Zincirleri kır

Türkiye enerji devrimine, kelime ağır geldiyse, enerji dönüşümüne hazır.

Hazır da birileri şu zincirleri kırsa da şu dönüşümü yapsak!

Geçenlerde Good4Trust işbirliği ile açılan Merkez Çarşısı için yolum Denizli’ye düştü. Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tam bir sosyal girişimci. Kadınların üretimlerini destekliyor, kooperatifl erin hep yanında, sürekli Merkez Çarşısı gibi topluma faydalı projeler hayata geçiriyor. Etrafına da girişimcileri toplamış… Yanında tanıştığım İlçe Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Özdilek Koçoğlu güneş enerjisi sektöründe çalışıyorum deyince, şaşırdım. Hala erkek egemen olan bir sektörde ilk kez bir kadınla tanışıyorum, ama artık kadınlar zincirleri kırıyor. Üstelik Abdullah Taşdan ile beraber bir Sınırlı Sorumlu Denizli Güneş Enerjisi Kooperatifi’nde 2,3 MW GES kurmuşlar. Kooperatif demek güçbirliği demek, kooperatif demek dayanışma demek, Anadolu geleneği demek… Rekabeti ön plana çıkaran batı zihniyetinin tam da karşıtı… Bu güzel örnekler tek değil ancak çok da değil.

Sıkça karşıma çıkan bir örnek Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş Enerjisi Santrali. Kooperatife üye 743 KOBİ dayanışmasının gücü: 5.8 MW. Tamamı sitenin 36 bin m2’lik çatısına kurulmuş. Bu sayede hem elektrik kullanımlarının %30’unu buradan karşılıyor, hem de karbon salımını önlüyorlar. Şimdi soruyorum… atılım alanı bu değil midir? Fark yaratma alanı bu değil midir? Niye zincirleri kırıp her yerde enerji kooperatifleri kurmuyoruz? Paranın bankada pul olduğu, bankaların kredi verecek girişim bulamadığı bu enflasyonist günleri geçmişte de yaşadık. Herkes kooperatif kurdu, yazlık yaptı… Şimdi niye her yazlığın çatısını, her OSB’nin çatısını kooperatif kurarak GES’lerle donatmıyoruz? Denizli’den Özdilek Koçoğlu ve Abdullah Taşdan gibi bu yolda yürümüş uzmanlarımız var. Sadece Denizli, sadece Kayseri değil. S.S. Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi ile S.S. Altınoluk Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi de bu işi başarmış. Çorum merkez Seydim köyü ve Hacıpaşa köyünde 0.5 MW’lık ve 0.6 MW’lik iki güneş enerji santralleri kurmuşlar. En büyük özelliği de mesken abonelerinin birleşerek böyle bir kooperatif kurması. Belki başkaları da vardır da ben denk gelmedim, varsa lütfen benimle paylaşın.

İster şirket ol, ister birey zincirleri kırıp enerji kooperatifleri kurma vakti. Ülkenin cari açığını kapatma, KOBİ veya ev bütçemizin masrafını kısma, iklimi krizini önlemenin yolu bu. Bir ülkeyi refaha götüren sosyal ve ekolojik girişimler ve kooperatifler gibi tabandan örgütlenmelerdir… Gerisi ya yerinde saydırır ya da geri götürür. Nokta!