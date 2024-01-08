“Etkin bir enerji tasarrufu yalıtım ile mümkün”

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, "Yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlerimizle sürdürülebilirliğe hizmet ederken, ürünlerimizin içeriği ile tüm canlılara ve doğaya sağlıklı bir yaşam sunuyoruz” diyor.

İzocam, hikayesinin başladığı 58 yıl öncesinde amacını “doğal kaynaklara zarar vermeden, can ve mal güvenliğini dikkate alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri geliştirmek” olarak tanımladı.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Çıktığımız bu yolda, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen korumaktayız. Sağlıklı yalıtımın hak olduğuna inanan bir firma olarak, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Çevre dostu malzemeler içeren İzocam mineral yünler, dünyada en çok bilinen ve en güvenilir ürünler arasında yer alıyor. Yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlerimizle sürdürülebilirliğe hizmet ederken, ürünlerimizin içeriği ile tüm canlılara ve doğaya sağlıklı bir yaşam sunuyoruz” diyor.

Türkiye’de yalıtım, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik verdiklerini kaydeden Savcı ile, yalıtım sektöründe sürdürülebilirliği konuştuk:

Çevre dostu ürünler tek başına yeterli değil

“Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için enerji kullanımının azaltılması ve var olan kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Etkin bir enerji tasarrufu ise ancak yalıtım ile mümkün. Doğru yalıtım uygulamaları sayesinde enerji giderlerinin azalacağını, buna bağlı olarak da karbon salımlarının önemli ölçüde düşeceğini her platformda belirtiyoruz. Yaptığımız hesaplara göre, kurulduğumuz günden bu yana ürettiğimiz yalıtım ürünleriyle 780 milyon ton CO2’nin atmosfere salımını önledik. İzocam, üretimden, ürünlerin içeriğine, ambalajlardan satışa kadar olan tüm süreçlerde sürdürülebilirlik konusunu merkeze alıyor.

Çevre dostu ürünler geliştirmek sürdürülebilirlik açısından çok önemli olsa da tek başına yeterli değil. Ürünlerin katkısını kullanıcı ile buluşturmak ve farkındalık yaratmak önemli. İzocam olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz var.”

Camyününde emisyon seviyeleri Avrupa standartlarının çok altında

“ Tarsus Tesisi’nde baca filtresi yatırımı yaptık. Bu çevre dostu teknolojik yatırımla, dünya standartlarında hava emisyon değerlerine ulaşmayı hedefledik. Bu yatırımımız ile otoritelerce 150 mg/ Nm3 olarak istenen sınır değerin yaklaşık 3’te 1’i seviyelerine ulaştık. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni tüm tesislerimize kazandırarak çevre dostu tesis hedefimize de büyük katkı sağladık. Taşyünü ve camyünü üretim tesislerimizde enerji izleme sistemleri kurarak geri kazanım verimlilik projeleri uyguladık. Yine enerji kullanım azaltımı çerçevesinde tüm tesislerimizde aydınlatma tiplerini çevreci uygulamalarla yeniledik. Fırın üreticileri için tasarladığımız iğneli tip camyünü ürünlerimizdeki geliştirmelerle ise emisyon seviyelerimizi Avrupa standartlarının çok altına indirdik. Fırın enerji kullanımını azaltıcı projeler ve kompresör verimlerinin artırılması projelerini hayata geçirdik. Toplama alanına giden atıklar için 2030 yılı için belirlediğimiz yüzde 72 azaltım hedefinin çok üstünde bir başarı göstererek şu anda yüzde 82 seviyesinde atıklarımızı azalttık. Tarsus tesisimizde gerçekleştirdiğimiz Ters Osmos’dan çıkan atık suyun geri kazanımı projesi ile deşarj edilen su kullanımında yıllık 34 bin m3 tasarruf elde etmeyi hedefledik. Tesislerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarına başladığımız günden bugüne kadar yüzde 23 su kullanımında tasarruf sağladık.”

Ambalajda %50 geri dönüştürülebilir malzeme

“Ürünlerimizin Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği küresel hedefl ere olan katkısını vurgulayacak şekilde ambalajlarımızın tasarımını geçtiğimiz dönemde yenilemiştik. Ayrıca daha az boya ve plastik kullanarak, ambalaj boyları ve kullanılan paketleme miktarlarını yeniden düzenleyerek çevre dostu bir ambalajlama elde etmiştik. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıdık ve içeriğinde en az yüzde 50 geri dönüştürülebilir malzeme içeren yeni ambalajlarımız ile ürünlerimizi sevk etmeye başladık.”