Gözler, EYT düzenlemesi ve asgari ücrette

Fed yılın son toplantısında, beklendiği gibi, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. İngiltere Merkez Bankası da, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,5'e taşıdı. Banka bu toplantıyla beraber dokuzuncu kez üst üste faiz artırdı ve faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı. Son olarak Avrupa Merkez Bankası da, perşembe günü öğleden sonra 50 puanlık bir artışla faizleri yüzde 2,5’e çekti.

Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artış döngüsü önümüzdeki aylarda da devam edecek. Muhtemelen 2023’ün ilk yarısında faizlerde zirve görülmüş olacak ve bir süre bu seviyelerde kalacak. Faizlerin yüksekliğinin somut sonuçlarından biri, küresel büyümenin yavaşlamasına paralel olarak, Türkiye’nin ihracatının olumsuz etkilenecek olması. Özellikle 2023’ün ilk yarısında bunu net olarak göreceğiz.

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2022’ye iyi bir başlangıç yapan konut satışları yılın ikinci yarısında, ilk yarıdakinin tam tersi bir performans sergiliyor. Temmuz’dan itibaren düşüle geçen satışlar, Kasım’da daha da yavaşladı. 117 bin 806 adet konutun el değiştirdiği bu dönemde geçen yılın aynın ayına göre satışlar yüzde 34,1 geriledi. İlk el satışlarda daralma yüzde 32,9, ikinci el konutlarda daralma yüzde 34,7 oldu. Yani satışlar her iki kalemde de benzer hızda yavaşlıyor.

İpotekli satışlarda gerileme yüzde 57,7’ye ulaştı. 2021 Kasım’ın 40 bine yaklaşan satışlar bu yılın Kasım’ında 17 bin civarına düştü. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 14 oldu. Satışların gerilemesinde iki önemli faktör var. İlki kredi kullanımının zorlaşmış olması. İkincisi ise fi yatların çok yükselmiş olması. Yakın zamanda fi yatlarda bir gerileme olması mümkün görünmüyor. Ancak kredi kullanımında esnekliğe gidileceğine yönelik işaretler var. Bunlardan biri de, konut fi yatlarına göre değişen kredi faiz oranları. Bu tür bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile konut satışları yeniden yönünü yukarı çevirebilir.

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Bu hafta içeride tüketici güveni ve PPK faiz kararı, dışarı da ise ABD’nin 3. Çeyrek büyüme verisi ile ABD ve Almanya’dan tüketici güven endeksleri veri gündeminin başında yer alıyor. PPK’dan bir faiz değişikliği gelmemesi bekleniyor. Diğer yandan asgari ücret ve EYT düzenlemesine yönelik açıklamalar takip edilecek. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Düzenlemenin işveren üzerindeki kıdem tazminatı yükünü hafi fl etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu desteği sağlanması da gündemde.