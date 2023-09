Elektriklide taht savaşı

✔ BMW ile Mercedes- Benz, yepyeni elektrikli sınıflar yaratarak adeta birbirlerine kılıç çekiyor, üst sınıfta Almanya iç savaşı çıkarıyorlar.

Şu ana kadar “en lüks”ünü “en hızlı”sını ve “en kaliteli”sini “ben yaparım” iddialarıyla kapışan iki dev premium Alman otomobil üreticisi, daha çekici ve uygun fiyatlı yeni nesil elektrikli araç serilerini 2025 yılında piyasaya sürdükleri anda, yepyeni ve müthiş bir rekabet boyutuna geçecekler.

Yaklaşan adeta bir çatışma olacak olan büyük “maç”ın forvetleri de, gencecik kompakt sedanlar olacak…

Her iki grubun da farkında olduğu gibi, popüler CrossOver ya da SUV’ların satış adetleri yükselmeye devam etse de, tam elektrikli otomobil tercihlerinde şaşırtıcı bir şekilde sedanlara ve fastback gibi modern formlu dört kapılılara dönüş fark ediliyor.

BMW ve Mercedes-Benz, yeni geliştirdikleri ileri seviye tam elektrikli platformlarının ilk örneklerinde de sedan stilini seçerek vizyonlarını gösterdi. BMW Vision Neue Klasse ve Mercedes-Benz Concept CLA Klasse, her iki markanın yakın vadede hangi önceliklerde ilerleyeceklerine ve üretime başlayacaklarına işaret ederken, iki grubun da aynı kompakt ve orta sınıfta öngörülerde bulunması, ortalığın kızışacağını aklımıza getiriyor. SUV’lardan daha aerodinamik ve enerji açısından daha verimli olan sedanlar, her iki konsept grubunun temelini oluştururken, tamamen yeni araç bileşen setlerinin benzerliklerini ve ilerlemelerindeki paralelliklerini de vurguluyor.

Concept CLA Sınıfı, yeni nesil C’lerden A’lara uzanan dört kapılı bir Coupé, bir ShootingBrake ve iki SUV formunda yepyeni bir Mercedes yelpazesi açacakken; Neue Klasse platformunda da kompakt SUV’lar dahil altı farklı gövde tipinde BMW modeli ortaya çıkacak. İlk üretim versiyonları, önümüzdeki iki yıl içinde ortaya çıkarken, çok uzun elektrikli menzillerden bahsetmeleri heyecanı arttırıyor.

Mercedes-Benz Modüler Mimari’nin kısaltması olan MMA’nın sadece yeni elektrikliler değil, önceliğin elektriklilerde olacağı platform olduğunu, geçtiğimiz haftalarda yazmış idik.

BMW ve Mercedes-Benz, global tam elektrikli satışlarındaki büyümelerini bu iki yeni model ailesiyle hızlandırmak için kreatif tasarım taktiklerinin yanında en yüksek enerji verimliliği yönünde tüm mühendislik kabiliyetlerini de gösteriyorlar. Fakat, MMA da Neue Klasse de, birçok açıdan birbirine benziyor. Her ikisinde de 800 Volt’luk elektrik sistemi benimsenmesi, uzun yolda DC hızlı şarj cihazlarında harcayacakları zamanı azaltmak isteyen tam elektrikli araç sürücülerinin kalbini çalacak. Her iki marka da, 10 dakikalık şarjda 300 km’lik menzil sağlanabileceğini iddia ediyor. Ayrıca BMW, mevcut EV’lerine kıyasla yüzde 30’luk bir menzil artışından bahsederken; Mercedes-Benz’in vaadi 750 km’den üstüne çıkıyor.

