Finansal piyasalardaki çalkantı neyin göstergesi?

SVB Bank’ın batışı ile birlikte finans piyasalarındaki çalkantı sürüyor.

ABD’de art arda 3 banka battı:

Silvergate Capital, Signature Bank ve Silicon Valley Bank... Kaygılar üst boyuta çıktı. ABD yetkilileri güvence vermiş olsalar da, piyasalar bu durumun diğer bankalara sıçramasından endişe ediyor.

Peki, bu güvensizlik neden? Banka hisselerinde sert dalgalanmalar neyin işareti? Gelişmeler gösteriyor ki; üstlenilen riskler hiç de az değil. Credit Suisse Group hisselerinde yaşanan sert düşüş de bunun bir örneği…

Yatırımcısı Suudi National Bank destek vermedi, hisseleri %25 düştü, 2 Frangın altına indi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN KÖTÜ MİLADI

Silikon Vadisi’nin finansörü SVB Bank’ın iflası, startup’lar için farklı bir dönemin başlangıcı olacak. Zira SVB, sadece fon sağlamıyor, sayıları 40 bini bulan teknoloji şirketlerinin mevduatından maaşlarına dek finansallarını yönetiyordu. ABD elbette buna tedbir geliştirir fakat Çin ile rekabette büyük yara alındı.

2001’deki Dot.com Krizi; teknoloji finansmanının çocukluk hastalığıydı ve büyük iflaslarla ekonominin gerçekleriyle yüzleşildi. Bu defaki krize ergenlik hastalığı diyebiliriz. Belli ki start-up’ların finansmanında daha ince eleyip daha sık dokunacak. Unicorn olma zorlaşacak, maliyeti artacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bankacılık sektörü hisselerinde yaşanan satışlar neye işarettir?

Banka sektörü hisseleri en likit sektördür. Nakde geçmek isteyenler önce bu sektörlerde satış yapar. Son banka batışları ve müşteri kayıpları; ilgili banka hisselerinde satışları artırınca bu diğer banka hisselerine de yansıdı. Bizim bankacılık sektörü hisseleri son bir haftada %5,17 değer kaybetti.

Bir banka krizi ne tür sonuçlar doğurabilir?

Banka krizleri, ciddi ekonomik etkiler doğurabilir. Bu konuda ilgili merkez bankalarının atacağı adımlar önemli olacak. Eğer merkez bankanız liyakatli ellerde ise, sadece maliyet ödersiniz. Ama değilse, teğet geçmesi gereken krizlerin dahi altında kalabilirsiniz.

not

BANKACILIK SİSTEMİNİ AYAKTA TUTAN GÜVENDİR

Bankacılık sistemi, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan ve ekonomik çalkantılardan etkilenmememizi sağlayan bir güvenlik ağıdır. Bu güven, bankaların sağladığı hizmetlerin yanı sıra, müşterilerin bankalara olan güvenlerinden gelir.

Bankalar, müşterilerin fonlarını güvende tutmak için birçok yöntem kullanır ve bu yöntemler sayesinde finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanır. Güven kırıldığında herkes bankalara koşar sistemi ayakta tutan duvar kırılır. Kayıp Yıllar 90’larda biz bunu yaşadık.

“Efendim; okyanusun ta ötesinde olup bitenler bizi etkilemez” görüşü fazlaca dillerde… 2008’de öyle olmadı. Gerçi şartlar 2008 kadar ağır olmasa da finans sektörünün içine girdiği güven bunalımı, pekâlâ bize de yansıyabilir. Kaldı ki sistematik risk yaratmayacak olması, tedbir almamıza engel değil…

Depremden öğrendiğimiz; deprem değil bina öldürür gerçeği idi. Gerek 2008 ABD banka krizinden öğrendiğimiz ve bu defa yinelenen ders şu oldu; Finans krizi değil, kötü finans yönetimi batırır…