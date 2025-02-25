Turquality ve Greenquality perspektifinden Türkiye’nin yeni ekonomik modeli

Türkiye, küresel ekonomide güçlü bir konum elde etmek, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve katma değerli üretimle ihracat odaklı bir kalkınma modeli oluşturmak için Turquality ve Greenquality yaklaşımlarını merkeze alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açıklanan yapısal reform yol haritası, ülkemizi küresel rekabette güçlü, çevreci ve etik değerlere dayalı bir ekonomik modele taşıma vizyonunu ortaya koyuyor.

Bu dönüşüm sürecinde Turquality’nin kurucusu Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Responsible ile Greenquality’nin öncüsü olan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın liderliğinde oluşturulan stratejiler, Türkiye’nin küresel markalaşma yolculuğunda kritik bir rol oynuyor.

Küresel Marka ve İhracat Vizyonu

Türkiye’nin uluslararası pazarlarda güçlü markalar yaratma hedefiyle attığı en büyük adımlardan biri, Turquality programının kurulması oldu. Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in öncülüğünde 2004 yılında başlatılan bu program, Türkiye’nin ihracatçı firmalarına markalaşma, dijitalleşme ve küresel rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan ilk ve tek devlet destekli marka programı olarak tarihe geçti.

Turquality sayesinde:

- Türk markalarının dünya pazarlarında rekabet avantajı arttı,

- Firmalar markalaşma süreçlerinde finansal ve operasyonel destek aldı,

- Dijitalleşme ve e-ihracat teşvik edilerek küresel ticarette daha etkin hale gelindi,

- Sanayide katma değerli üretim teşvik edilerek, ithalat bağımlılığı azaltıldı.

Turquality, Türkiye’nin sadece ihracatını artıran bir model değil, aynı zamanda firmaların küresel ölçekte marka değerlerini yükselten stratejik bir yapı olarak konumlandı.

Yeni yapısal reformlarla birlikte, Turquality destekleri daha da genişletilecek, Türk markalarının uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi için yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

Sürdürülebilir ve çevre dostu ticaret vizyonu

Küresel ekonomideki dönüşüm, sadece rekabetçilik ve ihracat artışını değil, aynı zamanda çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilir üretim modellerini de zorunlu hale getirdi. Bu noktada, Greenquality programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın öncülüğünde hayata geçirilen yenilikçi bir sürdürülebilirlik modeli olarak öne çıkıyor.

Greenquality, Türkiye’nin çevre dostu üretim süreçlerine geçişini hızlandıran ve yeşil ekonomiye uyumu destekleyen bir çerçeve sunuyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kriterlerine uyum sağlamak ve karbonsuz üretim modellerine geçişi teşvik etmek için kritik bir rol oynuyor.

Greenquality kapsamında:

- Karbonsuz üretime geçiş süreci hızlandırılacak,

- Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden finansal destekler sağlanacak,

- Yeşil sertifikalı üretim yapan firmalara özel teşvikler sunulacak,

- Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaştırılacak,

- İhracat yapan firmaların yeşil dönüşüme uyumu için yeni destek mekanizmaları oluşturulacak.

Özellikle Avrupa ve ABD gibi çevre standartları yüksek pazarlarda rekabet gücünü artırmak isteyen Türk markaları için Greenquality, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacak.

Turquality ve Greenquality’nin Entegrasyonu: Küresel Rekabet ve Yeşil Dönüşüm Bir Arada

Türkiye’nin ekonomik dönüşüm sürecinde, Turquality ve Greenquality birlikte ele alınarak hem küresel rekabet gücü artırılacak hem de sürdürülebilir üretim modelleri yaygınlaştırılacak.

Bu kapsamda:

- Turquality destekli markaların Greenquality sertifikalı üretime yönlendirilmesi sağlanacak,

- Yeşil üretim yapan firmaların küresel pazarda marka bilinirliğini artırmak için Turquality desteklerinden yararlanması teşvik edilecek,

- İhracat yapan firmalar için sürdürülebilir ve etik ticaret standartlarını benimsemek zorunlu hale gelecek,

- Yeşil dönüşüm yatırımlarıyla Türkiye’nin karbon nötr ekonomi hedeflerine ulaşması hızlandırılacak.

Turquality, küresel marka yaratma vizyonuyla; Greenquality ise bu markaların sürdürülebilir üretim yapmasını sağlayan bir yapı olarak Türkiye’nin ekonomik büyümesini çevreci, etik ve rekabetçi bir modelle güçlendirecek.

Türkiye’nin yeni ekonomi modeli ile küresel liderlik

Türkiye, Turquality ve Greenquality programları sayesinde küresel ticarette güçlü, çevre dostu ve etik değerlere dayalı bir ekonomi inşa etme yolunda önemli bir adım atıyor.

Bu dönüşüm sürecinde:

- Turquality, Türk markalarını dünya çapında güçlendirmeye devam edecek,

- Responsib yeşil dönüşümü teşvik ederek sürdürülebilir ekonomiyi destekleyecek,

- Yeşil üretim yapan firmalar ihracat avantajı kazanarak küresel pazarda daha rekabetçi hale gelecek,

- Türkiye, çevreci ve etik üretim anlayışıyla uluslararası yatırımcılar ve tüketiciler nezdinde güvenilir bir ticaret merkezi olacak.

Bu sayede, Türkiye hem ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılarken hem de etik değerleri ve çevre dostu üretimi merkezine alarak dünya ekonomisinde daha güçlü bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni yapısal reformlarla birlikte, Türkiye’nin ihracatta güçlü, üretimde sürdürülebilir ve iş dünyasında etik bir merkez haline gelmesi sağlanacak.