Mercedes-Benz elektrikli araç mimarisi ve geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Christoph M. Starzynski, “Bu serinin segmentinde zirveye yerleşeceğini düşünüyorum” derken, “Sadece menzil değil, tüketim daha önemli… Batarya, e-motor, klima, ısıtma, soğutma, lastikler, sürüş asistansı sistemler, yüksek güçlü Nvidia çipleri ve aerodinamizmin takım oyununda güç tüketimini dengelenmesi ve enerjinin daha doğru kullanılmasıyla verimlilik oluşturulur. Tüm birimlerin tüketiminde diyet, işin sırrı. Gereksiz enerji kullanmadan, en küçük noktalarda bile iyileştirmelerle idealleri hazırlıyoruz.” sözlerine devam ediyor.

BMW de, aynı şekilde daha iyi bir genel elektrik verimliliği sağlamayı ve BMW 13 kWh/100 km tüketimi vaat ederken, araç kullanımı ve şarj kayıpları dikkate alındığında Mercedes-Benz 12 kWh/100 km iddialarını açıklıyorlar. Fakat, ikisi de günümüz elektrikli araçlarından daha düşük enerji tüketimi hedeflerken; BMW Neue Klasse için bugün kullandığı bloklu prizmatik tasarım yerine silindirik pil hücrelerine geçiş yapacak olması, diğer tarafta ityum-demir-fosfat veya LFP’nin konuşulması, iki Alman’ın yaklaşımlarında büyük farklılıklar olduğunu da hatırlatıyor.

MMA tabanlı EV’lerinde tek yerine çift vitesli bir şanzıman kullanacağını duyuran Mercedes-Benz, BMW’den farklı olarak MMA’nın elektriğin yanı sıra içten yanmalı güç için de tasarladığını açıklıyor.

Starzynski, içten yanmalı motorlu otomobiller için geliştirilen ve daha sonra elektrikli araçlara uyarlanan mevcut MFA mimarisinin yerini alacak yeni MMA platformuyla EQA ve EQB SUV’ların yeni nesil halefleri ve yakında çıkacak CLA’nın Shooting Brake versiyonunun da bulunduğu dört yeni kompakt otomobili piyasaya süreceklerini tekrar ederken, Mercedes’in tasarım patronu Gorden Wagener de, “Pek çok anlamlı ikonik öğemize rağmen, her modelin kendine ait karakteri olması için ön uç tasarımda daha fazla çeşitlilik getireceğiz. Her araba CLA’ya benzesin diye Rus bebekleri yapmayacağız. Her araca daha fazla kimlik vereceğiz.” diyor.

İki markanın bu prototipleri, Tesla ve Çinli üreticilerle aralarındaki teknoloji açığını kapatma stratejilerinin fiziksel bir göstergesi… Bataryadan daha az enerji kullanarak daha fazla sürüş menzili elde etmek, Alman otomobil üreticilerinin gelecekteki elektriklilerinin gelişimi için temel hedef olduğu aşikâr. Fakat asıl rekabet, daha küçük, daha az maliyetli bir batarya paketiyle daha fazla sürüş menzili sunabilen araçları tasarlamakta olacak… Fiyat savaşı başladığında batarya maliyetlerini azaltmak kritik önem taşıyor.

Mercedes, Vision EQXX ile verimliliği artırmanın yollarını ararken, tüketimi 100 km’de 8,3 kWh’ye kadar düşürmeyi başardı. Fakat, ya maliyeti?..

Peki, katlanarak büyüyen elektriklenme planları için Çinlilere rağmen yeterli hammadde ve değerli metal tedariğini nasıl oluşturacaklarını sorduğumuz da, hem Christoph M. Starzynski, hem de BMW Grubu müşteri, markalar ve satıştan sorumlu başkan yardımcısı Pieter Nota, Çinlileri kendi markaları için tehdit olarak görmediklerini, ihtiyaçları olabilecek tüm madenleri rezerve ettirdiklerini, bataryadan elektrikli aksama tüm kalemlerin sağlanmasında çok uzun yıllar sorun yaşamayacaklarını söylüyorlardı. Ancak her ikisi de, geleceğin sadece elektrikli olmayacağını, hidrojen şifresinin altını çizerek vurguluyorlardı.