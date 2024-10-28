Güven endeksleri diyor ki…

Tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 3 artışla 80,6'ya yükseldi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 0,2 düşüşle 64,8’ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 6,1 artarak 82,1'e çıktı ve alt endeksler arasında en çok yükselen oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1,1 artışla 75,3'e, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 4,1 artışla 100,1’e yükseldi.

Verinin çizdiği resim şu:

● Endeks üç aydır yükseliyor fakat hala olması gereken noktanın çok uzağında.

● Endeks son 16 ayın (dezenflasyon programının başladığı dönem) en yüksek seviyesine ulaştı.

● Alt endekslerde en güçlü artış hanehalkının gelecek 12 ay içinde maddi durum beklentisinde oldu.

● Hanehalkının gelecek 12 ay içinde maddi durum beklentisi son 5 ayın en yükseğinde.

● Gelecek 12 aydaki genel ekonomik durum beklentisi son 4 ayın en yükseğinde.

● Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi Şubat 2018’den bu yana en yüksek düzeyinde.

● Ankete katılanlar, bugün itibarı ile kendi maddi durumlarının son derece zayıf olduğunu, ancak gelecek yıl içinde hem kendi durumlarının hem de genel ekonomik durumun daha iyi olacağını düşünüyor. Bunu “beklentilerde iyileşme” olarak yorumlayabilir miyiz, göreceğiz. Bu işin tüketici tarafıydı. Üretim tarafında açıklanan sektörel güven endeksleri ise, inşaat sektörü dışında olumlu değişim gösterdi.

Ekim ayında:

● Reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artışla 100,9,

● Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artışla 114,2

● Perakende ticaret güven endeksi binde 1 artışla 110,7

● İnşaat güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 86,3 oldu.

Dört sektörden üçünde güven değerleri yükseldi. Bunlar arasında en önemli olanı bir süredir düşmekte olan reel kesim güvenindeki artış. Endeksin 100’ün üzerine çıkması olumlu bir gösterge. Bununla birlikte güven düzeyi hala düşük. Geçen aya göre bir artış olsa da, sanayi sektörlerinde güven 2021’in sonlarından bu yana geriliyor. Konut satışlarının üç aydır yükseldiği bir süreçte inşaat sektörü güven endeksinin gerilemesi ise ilginç bir durum.

YURTİÇİ

30 Ekim 10:00: Ekonomik güven endeksi

31 Ekim 10:00: Eylül ayı resmi dış ticaret verileri

1 Kasım 10:00: Ekim PMI endeksi

YURTDIŞI

29 Ekim 17:00: ABD CB tüketici güveni

30 Ekim 12:00: Almanya 3. Çeyrek büyüme

30 Ekim 15:30: ABD 3. Çeyrek büyüme

31 Ekim 13:00: Euro Bölgesi Ekim enflasyonu

31 Ekim 15:30: ABD PCE fiyat endeksi

1 Kasım 15:30: ABD tarım dışı istihdam

1 Kasım 17:00: ABD ISM PMI endeksi