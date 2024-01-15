Eğlence parkları ve ‘atraksiyon’da kilo başı ihracat 150 doları buluyor

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı (ATRAX) vesilesiyle, şirketin İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde buluşmaya davet etti.

DOF Robotics’in tesislerine Hakan Güldağ’la birlikte gittik, sektör temsilcileri ile sohbet ettik. Bowlingo ve PlayPark’ın kurucusu Fatih Keçebir, sektörün yaptığı işi şu cümleyle özetledi:

- Dünyaya mutluluk ihraç ediyoruz…

PolinWaterparks Genel Müdürü Kubilay Alpdoğan, cep telefonundan farklı su parkı tasarımı örnekleri gösterip, 1976’da kurulan şirketin şu verisini paylaştı:



- Dünyada bugüne kadar 109 ülkede 3 bini aşkın su parkı işini anahtar teslimi yaptık.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı, Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği’nin (TEPEA) önceki Başkanı Mustafa Mertcan, buluşmadaki sunumuna şöyle girdi:

- Sektörümüz teknolojik eğlence ürünleri geliştirir, üretir. Bizim ürünler döndürür, zıplatır, uçurur, adrenalini yükseltir, eğlendirir, benzersiz deneyimler sunar.

AR/VR desteğiyle eğlendirirken yarattıkları duyguya şu örneği verdi:

- Bizim sektör, bir insanı 45 dakikada aya götürür, gezdirir, sonra dünyaya tekrar getirir. Yani, 45 dakikada o duyguyu yaşatır.

Teknolojinin eğlence ekonomisine katkısı üzerinde durdu:

- Pandemi sonrasında dünyada en hızlı büyüyen sektör olduk. Dünyada büyüme hızı yüzde 50’ye ulaştı. Sektörümüzün dünyadaki büyüklüğü 100 milyar doları buluyor. 1 milyon kişiyi istihdam ediyor.

Türkiye’ye işaret etti:

- Ülkemizde sektörümüzün yıllık cirosu 1.5 milyar doları buluyor. İstihdam da mevsimsel olanlar dahil, 100 bin kişiye ulaşıyor.

Sektörün önde gelen temsilcilerini çatısı altında toplayan TEPEA Derneği’nin yönetim ve danışma kurulunu ekrana yansıttı:

· TEPEA Yönetim Kurulu: Onur Karadağ (Başkan), Mehmet Fatih Keçebir (Başkan Yardımcısı), Şöhret Pakiş, Hakan Yıldırıcı, Tankut Tonker, Enes Akdemir, Cüneyt Sayın.

· Danışma Kurulu: Murat Mertcan, Hüseyin Bayraktar, Kubilay Alpdoğan, Seydi Taş, Fuat Eroğlu, Hüseyin Bayraktar. Sektörün yaptığı işi şöyle tanımladı:

- Biz insanları mutlu ederiz…

Ardından TEPEA Derneği Başkanı Onur Karadağ’ı davet etti. Karadağ, derneğin kuruluş öyküsüne değindi:

- Ocak 2020’de fuar sonrası sektörümüzü bir araya getirecek bir dernek fikri gelişti. 26 Şubat 2020’de buluştuk, dernek kurma kararı verdik. Derken COVID-19 pandemisi dünyayı sardı. Dünya kapandı.

Sektörün pandemi günlerindeki durumuna işaret etti:

- Hepimizde endişe vardı, “Batıyor muyuz, iflaslar mı gündeme gelecek” diye korkuyorduk. Ona rağmen derneği kurmaktan vazgeçmedik. Zoom’da gerçekleşen toplantıların ardından derneğimizi kurduk.

Sektörün pandemide ciddi yara aldığını kaydetti:

- Ancak, pandemi sonrası hızlı toparlandık ve önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. Sektörümüz çok ciddi potansiyele sahip.

Mustafa Mertcan, sunumuna noktayı şöyle koydu:

- Türkiye, birçok alanda dünyadan yüzde 1 pay alıyor. Bizim sektörün dünyadan aldığı pay yüzde 1.5 düzeyinde seyrediyor. Bu da bizim sektörümüzün potansiyelini, gücünü gösteriyor.

Sonra üretim tarafına geçtik, Mustafa Mertcan DOF Robotics’in bazı ürünleriyle konuklarına deneyim yaşattı. DOF Robotics Hurricane’nin önünde sordum:

- Kilo başına ihracat geliri ne kadar?

Hesapladı:

- Burada iki farklı versiyonunu görüyorsunuz. Biri önceki modelimiz. Kilo başına ihracat gelirimiz 120 dolar idi. Yeni versiyonunda teknoloji biraz daha ilerledi. Kilo başına ihracat gelirimiz 125 dolara çıktı. Kilo başına ihracat geliri 150 doları bulan ürünümüz de var.

