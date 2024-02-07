Enflasyon kumarına başkan dayanmaz

Açıklandığı zaman şok etkisi yaratan 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana Türkiye ve dünya ekonomisini yakından izleyen bir gazeteci olarak çok şeye tanık oldum, çok sayıda kriz yaşadım, çok sayıda yazı ve birkaç tane kitap yazdım, “Enflasyonu Aşmak İçin” başlığını taşıyan kitabım Mart 1990’da yayınlandı. 2002’den sonra iktidara damgasını vuran Adalet ve Kalkınma Partisi’nin(AKP) ilk yıllarında ekonomide atılan adımları olumlu karşıladığım için eleştirildim.

Ne yazık ki uzun ömürlü olmadı bu dönem ve ekonomimiz, iktidarını pekiştirmek ve kendi zenginlerini yaratmak isteyen bir anlayışın oyuncağı haline geldi. Bütün bunları yaşamış bir gazete yazarı olarak Türkiye ekonomisinin en kötü yönetildiği ve dünyada itibar kaybına uğradığı dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında yaşanmakta olan dönem olduğunu söyleyebilirim.

Ahlak bozan enflasyon

TCMerkez Bankası’nın ülkeyi tek elden yöneten zatın oyuncağı haline getirildiğini ve ekonominin kanseri olan enflasyonun hafife alınmasının nasıl tahripkar sonuçlar doğurabildiğini de yaşayarak görmekteyiz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanının, gerekli kaynakları sağlamadan ekonomiyi hızlı büyütme hevesinin enflasyonu nasıl konrolden çıkardığını Türkiye’yi enflasyon şampiyonu haline getirdiğini hep birlikte yaşadık.

OECD’nin önceki gün yayınlanan dönemsel raporunda yer alan grafikte, G-20 ülkelerinin 2024 enflasyon tahmini yapılırken yıllık enflasyonu %7 ile %1 arasında değişen 18 ülke sıralanmış ancak 2024 enflasyon tahmini %250 olan Arjantin ile %50 olan Türkiye bu grafiğe sığmadığı için onlara ayrı bir köşe açılmış. Bu başarıyı küçümsememek lazım

Hafize Bacı’nın acıklı serüveni

Türkiye’yi akıldışı politikalarla bu çıkmaza sürükleyen Tek Adam rejiminin yeni bir umut kaynağı olarak ABD’den getirip TCMerkez Bankası’nın başına geçirdiği Hafize Gaye Erkan’ın Aralık ayında İstanbul Sanayi Odası toplantısında yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Yıllık enflasyonu tek haneli rakamlara irdirme konusunda kararlı olduğunu belirten TCMB Başkanı’nın şu sözleri çarpıcı bir uyarı niteliği taşıyordu: “Biz üzerimize düşeni yaparken sizin de buna inancınız olursa dezenflasyonu minimum maliyetle gerçekleştirebiliriz”.

Hafize Bacı benim 6 Aralık’ta bu köşede değindiğim bu açıklamayı yaptıktan ve “dezenflasyondan” söz ettikten kısa süre sonra sanki bir “dezenformasyon” kampanyasının hedefi haline geldi ve bir geceyarısı görevine son verildi.

Fatih Karahan dikkatli olsun

TCMB’deki görevine Hafize Gaye Erken ile birlikte başlayan ve şimdi onun yerine atanan Fatih Karahan’ın ilk açıklaması şöyle: “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gelene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

İlk heyecanla bunları söylemiş olabilir ama aman dikkatli olsun, enflasyonu savunma cephesinin yeni kurbanı olmasın, parasal sıkılaştırma vaadi havada kalmasın.