Global Sürdürülebirlilik standarları ilk yıl dönümü dileği: “Birlikte çalışabilirlik”

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’ye ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak, geri bildirimleri toplamak ve gelecek yol haritasını belirlemek üzere her yıl düzenlediği konferansta ekosistemin tüm paydaşları ile bir araya geliyor.

Bu yıl, 24-25 Haziranda Londra’da düzenlediği ve başkanlığını yürüttüğüm Entegre Raporlama Derneği (ERTA) üyelerimizle birlikte Türkiye’yi temsilen katıldığım konferans, yeni gelişmeleri takip ettiğimiz, ülkemizdeki çalışmaları aktarmak ve güçlü iş birlikleri geliştirmek için fırsat yarattığımız verimli bir toplantı oldu.

ISSB Global Sürdürülebilirlik Standartları IFRS S1 ve S2’yi duyurulması sonrası sadece bir yıl içerisinde sürdürülebilirlik bilgilerinin temelinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için önemli gelişime tanık olduk. 25 Haziran’da katıldığım Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda ISSB Başkan Yardımcısı Sue Lloyd ve Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu CEO’su David Schwimmer’in açılışını yaptığı etkinlikte, regülatör, yatırımcılar, sürdürülebilirlik liderleri ve şirketlerin de yer aldığı standartların ilk doğum gününü kutlaması geniş paydaş katılımı ile gerçekleşti.

Birlikte çalışabilirlik konusunda çok daha proaktif bir yaklaşım benimsenmeli

Şüphesiz, konferansın öne çıkan en önemli gündem maddesi “Birlikte Çalışabilirlik” ve standartların en iyi şekilde uygulanmasının sağlanması için “Geçiş Planı” açıklaması oldu. ISSB ile küresel raporlama ekosistemi içerisindeki aktörler arasında kurulan stratejik iş birliklerine ilişkin önemli gelişmeleri paylaşan ISSB Başkanı Emmanuel Faber konuşmasında, üzerlerinde çok büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olduklarını ve düzenleyicileri hayal kırıklığına uğratma lüksleri olmadığının özellikle altını çizdi. Zira ISSB, global standartlarının kullanımına yönelik adımları desteklemek için Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) de dahil olmak üzere doğrudan yargı alanlarının düzenleyicileri ile yakın çalışıyor. 20’den fazla yargı alanı, ISSB Standartlarını kendi yasal veya düzenleyici çerçevelerinde kullanmaya karar verdi veya bu yönde adımlar atıyor. Bu yargı alanları, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %55’ini ve piyasa kapitalizasyonunun %40’ından fazlasını oluşturuyor.

Atılan adımlar ve gelecek yol haritası

Standatların uygulamasını desteklemenin temel öncelik olduğunun vurgulandığı konferansta, atılan adımlar ve gelecek yol haritasına ilişkin öne çıkan başlıklar özetle şu şekilde:

- ISSB Standartları ile ESRS Standartlarının haritalandırma çalışması önemli bir rehber sunuyor. Standartların arasında sağlanan yüksek düzeyde uyum ve her iki standart setinin nasıl uygulayabileceğini gösteren çalışmanın, ilgili tarafl ar için başucu dokümanı olması bekleniyor.

- ISSB ve GRI’ın standartların uyumlaştırılmasına yönelik taahhüdü, hedefl enen küresel standartlaşma için önemli bir adım niteliğinde. Bu adım, küresel ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporlama sisteminin sağlanmasını destekleyecek.

- İklim beyanı için IFRS S2 ile tam uyumlu CDP anketi ve IFRS ve GHG Protokolü arasında imzalanan protokol, şirketlerin karbon salımlarına ilişkin güvenilir bilginin toplanması ve bu bilgilerin raporlanması için önemli bir temel oluşturacak.

- IFRS, Geçiş Planı Görev Gücü (TPT) tarafından geliştirilen materyallerin sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı. IFRS Sürdürülebilirlik Bilgi Merkezi’nde yer alacağı açıklanan bu materyaller S2’nin gerekliliklerine tam uyumluluk sağlayacak eğitim dokümanlarının geliştirilmesine destek sağlayacak.

- IFRS ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında imzalanan stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması sürdürülebilir sermaye piyasalarını güçlendirmek için önemli bir adım. Gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilirliği ve iklim raporlamasını iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Küresel kararlılık bu yolculuktaki en büyük gücümüz olacak

Küresel sürdürülebilirlik ekosistemindeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğinin çok açıkça görüldüğü konferansta, sürdürülebilirlik raporlama standartlarını geliştirmeye yönelik küresel kararlılığa tanık olmak özellikle etkileyiciydi. Zira küresel kararlılık bu yolculuktaki en büyük gücümüz olacak.