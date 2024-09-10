‘Gençler meyve suyu içer’ diye üretime girdi, 100 ülkeye ihracat yapıyor

EKONOMİ Gazetesi Adana Temsilcisi Selçuk Altun’un rehberliğinde Şeref Oğuz’la birlikte kentteki bazı sanayi tesislerini gezerken Oğuz Holding çatısı altındaki Oğuz Gıda-Oğuz İçecek tesislerine de uğradık.

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz’la sohbete giderken grupla ilgili arşiv taraması yaptım. Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (DASEV) 2020 yılı Kasım ayı sonlarındaki paylaşımını gördüm.

DASEV’in de kurucularından olan Oğuz Holding’in kurucusu Hacı Oğuz’un vefatı sonrası Adana’daki meslektaşım Mehmet Uluğtürkkan’ın yazdığı yazı, Vakfın internet sitesinden paylaşılmıştı. Uluğtürkkan, Osman Nuri Oğuz’un babasıyla ilgili şu cümlesini yazının girişine yerleştirmişti:

- Öbür dünyadan geri gönderseler babam eve değil, fabrikaya dönmek ister…

Oğuz Gıda-Oğuz İçecek tesislerinde Osman Nuri Oğuz’la sohbete ailenin öyküsüyle başladık:

- Dedem rahmetli Osman Oğuz, Malatya’nın Darende ilçesinden Adana’ya taşınmış. Ailemiz Adana’da gıda toptancılığı ile iş hayatına atılmış. Babam rahmetli Hacı Oğuz da 1996 yılına kadar toptan ticaret yaptı.

Market zincirlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte gıda toptancılığına noktayı koyduklarını belirtti:

- Sanayiye girme kararı aldık. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde şu anda Oğuz Gıda’nın tesislerinin bulunduğu yeri aldık. Gireceğimiz sektör elbette gıda ile ilgili olacaktı. “Gençler meyve suyu içer” dedik, üretimine girdik.

Bu noktada organize sanayi bölgeleriyle ilgili görüşünü paylaştı:

- OSB’ler olmasaydı Türkiye’de sanayileşme bu kadar hızlı yol alamazdı.

Başlangıçta karton kutularda meyve suyu ile pazara girdiklerini bildirdi:

- Sonra gazlı içecek, soğuk çay, enerji içeceği derken üretimimizi çeşitlendirdik.

5 ayrı tesiste üretim yaptıklarını kaydetti:

- Fabrikalarımızın 2’si Adana’da, diğerleri Konya, Sakarya ve Bolu’da üretim yapıyor.

Üretim yelpazelerinin “alkolsüz bütün içecekler” şeklinde tanımlanacak kadar genişlediğini vurguladı:

- Alkolsüz içecekte Türkiye pazarında Coca-Cola ve Pepsi’nin ardından üretim büyüklüğü olarak biz varız.

İhracatta 100 ülkeye kadar ulaştıklarının altını çizdi:

- İhracatımız 25 milyon doları buluyor. Aslında ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan sağlıyorduk. Son dönemlerde yüzde 10’a indi.

Grubun toplam yatırım büyüklüğünü merak ettim, hesapladı:

- Yatırımlarımız 100 milyon Euro’yu rahat bulur. 15 milyon Euro’luk ek yatırım da yapıyoruz.

Holding çatısı altındaki şirketleri sordum, sıraladı:

Oğuz Gıda, Oğuz İçecek, Turan Menba, Starkon Gıda, Daren Lojistik, Oğuz Tarım.

Şirket ve fabrikaların lokasyonlarını sıraladıktan sonra şu mesajı verdi:

- Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine ve tecrübesine sahibiz. Fabrikalarımız son teknoloji ile üretim yapan makinelere, hatlara sahip.

Ardından ekledi:

- Oğuz Gıda, sadece kendi markalarımızı değil, tüm ulusal zincir iş ortaklarının ve içecek sektörünün diğer güçlü markalarının da üretimini gerçekleştiriyor.

