverişlerini daha hızlı ve daha pratik şekilde gerçekleştirebilmektedir.

- Dijital İkiz Teknolojisi

E-ticarette dijital ikiz teknolojisi depo operasyonlarını modellemek ve simüle etmek için kullanılabilmektedir.

Bu durum yöneticilere fiziksel değişiklikler yapmadan önce süreçleri optimize etmelerine yardımcı olmaktadır.

Bununla birlikte dijital ikizler kullanılarak tedarik zincirlerindeki ekipmanların ne zaman arızalanabileceği veya bakıma ihtiyaç duyabileceği önceden tahmin edilebilmektedir, böylece işletme sürekliliğini artırarak kesintileri önleyebilmektedir.

- Bulut Bilişim ve Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)

Bulut bilişim ve hizmet olarak altyapı (IaaS) e-ticaret sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmet, işletmelere esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sağlamaktadır.

E-ticaret işletmeleri, IaaS sayesinde web sitelerini hızlı bir şekilde yayına alabilmektedir trafik artışlarına uyum sağlayabilmektedir ve iş yüklerini istedikleri zaman ölçeklendirebilmektedir.

Ayrıca, bulut altyapısı, güvenlik ve yedekleme gibi kritik operasyonları desteklemektedir.

Böylece işletmeler veri kaybı veya kesinti riskini minimize etmektedir.

Açık kaynaklar ve GOOINN'in yeni E-ticaret Raporu’ kaynak olarak kullanılmıştır.