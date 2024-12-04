“Faiz indiriminin zamanı değil…”

Herkes bu ay Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi bekliyor. Bankacısından sanayicisine, vatandaşından esnafına kadar herkes... Ancak daha TÜFE oranlarını bile görmeden net olarak "zamanı değil" demiştim. Geçen ay da değildi zamanı, belki Ocak ayında.

İlk sinyal İstanbul’dan geldi zaten. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bu önermemi doğrular nitelikteydi aslında. Kasım'da İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi % 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise % 2,68 artmış gözüküyor.

Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık %57,99, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %42,72 olarak gerçekleşmiş. Öne çıkan kalemlere bakarsak: Giyim harcamalarında %5,65, konut harcamalarında % 5,25, gıda harcamalarında %3,28 artış yaşanmış. Kasımda toptan fiyatların artışına bakarsak: İnşaat malzemelerinde %5,44, gıda maddelerinde %2,41 gözüküyor.

Buradan hareketle mevsimlik bazı gelişmelerin TÜFE'nin aşırı yükselmesini önleyeceğini tahmin ettim ama %2 civarında açıklanınca yine kaşlar kalktı. Daha önceki TÜFE açıklamaları İTO rakamlarından çok uzak olmamış hatta daha yüksek olmuştu. Şimdi ise ayrışma 2022'den beri neredeyse en büyüğü oldu.

Gelecek ay TÜFE rakamı ne çıkarsa çıksın, faiz indirimi için Ocak Ayının beklenmesi daha uygun olacak diye düşünüyorum. Tabii Aralık ayı enflasyonu için TÜİK’in büyük gayret göstereceğine de inanıyorum. Acaba yılbaşından beri 4 kere revize edilen TÜFE hedefi sonunda tutacak mı? O bile şüpheli. Dolayısıyla faiz indirimi gelecek yıla bırakılmalı.