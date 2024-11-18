Faiz indirmekte acele etmeyeceğiz

Trump zaferi sonrası oluşan iyimser hava dağılıyor. Genişleyici maliye politikasının ve ticaret savaşlarının enflasyonu artıracağı ve Fed’in faiz indirimlerini yavaşlatması satışa gerekçe gösteriliyor. Biz Trump vergilerinin küresel ticareti yavaşlatacağı ve şirket karlarını aşağı çekeceği endişesinin daha belirleyici olduğuna inanıyoruz.

Fed cephesi doğal olarak maliye politikası, dış ticaret savaşları gibi kritik konulara girmiyor. Ama Fed Başkanı Powell ekonominin güçlü olduğu bir konjonktürde faiz indirmekte acele etmeyecekleri mesajı ile piyasalardaki iyimser beklentileri dizginliyor.

Satışa gerekçe olarak her ne kadar Fed gösterilse de, satış dalgasının sektörel dağılımı bunu desteklemiyor. Gayrimenkul, otomotiv gibi faiz etkisinin daha çok hissedileceği sektörler cuma günkü satış dalgasında pozitif ayrıştı.

Buna karşın yükselişin dinamosu konumunda olan Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia gibi dev teknoloji hisseleri satış dalgasında başı çekiyor. Çip üreticilerinin tedarikçisi Applied Materials gelecek döneme yönelik hayal kırıklığı yaratan tahminleri ile haftanın kaybedeni konumunda. Küresel ticaret savaşları endişesi yarı iletkenler gibi teknoloji devlerini önümüzdeki dönemde baskılamaya devam edebilir.

Küresel risk iştahı bozulurken, Borsa İstanbul’da hafta boyunca iyimser rüzgarlar esti. Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda çizdiği iyimser tablo aralık ayında faiz indirilebileceği beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Faiz indirimine duyarlı devlet iç borçlanma senetleri, banka ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri yükseliş dalgasında başrolü paylaştı. Türk lirası faiz indirim patikasının öne çekilmesi ihtimalinin güçlenmesine rağmen dünyadan negatif ayrışmadı.

Bu hafta piyasaların yönünü dünya cephesinde Cumhuriyetçilerin yeni dönemde izleyecekleri politikalara yönelik beklentiler ve Fed başkanlarının açıklamaları belirleyecek. Piyasalar aralık ayında yüzde 58 ihtimal ile 25 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor. Hafta ortasında bu oran yüzde 72 idi. Gelecek sene sonuna kadar toplam 3 * 25 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu oran birkaç ay önce 7 * 25 baz puan civarındaydı.

Cuma günü açıklanacak öncü PMI göstergeleri ekim ayında görülen sınırlı iyileşmenin devam edip etmediğini göstermesi açısından önemli bir veri. Trump döneminin başlayacağı ocak ayı öncesinde, gümrük vergileri ileride artırılacak gerekçesiyle küresel ticarette bir canlanma görebiliriz. Ancak uzun vadeli planlarla yönetilen istihdam piyasasının zayıflamaya devam etmesi bekleniyor.

Yurtiçinde gözler perşembe günü açıklanacak Para Politikası Kurulu kararında. Genel beklenti Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi. Ama asıl önemli olan satır arasında gelecek döneme yönelik vereceği sinyaller. PPK notunda verilebilecek güvercin bir sinyal aralık ayında 25 baz puan ile faiz indirimine başlanması ihtimalini artırır ve Türkiye piyasalarındaki iyimser havayı destekler.