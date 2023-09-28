Gençlere umut olacak proje

✔ “Boyada sanat cesaret ister” sloganı ile yola çıkan Nippon Paint, Decomaster Art Academy’i kurdu. Sanat, zanaat ve bilimi bir araya getirecek olan Akademi’nin hedefi, 5 sene sonunda 1000 genç usta yetiştirmek.

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,1. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak hesaplanıyor. Gençlerin işe ve umuda ihtiyaçları var.

Tüm iş süreçlerini etik olma ve toplama fayda sağlama felsefesi üzerine inşa eden Nippon Paint, gençlere umut, topluma fayda sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. “Boyada sanat cesaret ister” sloganı ile yola çıkan şirket, Decomaster Art Academy’i kurdu. Boya ve sanatı bir araya getiren akademinin ilk dönem eğitimleri başladı.

Sanat, zanaat ve bilimi harmanlayacak olan Decomaster Art Academy, bir yandan gençlere yeni beceriler ve fırsatlar kazandırırken, diğer yandan sektöre genç ustalar kazandıracak.

Akademinin ilk dönem eğitimlerine bir haftada bin 200 kişinin başvurmuş olması da, projenin ne kadar önemli bir alana dokunduğunun somut kanıtı.

Farklı bir kariyer imkânı

Bugün duvarlar, evler ve işyerlerinin dekoratif alanlarına dönüşmüş durumda. Bu durum, yeni ustalık alanlarına olan ihtiyacı artırıyor. Nippon Paint’in deneyimleri, bu alanda talebin çok, ama usta sayısının az olduğunu ortaya koyuyor.

Nippon Paint Decomaster Art Academy de, standart boya uygulamasına kıyasla daha fazla gelir imkânı sağlayan bu alanda, desenlere ve renklere ilgisi olan, yeteneğini farklı bir kariyere çevirmek isteyen sanat, tasarım, resim, seramik gibi bölümlerde okuyan üniversitelilerin, sanatlarını duvarda bambaşka bir yaratıcılığa taşımalarına imkân sağlamayı hedefliyor.

Adaylar arasından seçilen 200 kişi, hiçbir ücret ödemeden dekoratif boya uygulamacısı yani decomaster olarak yetiştirilecek. İki haftalık yoğun uygulamalı eğitim sürecinde boyanın incelikleri, özgün dokuların ve etkileyici efektlerin nasıl yaratılacağını kapsamlı bir şekilde öğrenecek. Akademi, 5 yılın sonunda bin decomaster yetiştirmiş olmayı amaçlıyor. Akademiye kabul edilen gençler arasında, üniversite mezunları, plastik makyaj uygulayıcıları, dövme sanatçıları, ressamlar, graffiti sanatçıları, heykel sanatçıları, dizi ve film dekor tasarımcıları yer alıyor. Gençlerin amacı; sanat ruhunu gerçek hayata yansıtmak, insanların hayallerine katkıda bulunmak ve kariyerlerini geliştirmek…

Usta bulmak zor

Ön lisans, lisans öğrencileri ya da mezunlarının katıldığı akademide kadın ustaların da teşvik edildiğini söyleyen Nippon Paint Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ şu bilgileri veriyor: “Mekânlara boyut katan özel efektli birçok ürün var. Bu ürünlere tüketicinin de ilgisi yüksek. Fakat o ürünleri uygulayacak usta bulmak zor. Biz de dedik ki, bir akademi kuralım. Bu akademi ile hem sektörün bu alandaki usta sorununu çözmeye katkıda bulunalım hem de yeteneği olan ancak bunu kullanamayan, kendine bir iş fırsatı yaratmak isteyen üniversiteli gençlere bir fırsat sunalım. Nippon Paint Decomaster Art Academy ile tam olarak bunu amaçlıyoruz. Katılımcılara uygulamalı boya eğitimi dışında, bunu nasıl kariyere dönüştürebileceklerini de anlatıyoruz. Çünkü üniversite okumak hemen ve tek başına sizi bir kariyer sahibi yapmıyor. Üniversiteli genç istihdamına katkı sağlamak dışında, kadın usta yetiştirmek, erkeklerle kadın ustaların birlikte, yan yana çalışacağı bir iş modeli de hayal ediyoruz. Bu nedenle akademide kadın ustalar için de bir kota oluşturduk. Kadınlara akademinin kapılarını, sektörde fırsat eşitliği sağlamak adına sonuna kadar açtık. Öyle ki, ilk eğitim döneminde, başvuruların yüzde 70’i onlardan geldi. İlk eğitimimizdeki 20 kişilik kontenjanın 16’sını da kadın katılımcılar oluşturdu. Başvuranların yüzde 60’ı üniversite mezunları, yüzde 30’u ise üniversite öğrencileri. Henüz aday belirleme sürecinde onların yeteneğine, dokunduğu yeri güzelleştirmekten nasıl keyif aldıklarına şahit olduk, sanatsal dokunuşlarına hayran kaldık. Ayrıca tüm bunları yenilikçi bir kariyere çevirmek isteme arzularını da takdir ediyoruz.”

GİRİŞİMCİLİK DE ÖĞRETİLECEK

Nippon Paint, Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği tarafından kurulan BUiyiİş ile birlikte geliştirdiği proje ile katılımcılara kendi işini yapabilmenin kapısını aralamayı hedefliyor. Bu nedenle, Nippon Paint Decomaster Art Academy’de iletişim, sosyal medya kullanımı, finansal okuryazarlık, girişimcilik gibi eğitimler de verilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, bu alanda çalışan mimarlık ofisleri ve uygulama firmaları ile tanıştırılacak ve boya uygulamalarını uzmanlar eşliğinde yapmaya başlayacak. Akademi’den mezun olanlar Nippon Paint’in usta ekosistemine dâhil edilecek.

■ İlk program İstanbul’da

Nippon Paint DecoMaster Art Academy, eğitimlerini Türkiye’nin farklı şehirlerinde verecek. İstanbul’da gerçekleşecek ilk eğitim programı Gebze’deki Nippon Paint fabrikasında başladı. İki hafta boyunca, hafta içi her gün yapılacak eğitimler için, katılımcılara servis imkânı da sağlanıyor. Sonraki eğitim dönemlerinin tarihleri ve eğitimlerin gerçekleşeceği şehirler Kasım ayında, programa başvuran katılımcı adayları ile paylaşılacak. Akademide 2024 yılı sonuna kadar 20’şerli gruplar halinde sanat, tasarım, resim ve benzeri bölümlerin öğrencisi ya da mezunu olan 200 kişinin eğitim görmesi hedefleniyor.