‘En Büyük 500’e 90’dan girdi, 15 milyar lirayı aşıp ‘ileri piliç’le kiloda 3 doları buldu

MESUT Ergül, 2004 yılında Abalıoğlu Grubu’nda pazarlama uzmanı olarak işe başladığında grubun tarihçesine baktı:

- Orhan Abalıoğlu, soyadını taşıyan grubun temellerini Denizli’de kurduğu yem fabrikası ile attı. Yem sektöründe edindiği tecrübeyle zamanla piliç, piliç eti, derken kanatlı hayvan üretimi ve işlemesine yöneldi.

Mesut Ergül, pazarlama bölümünde 6 ay çalıştıktan sonra yöneticileri onu satış tarafına yönlendirdi:

- Aynı dönemde Lezita ile ilgili adımlar yeni atılıyordu.

Ergül, kariyerinde bir anlamda Lezita’nın büyüme yolculuğu ile birlikte yol aldı. Pazarlama ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı derken, Ekim 2022’de Lezita’nın Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Ergül’ün Genel Müdürlük görevine başlamasından 2 ay sonra Lezita 2022 yılını 9.5 milyar liralık ciro, 117 milyon dolar ihracatla tamamladı. Bu veriler 2023 yılı yaz aylarında Lezita’yı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 90’ıncı sıraya yerleştirdi.

Danışmanı Barış Karcıoğlu, öğrencilik günlerinden başlayarak bir dönem gazetecilik de yapan Mesut Ergül’le buluşup sohbet etmemizi sağladı. Ergül, 2023 yılı verilerini paylaştı:

- 2023’ü 15.4 milyar lira ciro, 84 milyon dolarlık ihracatla tamamladık. 2024’te ciromuzun 26.5 milyar lirayı bulabileceğini düşünüyoruz.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ergül, ihracatla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine kanatlı ihracatı yapamıyoruz. Buna rağmen aktif olarak 70 ülkeye düzenli ihracatımız var. Venezüela’ya bile ihracat yapıyoruz. Afrika pazarı büyüyor. Japonya ve Çin’e ihracatta aktifiz.

Lezita’nın ana işinin piliç eti üretimi olduğunu vurguladı:

- İleri işlenmiş ürünlerde de pazarda öndeyiz. Pandemi ile birlikte tüketim alışkanlıkları değişti. Biz de ileri işlenmiş yenilikçi ürünlere ağırlık verdik.

“İleri işlenmiş” ile normal piliç etinin kilo başına ihracat gelirini merak ettim, hesapladı:

- Piliç etinin kilosunu ortalama 2 dolar dolayında ihraç ediyoruz. İleri işlenmiş ürünlerde kilo başına ihracat 3 doları geçiyor.

Günlük kesim kapasitelerine işaret etti:

- İzmir’deki tesislerimizde günde 420 bin adet piliç kesimi yapılıyor. Malatya’daki tesiste de günlük kesim kapasitesi 75 bin.

Malatya’ya ne zaman yatırım yaptıklarını sordum, yanıtladı:

- 3 yıl önce Öz Nesil’in yerini devraldık. Malatya’daki fabrika daha çok ihracata çalışıyor.

İzmir ve çevresinde 450 kümes sahibi ile çalıştıklarını kaydetti:

- İzmir’deki kümes alanı 1 milyon 350 bin metrekare. Civciv ve yemlerini biz veriyoruz. 45-50 gün sonra yetişen piliçler kesime gidiyor. Malatya ve Elazığ’da da 100’e yakın çiftçinin 300 bin metrekarelik kümesinde bize üretim yapılıyor. Yine civciv ve yemi biz veriyoruz.

Niğde’de 50 milyon Euro’ya damızlık kümesi yaptıklarını anlattı:

- Damızlık kümesi Çukurkuyu’da. Damızlık yemi fabrikası da Bor’da.

Türkiye’de toplam piliç eti üretiminin yıllık 2.5 milyon ton düzeyinde olduğu üzerinde durdu:

- Hem regülasyonlardan hem de maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yeni kümes yapılamıyor. Bizim Kahramanmaraş’ta bir yatırım planımız vardı. Araya deprem girdi. Önümüzdeki dönemde 130 milyon Euro’luk Kahramanmaraş yatırımı gündeme gelecek.

Kahramanmaraş’ta 225 bin ton piliç eti, 35 bin ton da ileri işlenmiş ürün üretme hedeflerinin olduğunu bildirip ekledi:

- Ayrıca Suudi Arabistan veya Dubai’de ileri işlenmiş ürün tesisi kurma konusunda da arayışlarımız sürüyor.

“Global bir gıda markası” olma vizyonuyla yeni alanlara yatırımı sürdürdüklerine vurgu yaptı:

- Dondurulmuş patates, parmak, Jumbo patates ve soğan halkası ürünlerini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Kırmızı et başta olmak üzere yeni yatırım projeleri üzerinde de çalışıyoruz. İlk konsept mağazamızı İzmir’de açtık, Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz.

