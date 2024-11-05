Enflasyonist ortamda, Turquality tabanlı satınalma bütçesi nasıl oluşturulur?

İşletmelerde varsayımlara dayalı analizler yapıldıktan sonra, sırasıyla satış bütçesi, üretim bütçesinden sonra İlk Madde ve Malzeme Satınalma bütçesi oluşturulur. Enflasyonist bir ortamda, Turquality desteklerinden faydalanan bir üretim ve satış işletmesi için bütçeleme süreci, hem maliyet kontrolü hem de uluslararası marka değeri oluşturma hedefleri doğrultusunda daha stratejik bir yaklaşımı gerektirir. Turquality programı, Türk markalarının global pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik destekler sunarken, bütçeleme sürecinde kalite standartlarını koruyarak maliyetleri optimize etmeyi sağlar. Bu doğrultuda satış bütçesi hazırlandıktan sonra, satış ve stok bütçesine dayalı olarak üretim bütçesi oluşturulur. Üretim bütçesinin ardından, üretimde kullanılacak ilk madde ve malzemelere yönelik stok, kullanım ve satın alma bütçeleri enflasyon ve Turquality kriterleri dikkate alınarak detaylandırılır.

1. İlk madde ve malzeme stok bütçesi

İlk madde ve malzeme stok bütçesi, üretim sürecinin aksamaması, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve Turquality kapsamında belirlenen kalite standartlarının korunması için kritik bir planlama aracıdır. Enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar üretim maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, stok bütçesi hazırlanırken şunlar dikkate alınmalıdır:

- Üretim reçeteleri ve kalite gereksinimleri: Her ürün için gereken malzemeler ve miktarları, Turquality standartlarına uygun olarak belirlenir. Turquality, üretim süreçlerinde yüksek kalite standartlarını ve sürdürülebilirliği teşvik eder; bu nedenle kullanılan malzemelerin Turquality kriterlerine uygun olması önemlidir.

- Enflasyon etkisiyle stok maliyeti: Enflasyonist baskılar nedeniyle stok maliyetleri artabilir. Bu durumda, özellikle stratejik hammaddeler için stok seviyeleri optimize edilir. Enflasyonun dalgalandığı bir ortamda, gelecekteki maliyetleri öngörerek ideal stok seviyelerini belirlemek, işletmenin maliyet avantajını korumasına yardımcı olur. Örneğin, tedarik zinciri kırılganlıkları ve fiyat artışları öngörülüyorsa belirli hammaddeler için daha yüksek stok tutulabilir.

- Dönem başı ve sonu stok hedefleri: Enflasyon ve Turquality’nin sağladığı stratejik destekler göz önüne alınarak dönem başı ve sonu stok hedefleri belirlenir. Turquality programı, sürdürülebilir kalite ve teslimat süresi sağlama amacıyla dönem sonu stokların işletmenin hedeflerine uygun seviyede olması gerektirir. Enflasyon riskini azaltmak için stratejik stok seviyelerinin belirlenmesi, planlamanın daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlar.

- Stratejik stok yönetimi: Turquality’nin sağladığı stratejik avantajlarla, enflasyonist ortamda yüksek maliyetli alımları kontrol etmek adına alternatif stok yönetim stratejileri geliştirilir. Dönem sonunda artabilecek fiyatlara karşı belirli ürünlerde fazla stok bulundurmak veya hızlı tedarik süreleri için anlaşmalar yapmak, maliyet kontrolünde kritik rol oynar. Turquality, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımları desteklediği için çevre dostu stok politikaları geliştirilir.

2. İlk madde ve malzeme kullanım bütçesi

İlk madde ve malzeme kullanım bütçesi, üretim sürecinde kullanılacak hammadde miktarlarının ayrıntılı bir şekilde planlanmasını içerir. Enflasyonist ortamda hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalar, girdi maliyetlerini etkilerken Turquality standartları kalite ve verimlilik odaklı bir üretim süreci gerektirir. Kullanım bütçesi, üretim reçetelerine ve üretim planlarına göre hesaplanır ve şu formül ile belirlenir:

Kullanım bütçesi formülü

Kullanılacak malzeme miktarı = Planlanan üretim miktarı X Ürün Başına Malzeme Gereksinimi

Bu formülde, planlanan üretim miktarı ve ürün başına belirlenen hammadde miktarı çarpılarak toplam kullanılacak hammadde miktarı bulunur. Bu hesaplama yapılırken şu unsurlar göz önüne alınır:

- Malzeme gereksinimleri ve maliyet hesaplamaları: Üretim reçetelerinde belirtilen her malzemenin miktarı belirlenir. Enflasyon nedeniyle maliyetlerdeki artış öngörülerek hammadde maliyetlerinin Turquality standartlarına uyumlu şekilde optimize edilmesi sağlanır.

