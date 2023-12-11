FED ve AMB ne yapacak?

Dünya ekonomisi için bu haftanın kritik günleri Çarşamba ve Perşembe. FED 13 Aralık’ta, AMB 14 Aralık’ta faiz kararını açıklayacak.

Fed, Mart 2022'den itibaren toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirdikten sonra, son iki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuştu. Fed üyeleri enfl asyondaki yavaşlamaya rağmen ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte hala güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ancak enfl asyonda ciddi bir geri çekilme yaşandı ve yakın zamanda bu trendin bozulması için somut bir neden görünmüyor.

Euro Bölgesi’nde 2020 sonunda negatif olan enfl asyon iki yıl içinde yüzde 10’un üzerine çıkmıştı. Geçen yılın sonbaharında faiz artırımına başlayan Avrupa Merkez Bankası, Kasım ayında enflasyonu yüzde 2,4 ile Temmuz 2021’den sonraki en düşük düzeyine indirmeyi başardı.

Mevcut göstergeler FED ve Avrupa Merkez Bankasının yeni bir artırım yapmayacağını neredeyse kesinleştiriyor. Bu hafta her iki merkez bankası da faizleri sabit tutacak; politika faizi önümüzdeki aylarda da bu seviyesini koruyacaktır.

Çok sert ve hızlı bir faiz artırım süreci yürütüldüğü için Avrupa genelinde ekonomik faaliyetlerde ciddi yavaşlama bir süredir devam ediyor. Hem sanayi hem de hizmetler sektöründe daralma var. Ekonomideki yavaşlama, henüz istihdam piyasasında, bireysel ve kurumsal kredi dinamiklerinde radikal bir bozulmaya neden olmadı. Bununla birlikte Avrupa’da pek de görmeye alışık olmadığımız bir şekilde büyüme endişeleri sıkça seslendirilmeye başladı.

Muhtemelen yeni yılın ilk aylarında Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimine yönelik imalar ve açıklamalar duymaya başlayacağız ve yılın ikinci yarısında pek nadir görülen bir hareketle, AMB, FED’den önce faiz indirimine başlayabilir.





YURTİÇİ



11 Aralık 10:00

■ Ekim ayı ödemeler dengesi

■ Ekim ayı sanayi üretim endeksi

■ Ekim ayı işgücü istatistikleri

12 Aralık 10:00

■ Ekim ayı dış ticaret endeksleri

■ Ekim ayı inşaat maliyet endeksi

13 Aralık 10:00: Ekim ayı

perakende satış verileri

15 Aralık 10:00: Kasım ayı konut satışları

15 Aralık 11:00: Kasım ayı bütçe sonuçları

YURTDIŞI



12 Aralık 13:00: Euro Bölgesi Ekim

ZEW endeksi

12 Aralık 16:30: ABD Kasım

enfl asyonu

13 Aralık 22:00: FED faiz kararı

14 Aralık 16:15: AMB faiz kararı