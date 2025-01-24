Turquality ve iş güvenliği: Yangın ve felaket yönetimi perspektifi

İş güvenliği ve felaket yönetimi standartlarına uyulmaması, sadece bireysel işletmeleri değil, ulusal düzeyde bir olumsuz marka imajını da beraberinde getirir.

Can kaybı ve insan değeri: Bu ihmaller, çok acı bir şekilde insanların can kaybına neden olur. Hiçbir çıkar, yüzlerce insanın canını hiçe saymayı meşru kılmaz. Bu durum, organizasyonların yalnızca çıkar odaklı ve insana değer vermeyen bir yapıya sahip olduğu izlenimini yaratır. Böyle bir imaj, bir ülkenin uluslararası alandaki güvenilirliğini ve markasını olumsuz etkiler.

Öğrenemeyen bireyler ve organizasyonlar: Felaketlerin tekrarlanması, bireylerin ve organizasyonların öğrenemediğini ve ders çıkarmadığını gösterir. Bu durum, sadece geçmiş hataların yinelenmesine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda sistematik bir sorun olduğunu ortaya koyar. Öğrenemeyen bireyler, öğrenemeyen organizasyonlar oluşturur; öğrenemeyen organizasyonlar ise bir ülkenin gelişimini engeller.

Turquality, Türk markalarının uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir “süper teşvik” programıdır. Bu program, yalnızca ürün ve hizmet kalitesini değil, aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirliği, çalışan memnuniyetini ve iş süreçlerinin güvenliğini de kapsar. İş güvenliği, özellikle yangın ve diğer felaketlerin önlenmesi gibi kritik alanlar, Turquality’nin teşvik ettiği uluslararası standartlara uyumun temel bileşenlerinden biridir.

Yangın ve felaketlerin önlenmesi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına ve uluslararası düzenlemelere uyum gerektirir. Bu kapsamda, felaketlerin önlenmesi için periyodik denetimler ve etkin bir risk yönetimi stratejisi kritik önem taşır. Ancak, bu standartlara uyum sağlanmaması durumunda yalnızca bireysel değil, ulusal düzeyde de ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

1. Yangın ve felaket güvenliği: Standartlar ve yönetmelikler

1.1 ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, iş yerlerindeki sağlık ve güvenliği yönetmek için küresel bir standarttır. Risk değerlendirmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.

1.2 NFPA Standartları (National Fire Protection Association)

Yangın güvenliğiyle ilgili uluslararası standartlar, periyodik denetimleri ve ekipmanların bakımını zorunlu kılar:

NFPA 25: Yangın koruma sistemlerinin düzenli bakımı.

NFPA 72: Yangın alarm sistemlerinin periyodik testleri.

NFPA 101: Acil durum tahliye planlarının oluşturulması ve denetlenmesi.

1.3 Türkiye iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: İşverenlerin, iş yerlerindeki tehlike ve riskleri değerlendirmesini, önlemler almasını ve düzenli denetim yapmasını zorunlu kılar.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik: Yangın söndürme ekipmanlarının ve tahliye yollarının periyodik kontrollerini şart koşar.

1.4 ISO 31000: Risk Yönetimi

ISO 31000, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetimi için genel bir çerçeve sunar. Periyodik denetimler, risklerin etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

1.5 ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş sürekliliğini sağlamak için acil durumlara hazırlık ve müdahale süreçlerini standartlaştırır. Felaketlerin önlenmesi ve iş süreçlerinin aksamasını engellemek için düzenli denetimler yapılmasını önerir.

2. Turquality ve iş güvenliği ilişkisi

2.1 Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik

Turquality programı, işletmelerin uluslararası standartlara uyum sağlamasını teşvik eder. İş güvenliği ve periyodik denetimler, bu standartların sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını destekler. Yangın ve diğer felaketlerin önlenmesi, şirketlerin hem iç operasyonlarında sürdürülebilirliği artırır hem de uluslararası pazarlarda güvenilir bir marka algısı yaratır.

2.2 Risk yönetimi ve maliyet azaltımı

Yangın ve diğer felaketlerin önlenmesine yönelik periyodik denetimler, olası tehlikelerin önceden tespit edilmesini sağlar. Bu da hem operasyonel maliyetlerin hem de itibar kaybının önüne geçer. Turquality kapsamında risk yönetimi, şirketlerin uluslararası pazarda rekabet avantajını artıran stratejik bir unsur olarak ele alınır.

2.3 Eğitim ve kültürel dönüşüm

Turquality, iş güvenliği eğitimlerini destekleyerek kurumsal kültürü geliştirir. Yangın güvenliği ve acil durum eğitimleri, çalışanların güvenlik farkındalığını artırır ve iş yerindeki güvenliği güçlendirir.

2.4 Marka itibarı ve çalışan memnuniyeti

Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların memnuniyetini artırır ve şirketin uluslararası alandaki marka itibarını güçlendirir. Turquality, iş güvenliği önlemlerini markanın itibarını artıran bir yatırım olarak değerlendirir.

Turquality, bir markanın uluslararası pazarda başarılı olabilmesi için yalnızca ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda çalışan güvenliği ve operasyonel süreçlerin güvenliğine de önem verilmesi gerektiğini savunur. Ancak, bu standartlara uyulmaması durumunda, sadece organizasyonlar değil, bir ülke de ciddi itibar kaybına uğrar. Can kayıpları, insan hayatının değerinin hiçe sayılması ve öğrenmeyen organizasyonların varlığı, ulusal düzeyde zayıf bir marka imajı oluşturur. Bu nedenle, felaketlerin önlenmesi ve iş güvenliği standartlarına uyum, hem bireysel hem de ulusal sorumluluğun bir gereği olarak ele alınmalıdır. Turquality gibi programlar, bu bilinci desteklemeli ve yaygınlaştırmalıdır.

Planladığını ölçer, kontrol eder ve denetlersin, insanca ölçtüğünü, kontrol ettiğini ve denetlediğini, felaketsiz yönetirsin vesselam!