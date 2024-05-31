Gastronomi profesyonelleri için yeni bir dijital platform

Geleceğin yayıncısı olarak gördüğüm YouTube sayesinde televizyon son yıllarda evimizde pek açılmıyor desem doğrudur. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında (https://www.youtube.com/@ingredy.test.kitchen) “Şef Aylin Aylin Yazıcıoğlu ve Jilber Barutçiyan Mantar Sohbeti”ne takıldım. Sektörü profesyonelleri ile buluşturan bu kanalı hemen takibe aldım. Yayınlarda hem lezzetli hem de sürdürülebilir bir gastronomi deneyimi sunan yerel ürünlerin hikâyeleri ve üreticileri ele alınıyor, ayrıca atık oluşumunu en aza indirme ve oluşan atıkların değerlendirilmesi gibi farklı konularda öneriler sunuluyordu.

Kanalın adı Ingredy’di. Hakkında biraz daha bilgi almak için araştırırken karşıma Metro Türkiye’den çok uzun yıllardır tanıdığım bir isim çıktı, Betül Bildik. Oradan ayrılmış, Ingredy’de kurucu ortak olarak yer almış. Tebrik etmek için aradığımda tamamen profesyonellere yönelik projeyi birkaç cümle ile şöyle anlattı:

“Ingredy Türkiye’nin restoranlar için kurulmuş ilk online pazar yeri. Lezzetin kaynağına ulaşmak, tabakta son haliyle gördüğünüz ürünün yolculuğunu keşfetmek, üreticinin emeği ile şefin imzasını buluşturmak için bir araya geldik. Hedefimiz; gastronominin geleceğini inşa eden şefleri, restoran işletmecileri ve satın almacıları; Lokal, sürdürülebilir, adil ve iyi fiyatlı ürüne ulaştırmak ve üreticinin emeğinden şefin tabağına giden yolun değerini anlatmak. Bu amaçla yeni nesil çözümleriyle sektörde çığır açacak bir dijital platform oluşturduk.”

Aplikasyon uygulamasına girip baktım; yeni başlamalarına rağmen büyük kurumsal üreticilerden coğrafi işaretli ürünler üreten küçük yerel olanlara kadar geniş bir yelpazede tedarikçiler yer alıyordu. Ingredy uygulamasını daha ayrıntılı bir biçimde konuşmak için Kadıköy’deki Yanyalı Fehmi Lokantası’nda buluşmaya karar verdik. Yanyalı Fehmi çünkü, 1919’dan beri hizmet veren lokantanın günümüzdeki işletmecisi Ergin Sönmezler, satın alma alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen uygulamanın ilk kullanıcısıydı.

Betül Bildik’e uygulamaya neden Ingredy ismini verdiniz diye sordum:

“Ingredy ‘ingredient’ten geliyor. İstanbul, İzmir başta horeca’nın güçlü olduğu şehirlerde olacağız. Ancak, globalleşmeyi Amsterdam, Londra, Dubai gibi metropollerde de hizmet vermeyi istiyoruz.”

Günümüzde en önemli şey, zaman… Satın alma işleri için şeflerin, restoran işletmelerinin günde üç dört saat ayırdıklarını biliyorum. Ingredy uygulaması ne gibi kolaylıklar sağlıyor? diye sordum Betül Hanım’a şöyle yanıtladı:

“İstedikleri ürünü, istedikleri sıklıkta doğru üreticiden, gerçek kalitesinde ve hızlı bir şekilde sipariş edebiliyorlar. Yoğun emek üretim yapan ama kaynağı olmadığı için bölgesel kalan, kooperatifleşemediği için ürününe hak ettiği karşılığı alamayan üreticiler de ürünlerini gerçek değerinde, nerede olursa olsun müşterisine ulaştırabiliyor bu uygulama sayesinde…

Şeflerin zaman bulup sahaya inerek yeni ürün aramaları zor. Biz onlar adına gidip buluyor, denetliyor, gıda güvenliğine uygunsa sisteme alıyoruz. Bir şef ya da restoran işletmesi için hem satın almacı gibi araştırma yapıyoruz hem özel ürünleri buluyoruz hem doğru bir fiyat bandında konumlanması için önerilerde bulunuyoruz. Bu arada menüyü hazırlarken daha verimli daha ekonomik yapabilecekleri alışveriş listeleri oluşturuyoruz.”

Gastronomi sektöründe sürdürülebilirlik, tedarik zinciri oluşturma çok önemli. Ingredy sürdürülebilir üretim yapan tedarikçileri nasıl seçiyor?

“BRC, IFS ve GLOBAL G.A.P gibi küresel olarak tanınan standart şemalara uygun olarak, Global Gıda Güvenliği İnisiyatifi kapsamında tam ürün izlenebilirliği ve güvenlik kayıtları sağlayabilen tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz. Çalıştığımız tüm tedarikçi ve restoranların sürdürülebilirlik durumunu değerlendiriyor, onlarla birlikte iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Çevre, insan hakları, etik, finans ve yönetim gibi kriterleri kullanarak birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilirlik haritası doğrultusunda onların ihtiyaçlarına uygun eğitim, denetim ve sertifikasyon süreçleri uyguluyoruz.

Ingredy işletmelere stok yönetimini optimize etme, tedarikçilerle etkileşimi artırma, sipariş süreçlerini hızlandırma ve işletme verimliliğini artırma gibi birçok avantaj sağlıyor. Ayrıca, işletmelerin maliyetleri azaltmalarına ve daha sürdürülebilir işletme uygulamaları benimsemelerine de yardımcı oluyoruz.”

Ingredy nasıl kullanabiliyor?

“https://ingreedy.app/welcome web sitesindeki kayıt formunu doldurmak yeterli. Ardından, bir hesap oluşturuluyor ve platformdaki tedarikçilerle hemen etkileşime geçilebiliyor.”

Böyle öncü bir platform oluşturdukları için teşekkür ettim Betül Bildik’e. Teknoloji, hızla hayatımıza daha çok giriyor. Ondan verimli bir şekilde yararlanabilmek çok önemli. Araştırmalı, hayatımızı kolaylaştıran her şeyi yakından izlemek için çaba sarf etmeliyiz. Zaman, startup projeler zamanı…