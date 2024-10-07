Güçlü veri, güçlü borsa

Dünya borsalarında güçlü bir yükselişle haftaya başlıyoruz. ABD emek piyasasının halen güçlü olduğunu gösteren tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar güçlenirken, altın değer kaybediyor, hisse senetleri değer kazanırken, tahvil kaybettiriyor.

ABD eylül tarım dışı istihdam verisi 254 bin yeni iş ile 150 bin beklentiye göre çok daha güçlü geldi. Temmuz ve ağustos istihdamlarında yukarı yönlü 17 bin ve 55 bin revizyon yapıldı. Benzer şekilde aylık ücret artışı yüzde 0,4 ile pozitif sürpriz yaptı.

Açıklanan veri sonrası kasım toplantısında 25 baz puan indirim ihtimali yüzde 97’ye yükselirken, dolar küresel olarak yüzde 0,5 güçlendi. Tahvil piyasası, verim eğrisinin kısa ucunda 20 baz puan, uzun ucunda 12 baz puan artış ile, son dönemin en sert fiyatlamasını yaptı.

Hisse senedi piyasasının veri sonrası yükselişinde banka, havayolu, otomotiv, yarı iletken hisseleri bayrak taşıyıcı konumda. Haftalık bazda en sert yükseliş ise Ortadoğu’da tırmanan savaş riskinden beslenen enerji hisselerinde.

Borsa İstanbul ABD istihdam verisi sonrası güçlü toparlandı. MSCI Türkiye yüzde 2,2 artış ile MSCI Meksika’nın ardından en çok değer kazanan endeks. Banka hisseleri geleneği bozmayarak yüzde 4’ün üzerinde artış ile yükselişte başı çekiyor.

Ancak haftalık bazda bakıldığında kazançlar yerini zarara bırakıyor. Olası savaş bölgesine yakınlığımız nedeniyle, MSCI Türkiye yüzde 6 kayıpla açık ara en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke endeksi. Savaşın başrol oyuncusu İsrail’in aynı dönemdeki kaybı ise yüzde 2.

Piyasalardaki sert hareketi ne güçlü ABD verisi ne de Ortadoğu'daki savaş riski ile açıklamak mümkün. Borsa İstanbul az sayıda güçlü oyuncunun hakim olduğu aşırı oynak bir piyasa haline geldi. Küçük yatırımcının bu dalgalanmadan korunmasının en iyi yolu, Türkiye ekonomisine güvenerek orta vadeli bir perspektif ile güçlü şirketlere yatırım yapması.