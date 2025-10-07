Fatih Altaylı ne yaptı? Cooling vest mi giydi?

Pazar günü Formula 1 Singapur ayağındaki yarışın son 8 “Lap’ini” izliyorum.

“Lap”, tur demek.

Mercedes’in George Russel’ı birinci sırada.

İkinci sırada Redbull’un Max Werstappen’i var.

Üçüncü sırada MacLaren takımının Lando Norris’i…

MacLaren takım olarak bu yılki yarışı kazanmak üzere…

Artık heyecan pilotlar arasındaki birincilik yarışlarında.

LANDO NORRİS’İN ÜSTÜNDE GÖRDÜĞÜM KAPALI TİŞÖRT

Ama yarışın başından beri aklım, Lando Norris’in yarış tulumunu giyerken, giyinirken altında gördüğüm, vücuda sımsıkı yapışan, boğazına kadar kapalı tişörtte.

Bir ‘cooling vest’ bu…

Yani ‘soğutucu yelek…’

Bütün pilotlar yarış boyunca böyle bir ceket giyiyor.

Çünkü yarış sırasında arabanın içindeki sıcaklık 39-40 dereceye kadar ulaşıyor.

Oturdukları koltuk hemen çok güçlü motorun önünde.

Öteki aletlerin yaydığı ısı pilotların gövde ısısını da 39’lara çıkarıyor.

Bu da sağlıklı düşünme ve karar verme yeteneklerini düşürüyor.

O nedenle iç kısmı silikondan yapılmış özel ‘cooling yelekleri’ veya tişörtleri giyiyorlar.

TİŞÖRT VÜCUDU 30 DERECEDE TUTUYOR

Bu yolla yarış esnasında vücutla elbise arasındaki ısıyı 30 dereceye kadar indirip orada tutuyor.

Vücut kalori yakarak kendisini dengeliyor.

Bu biraz soğuk denizde yapan insanların giydikleri mayolarla benziyor.

Orada sistem, vücudun içinde dolaşan suyu ısıtmak, burada ise soğutmak üzere tasarlanmış.

Norris giydi ama Max Werstappen giymedi ve bu konuda bir tartışma var.

Bazı pilotlar bunun hiçbir işe yaramadığını ve rahatsız olduğunu söyleyip giymeyi reddediyor ama otomobil federasyonu ısrarlı.

Çünkü 2023 yarışlarında birçok pilot aşırı sıcaktan hastanelik olmuştu.

İYİ BİR FORMULA 1 UZMANI OLAN ALTAYLI COOLING VEST Mİ GİYDİ?

Dün sabah Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına yazılı olarak koyduğu açıklamayı okurken, bir gün önceki F1 yarışında düşündüğüm bu şeyler aklıma geldi.

Altaylı, Youtube yorumlarına bir süre ara verdiğini söylüyordu.

Hüzünlü bir açıklamaydı.

Belki de Fatih’in kendi dünyasındaki hüzünden daha fazlasını bize veren cümlelerdi bunlar.

Eminim bazılarında bir umutsuzluğa bile yol açmıştır.

ŞUNA EMİNİM “GARDIM DÜŞTÜ” AÇIKLAMASI DEĞİLDİ

Ben araba kullanmayı bilmeyen amatör bir F1 yarışı tutkunuyum.

Fatih ise, Türkiye’nin en iyi araba ve F1 uzmanlarından biridir.

Silivri’de bile F1’in yeniden Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar yapıyordu.

‘Cooling vest’in ne olduğunu benden çok daha iyi bilecek ve anlatacak biridir O…

Şuna eminim bu bir “Gardım düştü” açıklaması değil.

Tanıdığım Fatih, Silivri’den görüşleri tamamen değişmiş bir insan olarak çıkmayacak.

FATİH’İN DAHA ÖNÜNDE KOŞACAK ÇOK “LAP” VAR

Onu biraz tanıyorsam, şunu söyleyebilirim.

Fatih “cooling vesti giydi.”

Bir F1 yarışçısıdır o.

Önünde daha koşacak çok “lap” var…

Olaylara serin bakması gerektiğini anlayacak bir pilot…

Bence aldığı karar doğrudur.

AYNI SAATLERDE COOLING VEST GİYEN BİR TEKNİK DİREKTÖR NE DİYORDU

Fatih’in açıklamasını okuduğum dakikalarda New York Times’ın spor gazetesi Athletic’te Liverpool’un eski teknik direktörü Jurgen Kloop’la yapılmış çok güzel bir mülakat yayınlandı.

Liverpool’dan ayrıldığından beri ilk defa kapsamlı bir mülakat veriyor.

8 yıl Liverpool’u başarıdan başarıya koşturduktan sonra şimdi kenara çekildi.

Söylediği en çarpıcı şey şu:

“Hayatımın geri kalan döneminde bir daha teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum.”

YA YARIN 65 YAŞIMDA DÖNÜP YİNE BAŞLARSAM

Çok iddialı bir söz.

Yaşı henüz 58.

Premier Leag’e gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör olarak bilinen Sir Alex Ferguson ayrıldığı zaman 71 yaşındaydı.

