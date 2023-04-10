Gerçek Bir Yaşamdan Alıntı: Depremden Sonra Nasıl Ayağa Kalkılır?

Depremler ülkesiyiz! Geçmişten ders almanın bin bir yolu var. İşte deprem bölgesi belediyeleri için çok işe yarayacak bir ders…

2019’da Denizli’nin 12.000 nüfuslu Bozkurt ilçesinde, 7.09 km derinlikte, 6 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucu can kaybı ve yaralı olmamasına rağmen kaymakamlık binası da dahil birçok bina ağır hasar aldı, 330 bina yıkıldı. Depremden sonra vatandaşlar çadırlara sığınmak zorunda kaldı. Fakat ilginçtir, böylesine bir depremden sonra ilçenin tekrar kalkınmasının zor olacağı beklenirken, Bozkurt Belediyesi depremin etkilerini kısa sürede atlattı, üstelik eskisinden çok daha sürdürülebilir bir Bozkurt’la.

Birsen Çelik 2014’te belediye başkanı olduğunda, HalkBank’tan aldığı 1,2 milyon Euro krediyle Bozkurt Belediyesi'nin arazisine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu. 2015 Ocak’ta bu santralin açılışını Kemal Kılıçdaroğlu bu mütevazi ilçeye bizzat gelerek gerçekleştirdi ve santralde üretim başladı. Bu santral depremde ve sonrasında kesintisiz elektrik üretmeye devam etti.

Bozkurt’ta depremde yıkılan evler yeniden yapılırken artık çatıları fotovoltaik güneş panelleriyle inşa ediliyor. Bozkurt’ta yapılan yeni evler güneş enerjisi kullanıyor. Yapılan antlaşma ile Pamukkale Üniversitesi evlere ücretsiz statik projesi hazırlıyor. Belediye yeşil evlerden ruhsat harcı almayarak güneş enerjisine geçmeyi teşvik ediyor. Belediye şu anda kendi kurduğu güneş panelleriyle 876 hanenin 1 senelik enerjisini sağlıyor.

Birsen Çelik depremden sonra kalkınmayı hızlandırmak için belediye arazilerine ceviz ve badem fidanları diktirdi. Toplamda dikilen 2 bin 405 fidandan 72.150 kg hasat yapıldı. 2018’de bu hasadın geliri bugünün rakamlarıyla yaklaşık 5,5 milyon TL oldu. Ayrıca halkı tarıma teşvik etmek için belediye arazisi parsellenip yirmi yıl kiraya verildi. Burada çiftçinin masrafını azaltmak için 9 tarımsal sulama kooperatifine güneş santralleri kuruldu. Bu güneş santralleri için Ziraat Bankasından tarımsal birliklere verilen sıfır faizli, iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli kredi alındı. Çiftçinin sulamada elektrik ihtiyacı yılda dört ay, kalan sekiz ay boyunca üretilen elektrik şebekeye satılarak kredi ödeniyor. 5 yılın sonunda, on yıllar boyunca, bütün elektrik kazancı belediyeye safi gelir olarak dönecek.

Birsen Çelik’in kalkınmayı hızlandırmak ve geliri artırmak için gerçekleştirdiği diğer projeyse Bozkurt Belediyesi İş Atölyeleri. 2015’te orman bakımı için 99 yıllığına Bozkurt Belediyesine tahsis edilen 350 bin metrekarelik kızılçam ormanının amenajman ve gençleştirme planları yapılarak, elde edilen odunlardan Bozkurt Belediyesi'nin ihtiyacını karşılayabilecek bank ve piknik masası üretimi.. Sonrasında Bozkurt dışındaki belediyelere de bu ürünlerin satışı yapılmaya başlandı, böylece katma değerli bu satışlardan da belediyeye bir gelir kapısı oluştu.

AB fonları ile ilçedeki hayvancılık varlığının atıkları biyogaza çevirme projeleri ise yolda. Biyogaz ile çalıştırılacak elektrik türbinlerinden çıkan buhar sonra seracılıkta kullanılacak. Tam bir kazan-kazan-kazan projesi. Hayvancılık atığı olsun biyogaz ve yanmış gübre, biyogaz olsun elektrik, elektrik üretim atığı buhar olsun ve sonunda sıcacık seralar ve büyüyen sebzeler.

Bozkurt’taki sosyal girişimcilik ve enerji devrimi depremden ayağa kalkmanın yollarını gösteriyor. Birsen Çelik’in bir belediye başkanı olarak sosyal girişimciliği deprem bölgesindeki belediyelere ve özel sektöre ilham olsun…

2022 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYINLADI

Henkel, iklim koruma ve sosyal

katılımla sürdürülebilirliği teşvik ediyor

Henkel 32. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayarak, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerini uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi duyurdu. Şirket, son derece zorlu bir piyasa ortamında, diğer hususların yanı sıra sürdürülebilirlik alanında birçok önemli boyutta ilerleme kaydetmeyi başardı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu açıdan, dünyanın dört bir yanındaki 50 binden fazla Henkel çalışanına güçlü bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum.”

Henkel’in İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol ise “2030 yılına kadar iklim-pozitif bir üretim gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Cinsiyet eşitliği konusunda da daha fazla ilerleme kaydetmeyi başardık. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2022 yılında yüzde 38,7'ye yükseldi” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir elektrik payı yüzde 70'e yükseldi

Henkel, üretimdeki karbondioksit salınımlarını metrik ton ürün başına yüzde 55 oranında azaltarak, 2022 yılında iklim koruma konusunda ilerleme kaydetti (2010 baz yılına kıyasla). Şirket, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı elektriğin payını da yüzde 70'e çıkardı. Henkel, 2030 yılına üretim tesislerinde kullanılan elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Yüzde 100 geri dönüştürülebilir

ve yeniden kullanılabilir ambalajlar

Henkel ayrıca, 2025 yılına kadar, ambalajların yüzde 100'ü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir* olacak şekilde tasarımlar geliştirilecek. Bu oran 2022 yılında yaklaşık yüzde 87'ye yükseldi. Bunun yanı sıra, Henkel, 2025 yılına kadar atık hacmini 2010 yılına kıyasla ton ürün başına yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket 2022 yılında, atık hacminde hâlihazırda yüzde 43'lük bir azalma kaydetti.

Henkel, fırsat eşitliğini teşvik etmek için, yönetim kademelerindeki kadın oranını sürekli olarak artırmayı da hedefliyor ve 2025 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğine ulaşma amacını güdüyor. 2022 yılında, yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı bir önceki yıla göre daha da artarak yüzde 38,7 civarına ulaştı.