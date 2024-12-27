Suriye pazarı bütçesi

Türkiye, suriye’deki gelişmelerde hem tarihi, hem coğrafi, hem de stratejik konumu nedeniyle mülteci krizi ve insan hakları, güvenli bölge politikası, Astana süreci ve diplomasi, terörle mücadele, uluslararası toplumla iş birliği, insani yardımlar ve yeniden inşa çalışmaları, rejimin çöküşü ile ilgili tutum, ekonomik ve sosyal destek konularında kilit bir rol oynamaktadır. Böyle kilit rol oynayan ülkemizin, bu pazara, hiçbir kilit rol oynamayan ülkelere bırakırsa, Türkiye’nin bu kritik roller için harcadığı tüm kaynakları israfa dönüşür. O yüzden Suriye pazarına biran önce stratejik plan ve bütçe yapmak gerekir. Burada yine uygulamalı bir şekilde Suriye pazarına girişi ile ilgili stratejik planın ve bütçesinin nasıl olması gerektiği uygulama önerimi sizlerle paylaşacağım. Tabi Turquality kapsamında olan veya girmek isteyen firmalar bizim için öncelikli olacaktır.

Bu sebeple, Suriye pazarına girişte Turquality programının sunduğu desteklerden yararlanarak, Türk markalarının bölgedeki varlığını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir ticaret altyapısı oluşturmak temel hedeftir. Bu plan, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için hem kapsamlı bir yol haritası hem de etkin bir bütçe uygulaması sunmaktadır:



1. Durum analizi ve hedeflerin belirlenmesi

1.1. Pazar Analizi: Sektörel inceleme, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyduğu sektörler: Gıda, inşaat, sağlık, tarım, enerji, tekstil. Tüketici davranışları ve Türk ürünlerinin pazar potansiyeli.

1.2. Rekabet analizi: Pazar dinamikleri ve bölgedeki diğer ülkelerin (İran, Rusya, Çin) stratejileri.

1.3. Tüketici davranışları: Savaş sonrası tüketicilerin kalite ve fiyat odaklı alışkanlıkları.



Stratejik hedefler

2.1. Kısa vadeli hedefler: Gıda, ilaç, tekstil ve inşaat sektörlerinde ihracat hacmini artırmak. Türk markalarının bilinirliğini sağlamak.

2.2. Orta vadeli hedefler: Yerel ortaklıklar ve distribütörlük ağları oluşturmak. Türk firmalarının yeniden inşa projelerinde aktif rol alması.

2.3. Uzun vadeli hedefler: Türk markalarının kalıcı pazar liderliği sağlaması. Türkiye ile Suriye arasında sürdürülebilir ekonomik ilişkiler kurulması.



3. Turquality desteklerine dayalı stratejik adımlar

3.1. Marka yönetimi ve pazarlama

- Reklam ve tanıtım: Yerel ve dijital medya kampanyaları, fuarlar ve showroom etkinlikleri.

- Dijital pazarlama: Sosyal medya ve e-ticaret platformlarının etkin kullanımı.

- Marka algısı: Kalite ve güven odaklı bir marka imajı oluşturmak.

3.2. Lojistik ve dağıtım ağları

- Sınır kapılarında süreçlerin hızlandırılması.

- Lojistik merkezler ve depolama ağlarının kurulması.

- Hedef pazarlarda etkin dağıtım sistemleri geliştirmek.

3.3. Ürün ve hizmet geliştirme

- Suriye’nin ihtiyaçlarına uyumlu, kaliteli ve yenilikçi ürünler geliştirmek.

- Fiyat-performans avantajı ile rekabeti artırmak.

3.4. İş geliştirme ve ortaklıklar

- Yerel firmalarla iş birliği ve distribütörlük anlaşmaları.

- Kamu-özel sektör iş birliği modellerinin uygulanması.

Bütçe uygulaması

4.1. Genel bütçe ilkeleri

- Turquality desteklerine uyum: Yapılacak harcamalar, Turquality destekleri kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlere öncelik verilerek planlanmalıdır.

- Esneklik: Suriye’deki hızlı değişen koşullara uyum sağlamak için bütçede esneklik sağlanmalıdır.

- Performans odaklılık: Her harcama kalemi için performans göstergeleri belirlenmeli ve sürekli izlenmelidir.

4.2. Kaynak tahsisi

- Turquality desteklerinden yararlanma: Reklam, tanıtım, lojistik ve iş geliştirme gibi faaliyetlerde Turquality desteklerinden azami ölçüde faydalanılmalıdır.

- Dış Fon ve Krediler: Türk Eximbank kredileri ve uluslararası kalkınma fonlarından yararlanılabilir.

4.3. Harcama izleme

- Harcamaların Turquality standartlarına uygunluğu düzenli olarak denetlenmelidir.

- Finansal raporlamalar düzenli aralıklarla yapılmalı ve revizyon gerekirse hızla uygulanmalıdır.

4.4. Risk yönetimi

- Suriye’deki belirsizlikler dikkate alınarak, bütçenin bir kısmı öngörülmeyen masraflar için ayrılmalıdır.

- Yasal ve güvenlik risklerini en aza indirmek için uzmanlarla çalışılmalıdır.



Performans ve izleme

5.1. Performans göstergeleri

- İhracat hacminde hedeflenen artış (örn. %20 artış).

- Yerel iş ortaklıklarının sayısı (örn. ilk yıl için 3).

- Turquality desteklerinden faydalanan Türk markalarının pazar payı

- Yeniden inşa projelerinde alınan ihaleleri

5.2. İzleme ve değerlendirme

- Harcamaların performans hedefleri ile uyumlu olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Gerekli durumlarda bütçe ve faaliyet planı revize edilmelidir.

Bu plan, Turquality çerçevesinde Suriye pazarına girişte Türk markalarının etkin bir şekilde konumlanmasını sağlar. Stratejik hedefler doğrultusunda oluşturulan bütçe ve faaliyet planı, esnek ve dinamik bir yapıda uygulanmalı, Suriye’deki siyasi ve ekonomik koşullara uygun olarak düzenli şekilde gözden geçirilmelidir. Bu plan, Türk markalarının Suriye’de lider konuma gelmesine olanak tanır.