Yani Kloop’un en verimli olabileceği yılları bunlar.

Çok iddialı bir laf değil mi…

“Doğru iddialı” diyor ve devam ediyor:

“Evet mesela 65 yaşımda bir gün yeniden teknik direktörlüğe dönersem, ve bana ‘Ama zamanında şöyle demiştin’ derlerse ben de şu cevabı veririm:

Evet o gün öyle düşünüyordum, ama bugün böyle düşünüyorum.”

SON 24 YILDA SADECE 2 DÜĞÜNE KATILABİLDİM BİRİ KENDİMİNKİYDİ

Son 24 yıldır sadece 2 düğüne katılabilmiş. ”Zaten biri kendi düğünümdü. Son 24 yılda sadece 4 kere sinemaya gidebildim o da son 8 haftadır” diyor.

Joop bugün ‘cooling vest’ giymiş çok başarılı bir teknik direktör.

İkisi çok farklı noktalarda ama bana göre ikisi de ‘cooling vest’ giymiş iki başarılı insan.

BENCE ONU İÇERDE TUTANLAR KİMSE ONLAR DA COOLING VEST GİYMELİ

Fatih’in açıklamasını okurken şunu da düşündüm.

Bugün, içinde hiçbir suç unsuru bulunmayan bir konuşma nedeniyle onu içerde tutan savcı ve hakimler, onun hakkında bu siyasi cezalandırma yolunu açanlar da bence artık bir ‘cooling vest’ girmeyi tartışmaya başlamalılar.

Çünkü bu Silivri siyaseti ile ülke çok büyük bir “yargı ve adalet kaosuna” gidiyor.

Hepimiz bunun altında kalabiliriz…

TURPUN BÜYÜĞÜNDEN DEVLET BÜYÜĞÜNE GEÇİŞ SADECE 5 AYDI

Bakın 5 ay içinde itirafçıların muhalefet için kullandığı “Turpun büyüğü” kavramından, bir başka itirafçı iş insanın, iktidar için kullandığı “Devlet büyüğü” kavramına geçtik.

Bunların ikisi de hukuk kavramı değildir, ikisi de çok yanlış bir belagatin, yanlış ifadeleridir.

Ama bugün seçilmiş belediye başkanlarının iki yıl önce mezun olmuş savcı ve hakimler eliyle Silivri’ye gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz.

İktidar sahipleri bütün bunlara bakıp, “Oh olsun” diyebilirler…

Ama bakın yeni nesil itirafçılar şimdi oklarını iktidara da çevirdiler.

Biz bunları Ergenekon döneminde de yaşadık.

Yani artık iktidarın da ‘cooling vest’ giyip şu son 10 yıla bakmasında yarar var.

GAZZE POLİTİKASI DEVLET İÇİNDE SERİNLETME AKLININ İLK İŞARETİ Mİ?

Devlet içinde bazı kesimlerde serinletme çabalarının başladığını görüyorum.

Devletin ‘cooling vest’ini giymiş bazı kesimleri kapalı kapılar ardında, Mısır ve Katar’la birlikte Hamas’ı ikna etmeye uğraşıyor.

Bir adım daha ileri gideyim.

Türkiye, Katar ve Mısır, Hamas’a resmen muhtıra veriyor.

“Bu anlaşmayı kabul edip silah bırakmaz, yönetimden çekilmezsen biz artık sana desteğimizi keseceğiz” diyor.

Evet bu üç ülkenin arasında Türkiye de var.

ASIL ‘COOLING VEST’İ GİYMESİ GEREKENLER HABER KANALLARI

Hepimizin oturup ‘coolin vest’ giyme zamanımız geldi.

Bu kutuplaşmanın nedeni nedir? İşte bu soruyu da sorma zamanıdır.

Popülist ve otoriter liderler ve onların trolleri mi…

Kutuplaşmanın tek nedeni onlar mı?

ABD’de iki haftadır çok ciddi bir mesele sosyologlar arasında da tartışılmaya başladı.

Yeni tez şu:

Kutuplaşmayı sadece siyasetçiler ve troller yaratmıyor.

Haber kanalları da bu kutuplaşmanın sorumluları…

Ekmeğini, günlük rızkını sadece kendi mahallesinin fanatiklerine seslenmekten çıkaran, onlardan gelecek alkışla beslenen haber kanalları ve onların konuşan kafaları da bu kutuplaşmanın sorumluları.

Yani haber kanallarının sahipleri de ‘cooling vest’lerini sandıktan çıkarmalılar.

ALTAYLI’NIN SUSMA KARARI HEPİMİZ İÇİN İYİ BİR DÜŞÜNME FIRSATI

Fatih Altaylı çok önemli bir karar aldı.

Bence de üzerinde düşünülmeye çok değer bir karar bu.

O nedenle bu karar sadece muhalefetin etkili bir sesinin susturulması olarak görmek çok yanlış olur.

Bu hepimizi, bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir psikoloji ile hesaplaşmayı gerektiriyor.

Altaylı’nın susma kararı hepimiz için bir düşünme fırsatı olabilir.

Umudum olmasa da bunu söylemek gerekir diye düşünüyorum