- Fire ve israf kontrolü: Enflasyon nedeniyle malzeme maliyetleri arttığı için fire oranlarının ve israfın azaltılması önemlidir. Turquality programı, sürdürülebilir üretim ve verimliliği teşvik ettiğinden, bu doğrultuda üretim sürecinde malzeme kayıplarını minimize eden iyileştirmeler yapılır. Ayrıca, üretim süreçlerinde çevre dostu uygulamalara geçilmesi Turquality’nin “yeşil ihracat” hedeflerine uyum sağlar.

- Alternatif malzeme kullanımı: Girdi maliyetlerinde yaşanan artışlara karşı, Turquality kalite standartlarını koruyarak daha uygun maliyetli alternatif malzemeler belirlenir. Bu geçiş, kaliteye zarar vermeyecek şekilde planlanmalı ve üretim reçeteleri buna göre güncellenmelidir. Böylece hem maliyet kontrolü sağlanır hem de Turquality’nin sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkelerine uyum sağlanır.

3. İlk madde ve malzeme satın alma bütçesi

Satın alma bütçesi, işletmenin enflasyon ortamında tedarik maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmesini sağlarken, Turquality programının kalite standartlarına uyum göstermesi açısından stratejik öneme sahiptir. Enflasyon, hammadde maliyetlerini artırırken, Turquality desteği işletmenin marka değerini korumasına ve maliyet etkin çözümler geliştirmesine katkıda bulunur. Satın alma bütçesi hazırlanırken şu formül kullanılır:

Satın Alma Bütçesi Formülü

Satın Alınacak Malzeme Miktarı = Kullanılacak Malzeme Miktarı + Dönem Sonu Hedef Stok - Dönem Başı Stok

Bu formülde, kullanılacak toplam malzeme miktarına, dönem sonunda hedeflenen stok miktarı eklenir ve dönem başında mevcut olan stok miktarı çıkarılarak satın alınması gereken hammadde miktarı hesaplanır. Satın alma bütçesi belirlenirken şu faktörler göz önünde bulundurulur:

- Kullanılacak hammadde miktarı ve fiyat artışı öngörüleri: Kullanım bütçesine göre gereken miktar belirlenir ve enflasyon oranına göre fiyat artışları öngörülür. Turquality kapsamında maliyet analizleri ve verimlilik çalışmaları yapılır. Örneğin, sürekli maliyet artışı yaşayan hammaddeler için maliyet-etkin alternatifler değerlendirilir veya Turquality standartlarına uygun yeni tedarikçiler araştırılır.

- Erken veya toplu satın alma stratejileri: Enflasyon ortamında fiyat artışlarına karşı erken veya toplu alımlar, maliyet avantajı sağlayabilir. Turquality desteği, işletmenin tedarikçi ilişkilerini güçlendirmesine ve toplu alımlarda pazarlık gücünü artırmasına yardımcı olur. Bu sayede, belirli dönemlerde fiyat avantajı sağlanarak satın alma maliyetleri kontrol altında tutulur.

- Fiyat sabitleme ve uzun vadeli tedarikçi anlaşmaları: Tedarikçilerle uzun vadeli anlaşmalar yaparak enflasyondan kaynaklanabilecek maliyet artışlarına karşı koruma sağlanır. Turquality, işletmenin uluslararası pazarlarda güçlü tedarik ilişkileri kurmasını desteklediği için fiyat sabitleme anlaşmaları ile sürdürülebilir kalite ve fiyat istikrarı sağlanabilir. Bu anlaşmalar, işletmeye maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra güvenilir tedarik zincirleri kurmasına yardımcı olur.

- Tedarikçi performans ve alternatif tedarikçiler: Turquality gereksinimleri doğrultusunda tedarikçilerin performansı düzenli olarak değerlendirilir. Enflasyon dönemlerinde daha uygun maliyetli alternatif tedarikçilerin araştırılması, işletmeye maliyet avantajı sağlar. Turquality programının sağladığı standartlarla, tedarikçilerin kalite ve sürdürülebilirlik performansları değerlendirilir ve bu kriterlere uygun yeni tedarikçiler eklenir.

Enflasyonist ortamda ve Turquality programının gereklilikleri doğrultusunda hazırlanan bu bütçeler, işletmenin maliyet yönetiminde avantaj sağlamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabetçi kaliteye ulaşmasına destek olur. Turquality, yalnızca maliyet yönetiminde değil, aynı zamanda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında da işletmelere gelişim sağlar.