Şirketin üretim gücünü şu iddiayla ortaya koydu:

- Tüm dünyanın içecek üreticisi olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

Oğuz Gıda-Oğuz İçecek, 1997 yılında Adana’da çıktığı sanayi yolculuğunda Türkiye’nin iddialı meyve suyu üreticileri arasına adını yazdırdı…

Bununla da kalmadı, hedefine “dünyanın içecek üreticisi” olmayı yerleştirdi…

‘Sarıyer’i aldık ‘kola’ yaptık

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, Şeref Oğuz ve Selçuk Altun’la oturduğumuz mağazaya ürünlerinden örnekler koydu:

Juss meyve suları, Black Burn enerjiiçeceği, Malton, Sarıyer Gazoz, Oğuz Süt.

Markalar arasında “Sarıyer”i görünce sordum:

- “Sarıyer”i Adana’da göreceğim aklıma gelmezdi?

Osman Nuri Oğuz yanıtladı:

- “Sarıyer” markasını almıştık. “Sarıyer Kola” ile başladık. “Sarıyer Gazoz”, “Sarıyer Portakal”, “Sarıyer Mandalina” arkadan geldi.

3’üncü nesille dünya şirketi olmayı hedefliyoruz

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz’a ailenin diğer fertlerini sordum, anlattı:

- 4 kardeşiz ve hepimiz işin başındayız. Hulusi Oğuz Sakarya’da, Ahmet Oğuz Konya Ereğli’deki işlerimizle ilgileniyor. Mehmet Oğuz da yine işlerin içinde.

Söz aileden açılmışken şu hedefini paylaştı:

- 3’üncü nesille birlikte dünya şirketi olmayı hedefliyoruz.

Metrekaresini 1-3 liraya aldığımız araziyi diriltip tarım ve hayvancılığa açtık

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, masadaki “Oğuz Süt”ü gösterip, Konya Ereğli’deki “Oğuz Tarım ve Hayvancılık”ı anlattı:

- 10 yıl önce 4 bin dönüm arazi aldık. Çöl gibi bir araziydi. Metrekaresini 1 liradan almaya başladık. Daha sonra 3 liraya çıktı.

Arazide önce su kuyuları açtıklarını belirtti:

- 1500 başlık hayvan çiftliği kurduk. Gübreleriyle araziyi iyileştirdik. Ölü toprağı tarıma, hayvancılığa kazandırdık. Bu vesileyle “Oğuz Süt” markasıyla süt üretimine de girdik.

Tarlalara yonca ve mısır ektiklerini bildirdi:

- Ayrıca 400 dönümlük bölümü elma bahçesi yaptık.

GES, 14 MW’ı buldu ihtiyacın yarısını karşılıyor

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, grubun güneş enerjisi (GES) yatırımının 14 MW’lık kapasiteye ulaştığını belirtti:

- Elektrik üretimimiz şu anda ihtiyacımızın yüzde 50’sini karşılıyor. Çatı GES’i yatırımlarımız devam edecek.

Yeri gelmişken Oğuz Gıda’nın “enerji politikası”nın satır başlarını paylaştı:

- Oğuz Gıda, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırma çabası içindedir. Bu kapsamda hedeflere uyulması için;

Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde enerji verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı,

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,

Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanıma yönelik bilinç düzeylerini artıracağımızı,

Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Darende’den çıktı ‘Daren’i marka yaptı

Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (DASEV) Oğuz Holding’in kurucusu Hacı Oğuz’un vefatı sonrası 2020 yılı Kasım ayı sonlarında Mehmet Uluğtürkkan’ın yazısından yaptıkları alıntıdaki şu bölüm dikkatimi çekti:

- Hacı Oğuz, ilk sanayi yatırımını “doyduğu” topraklara, yani Adana’ya yapmıştı. “Doğduğu” topraklara olan özlemini hep hissetmek için de ürettiği meyve sularında “Darende”den yola çıkarak “Daren” markasını da kullandı.

Oğuz Holding, “Darende”yi çağrıştıran “Daren”i daha sonra lojistik şirketinin adında da kullandı: