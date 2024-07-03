“Gri liste, enflasyon ve vergiler…” 

Gri listeden çıkmamızla alakalı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gri listenin konusu olacak davranışlarda bulunanların takibinin yapılmasını canı gönülden diliyorum. Bu gelişmenin ateş topuna dönmüş dünya gerçeği çerçevesinde şu an için hatırı sayılır bir sermaye girişi yaratacağını düşünmüyorum. Şimdi enflasyona bakalım.

Merkez Bankası’nın son kararından anladığımız kadarıyla enflasyonda 20 puanlık baz etkisi düşüşü tamamlanana kadar faizlerde herhangi bir adım atılmayacak. Sonrası muamma değil. Faizler inecek.

Haziran enflasyonu bu hafta çarşamba günü açıklanacak. Anlaşıldığı kadarıyla TÜİK'in rakamları manipüle ettiğine dair kanaat güçlenmiş ki, CHP'nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı Karatepe Bakan Şimşek'i bu konuda uyarmıştı. Ancak hepimiz biliyoruz ki TÜFE ne kadar düşük çıkarsa memur maaş zammı o kadar düşük olacak. Eğer yapılacaksa asgari ücret zammı veya emekli aylıklarında düzenleme buna göre yapılacak. Ancak beklentimiz zayıf.

Özellikle kamu kurumları ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumları doğrudan doğruya etkileyecek maaş zamlarını merakla beklerken, herkes "aşağı yukarı % 25 olacak" diye görüş bildiriyor. Bu elbette emek maliyetini tekrar artıracak bir gelişme. Kamuda artış olunca elbette özel sektörde çalışanlar da bir düzeltme isteyecek. Tam anlamıyla bir kısır döngü diyebiliriz.

Şu ana kadar yılbaşından beri %23 civarında TÜFE yaşadık. Eğer haziran ayı enflasyonu % 3 olursa bu oran %26'ya, 1 puan düşük olursa %25'ten biraz yüksek olarak çıkacak. Tabii aklımda sürekli TÜİK'in Haziran enflasyonunu %1.5 çıkarması ihtimali var. Bu durumda Ocak-Haziran TÜFE oranı % 25'in altında bile çıkabilir. Son açıklanan anketler fiyat artışlarında durulma olduğunu gösterse de, % 1,5 'lik bir Haziran enflasyonuna vatandaşı inandırmak zor olur.

Yeni vergi düzenlemesi ile beraber hayat pahalılığının artmasından endişe ederken, vergi paketinde makul kalemler gördüğümü tekrar ifade etmeliyim. Ancak araya serpiştirilmiş pratik hayattan ve gelir adaletinden uzak maddeler sebebiyle yine dağ fare doğuracak endişesi içindeyim.