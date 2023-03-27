Ergene Consulting, Boyden ile yurt dışı pazarlara açılacak

İnsan kaynakları stratejileri ve uygulamaları konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Ergene Consulting, yakın zamanda önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyanın en büyük üst düzey yönetici yerleştirme ve liderlik danışmanlığı hizmeti veren grupları arasında yer alan Boyden Global ile işbirliğine imza atan Ergene Consulting, İK alanındaki uzmanlığını farklı alanlara da taşıyacak.

6 aylık bir görüşme sürecinin ardından uzmanlık alanlarını biraraya getiren iki grup, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da projeler geliştirecek. New York merkezli Boyden Global’in 46 ülkede, 75 ofisi bulunuyor. Dünyada daha çok ikinci 500 büyük grubun odağında hizmet yürütüyor. Ergene Consulting kurucu ortağı Murat Ergene, ortaklığı, “Bizim Türkiye’deki gücümüzden Boyden Global yararlanacak. Boyden Global'in yurt dışı hakimiyeti de Ergene’ye açılım sunacak” diyor.

Aile şirketlerinde hedef, yeni nesile sağlıklı ulaşmak olmalı

Aynı zamanda bir aile şirketi uzmanı olan Ergene Consulting İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin her bölgesinden şirkete hizmet sunuyor. Kurucu Murat Ergene’nin ifadesi ile “Her şirketin farklı öyküsü ve ihtiyaçları var. Samimiyetle teşhisi ortaya koyuyoruz,

yanı sıra asıl farkımızı uygulamayı ve sonuçlarını içine alan süreçlere dahil olarak ortaya koyuyoruz” diyor.

Aile şirketlerine ilişkin temel yaklaşımlarını, ‘şirketin sonraki nesillere, sürdürülebilir, sağlıklı şekilde ulaşması’ felsefesi üzerine kurduklarını kaydeden Ergene, “Kurumsallaşma sihirli kelime. Ancak herkes için anlamı farklı. Genel müdür profesyonel olsun diyerek kurumsallaşma olmaz. Bu yapı ile beklentiyi öğreniyoruz, strateji zanaatkarlıkla oluşturuluyor” diyor.

Deprem illerinin geleceği için ‘gelecek çalıştayı’

Murat Ergene’nin uzun yıllara dayanan satış-pazarlama ve insan kaynakları profesyonel yöneticilik mesaisi var. Türkiye’de ve küresel şirketlerde bu alanda önemli pozisyonlarda görevler almış. Global yatırımların eşliğinde İK alanında öncü projeler hazırlıyor, şirket birleşmelerinden doğan ihtiyaçlara yönelik insan kaynaklarında yenilikçi çözümler üretiyor. 2009’dan bu yana başında bulunduğu Ergene Consulting ile faaliyetlerini devam ettiren Murat Ergene, deprem bölgesinin geleceğine katkı amaçlı bir arama konferansı planlıyor. Bölge illerinde yapılması gerekenlere ilişkin yol haritası ortaya koyacak, insan kaynaklarını da odağına oturtan ‘gelecek çalıştayı’ olarak tarif ettiği bir arama konferansı düşündüğü. Bölgenin önemli iş yaşamının kanaat insanlarıyla uzun süreli ilişkileri olduğunu kaydeden Ergene, “Kamunun da içinde olduğu bir gelecek çalıştayı oluşturmak gerekir. Bölge insanını ve uzmanları biraraya getirmeliyiz. Nitelikli insan göçü en büyük sorun. Bu durumun üstesinden gelmeliyiz” diyor.

Türkiye’deki aile şirketleri ‘pratik kurumsallaşma’ istiyor

Ergene Consulting Kıdemli Danışmanı Onur Özgödek, aile şirketlerinin beklentilerini şu şekilde özetliyor:

Aile şirketlerinin yöneticileri, Ergene Consulting’e en çok ‘kurumsallaşmak istiyoruz’ talebi ile geliyor. Bir taraftan da kurumsal yapının, işlerin uzaması, bürokrasinin artması sorunu yaratacağından kaygı duyuyorlar.

n Hızlı karar alma süreçlerine alışkın aile şirketleri. Bu açıdan beklentilerini ‘pratik kurumsallaşma’ tarifi altında açıklıyorlar. Hibrit yöntemler üzerinde, hem kendilerini büyüten, motive eden alışkanlıklar sürsün, hem kimi görevler delege edilsin istiyorlar.

Ailelerde geri bildirim sorunsalı var. Şirketin farklı departmanlarında sorumluluk alan aile bireyleri arasında bu yaygın bir durum. Diyalog ortamı en büyük ihtiyaç. Sorun,

tartışma çıkmasın diye birbirleri ile konuşmayan akraba yöneticiler var.

Kontrol edebilecekleri bir büyüklük ve yönetim beklentisi hakim. Jargonlaşmaya karşı bir yapı var. ‘Vizyon, misyon ne demek’ diyen önemli bir kesimin bu tespitleri anlamsız değil. Gönüldaşlık ve samimiyet odağında temellendiriyoruz, beklentileri.

Dünyada marka olacaklar yalnızca İstanbul’dan çıkmıyor. Kendi özgüvenini ve zanaatkarlığını kaybetmeyenler, Anadolu’nun herhangi bir bölgesinden de bu yolda ilerliyor. Biz yalnızca nasıl fark yaratırlar ona odaklanıyoruz. Pazarlama ve sistem yaklaşımını oturtuyoruz.