“Dünyaya mutluluk ihraç etmenin” katma değeri ne kadar yüksek değil mi?

DOF Robotıcs Londra’da halka arza hazırlanıyor

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, önce heyecanını paylaştı:



- DOF Robotics olarak hisselerimizi Londra Borsası’nda halka arz etmeye hazırlanıyoruz.



Ardından Borsa İstanbul’un “Girişim Sermayesi Pazarı”na değindi:



- EKONOMİ Gazetesi’nde “Serbest Kürsü” bölümünde de yazdım. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon lira ciro, 1.5 milyar lira aktif büyüklük şartlarına uyamayan teknoloji ağırlıklı girişimlerin çok daha düşük kotasyonlarla halka arzının önünü açmıştı.



Bunun Türkiye’deki girişimcilere uymadığını belirtti:



- BİST’te oluşturulan bu yeni pazarda ancak nitelikli ve kurumsal yatırımcıların işlem yapabilecek olması, daha birçok şartlar özellikle girişimci kimliğinden sıyrılmış, globalleşme sürecindeki teknoloji şirketlerimize pek uymuyor.



Kendi önerisini ortaya koydu:



- Kârlılık oranının dikkate alınması, teknoloji gibi katma değerli üretim yapan ve ihracatçı şirketlere öncelik verilmesi gibi konular, yabancı yatırımcı çekerek Borsa İstanbul’un değerinin artmasına imkan sağlar.



Londra Borsası’nı (London Stock Exchane) örnek gösterdi:



- Londra Borsası’nın toplam büyüklüğü 4.7 trilyon pound. LSE’de geçen yıl 300’den fazla şirket 18 milyar poundluk halka arz gerçekleştirdi. LSE’nin halka arz kriteri ise sadece 30 milyon poundluk şirket değeri. Ciro, aktif büyüklük şartı aranmıyor.



Londra Borsası’nın şu özelliğine de işaret etti:



- LSE, 671 firma ile dünyanın en fazla yabancı şirketine kapısını açan Borsa…



DOF Robotics’in halka arz için Londra Borsası’nın adres seçmesinin nedeni Mustafa Mertcan’ın dikkat çektiği kriterlerden anlaşılıyor.



Londra Borsası’nın halka arz vizesi verdiği Türk şirketine, Borsa İstanbul’da da doğrudan vize vermesi ne kaybettirir?

Bu yıl Malatya Tanıtım Günleri ‘Dayanışmayı’ öncelik olarak belirledi

CUMARTESİ sabahı Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Yunus Akdaş, Hazreti Akdemir, Derviş Peker, Ömer Gümüştekin, Mevlit Alçık’la birlikte Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleşen “Malatya Tanıtım ve Dayanışma Günleri”ne uğradık.



Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından koordine edilen etkinlikte turumuza Malatya Valiliği standından başladık. Hekimhan’dan Pütürge’ye Battalgazi’den Yeşilyurt’a, Darende’den Kale’ye, Akçadağ’a, Arguvan’a, Doğanşehir’e, Arapgir’e her stantta Malatya özlemi giderdik.



Turun sonunda MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş’a gözlemini aktardı:



- Başkan, “Malatya Tanıtım Günleri”, gördüğüm kadarıyla şehrimizi İstanbul’daki Malatyalılar’a tanıtmaktan daha ileri gidemiyor.



Yılmaz Durmuş, etkinliğin adındaki “Dayanışma” kelimesine dikkat çekti:



- Biz “Tanıtım”a “Dayanışma”yı da ekledik. Bu seferki etkinlik biraz daha dayanışma ağırlıklı.

Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde Malatya’nın ticaretinin döndüğü çarşı yıkıldı. Çarşımız henüz yapılamadı.



Malatya’da çarşının 1.5 yıl sonra devreye girebileceğini kaydetti:



- Bu etkinliğimize katılan esnaf, tüccar biraz olsun ürünlerini burada pazarlama fırsatı yakaladı.



Tur sırasında yeme-içme bölümünde kayısı çekirdeği unu kullandığı ürünleriyle öne çıkan Koyunoğlu Kurabiye’nin standına girdik. Mehmet Koyunoğlu’nun harıl harıl kurabiye pişirdiğini gördük.



Malatya’nın ünlü Hacıbaba Et Lokantası’nın sahibi Zeki Saygı ile konuştuk, morali yerinde idi:

- Genellikle Cumartesi ve Pazar günleri daha hareketli geçiyor.