Abalıoğlu Ailesi’nin Denizli’de yemle başlayan yolculuğu üretim yolculuğu, piliç etine girildikten sonra her yıl düzenli büyüme sağladı…

Abalıoğlu Lezita’nın “İSO 500 Büyük” listesine 90’ıncı sıradan girmesi, bu yıl cironun 26 milyar liraya doğru yol alması, şirketin sektördeki büyüklüğünü ortaya koyuyor…

Organizasyon ve aile içindeki hisse yapısı değişti

ABALIOĞLU ailesinin gruptaki hisselerini ve şirketlerin yapısındaki değişiklikleri sordum, Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül anlattı. Önce organizasyon yapısındaki değişiklikler üzerinde durdu:

- Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.’de 28 Şubat 2018’de kısmi bölünme oldu. Ana şirket ve yeni kurulan 3 şirket faaliyet alanlarına göre bölündü.

ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş: Piliç eti alanında faaliyetleri sürüyor. ‘7 Temmuz 2020’de unvanı “Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.” olarak değişti.

ABALIOĞLU TARIMSAL ÜRETİM A.Ş: Karma yem üretimini devraldı. 2021 yılında unvanı Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.” oldu.

LEZİTA BALIK A.Ş: Balık ve balık yemi üretimini devraldı. 2020 yılında unvanı “Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.” olarak değişti.

ABALIOĞLU YUMURTA VE BESİCİLİK A.Ş: Sofralık yumurta faaliyetlerini devraldı. 2020 yılında “Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri” ile birleştirildi.

2020 yılında aile içindeki değişen şirket sahipliklerini de şöyle anlattı:

ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ: Ergun Abalıoğlu, Filiz Abalıoğlu, Ender Abalıoğlu

ABALIOĞLU YEM SANAYİ: Baha Abalıoğlu, Filiz Abalıoğlu

ABALIOĞLU BALIK VE GIDA ÜRÜNLERİ:Ender Abalıoğlu

Ardından ekledi:

- 2014 yılında gerçekleştirilen bölünme ile yağ sektöründe faaliyetine devam eden “Abalıoğlu Yağ Sanayi”, Baha Abalıoğlu yönetiminde bulunuyor.

100 gram proteine tavukta 32, kıymada 149 lira ödeniyor

ABALIOĞLU Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, tavuk etinin halen en ucuz protein kaynağı olduğunu şu örneklerle ortaya koydu:

100 gram protein almak için yumurtaya 29 lira

100 gram protein için tavuğa 32 lira

100 gram protein için pirince 85 lira

100 gram protein için patatese 95 lira

100 gram protein için kıymaya 149 lira ödeniyor.

Ülke ve bölgelere göre tavuk tüketim alışkanlıklarına işaret etti:

Uzakdoğu ülkeleri tavuğun ayaklarını çok tüketiyor. Avrupalılar göğüs etini tercih ediyor. Ülkemizde ise but daha çok seviliyor.

Uluslararası kuruluşların beklentileri üzerinde durdu:

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, gelecek 10 yıl içinde piliç etinin en fazla üretilen protein kaynağı olmayı sürdüreceğini öngörüyor. Bu öngörü ülkemiz için de geçerli.

Ülkemizdeki üretim temposuna işaret etti:

- TÜİK verilerine göre Ocak 2024’te tavuk yumurtası üretimi yüzde 6.3 arttı. Tavuk eti üretimi yüzde 6, hindi eti üretimi yüzde 33.3 arttı. Beyaz et sektörü yatırımlarına ve büyümeye devam ediyor.

Türkiye, piliç eti üretiminde dünyada 10’un sırada bulunuyor

LEZİTA Genel Müdürü Mesut Ergül, dünyada kanatlı eti üretiminin 136 milyon ton olduğunu belirtti:

- Kanatlı eti, yüzde 40 pay ile dünyada en çok tüketilen et konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin piliç eti üretiminde dünyada 10’uncu sırada olduğunu bildirdi:

- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlık Birliği Derneği verilerine göre 2022’de 2.4 milyon ton piliç, 54 bin ton da hindi eti üretildi. Piliç eti üretimi 2022’de yüzde 7.6 büyüdü.

2023 yılı verilerini paylaştı:

- 2023’te tavuk yumurtası üretimi yüzde 4.2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi yüzde 11.3 azaldı.

Ramazan ayında piliç eti tüketiminin arttığını kaydetti:

- Ancak, ülkemizde kişi başına piliç eti tüketimi 19-20 kilo düzeyinde seyrediyor. ABD’de kişi başına piliç eti tüketimi 50 kiloyu buluyor.

İhracatla ilgili şu verinin altını çizdi:

- 2022 yılında Türkiye kanatlı eti ihracatının yüzde 77.3’ünü tavuk eti, yüzde 13’ünü işlenmiş ürünler oluşturdu. Yüzde 9.7’si de hindi eti ve ayak gibi ürünlerden sağlandı.