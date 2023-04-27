Güzeliş’ten, D Diamond markasıyla uygun fiyatlı mücevher modası

Türkiye’de gıda enflasyonu sürekli artarken, piyasada gıda ürünleri dışında da birçok kalemde meydana gelen amorf (düzensiz) fiyat yapısını, geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik. Önceki akşam bu fiyat yapısına güzel bir örnek oluşturacak bir konunun daha masaya yatırıldığı bir toplantıya davetliydim. Davetin sahibi Zen Pırlanta’nın patronu Emil Güzeliş’ti. Güzeliş, iş, Zen ve Blue Diamond markalarının ardından, orta gelir grubuna hitap eden D Diamond markasını anlattı bizlere…

Henüz 2 yaşında olmasına rağmen hızlı büyüme sürecine girerek 78 mağazaya ulaşan D Diamond, uygun fiyatlı mücevherler üretiyor. Emil Güzeliş, “Bizden 1.865 TL’ye tektaş yüzük almak mümkün” diyor. Bakıyorsunuz, bugün orta segmentteki bir hazır giyim markasında pantolon, gömlek de aynı fiyat. Tüketicilerin hem kendilerine hem de başkalarına aldığı hediyelerde artık mücevherin de baş köşeye oturduğunu söyleyen Emil Güzeliş, “Biz mücevheri uygun fiyatla herkese ulaştırmak istiyoruz. O yüzde hızlı büyüdük. Hedefimiz kısa vadede 200, 10 yılda ise 500 mağazaya ulaşmak” diyor.

Yüzde 50 büyüme hedefi

Pırlanta pazarı, Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 30 büyüyor. Güzeliş, “Pandemiden sonra tüketiciler, her şeyin fiyatı artar düşüncesiyle alışverişe yönelmişti. Bugün de aynı trend sürüyor. D Diamond’da en çok tercih edilen ürünlerin fiyat aralığı 3 ila 15 bin TL arasında. Bu yıl pazar yüzde 30 büyümesini sürdürür. Bizim hedefimiz ise yüzde 50 büyümek” diye konuşuyor. Pırlanta pazarı büyüdükçe, Türkiye’deki kuyumcularda da kabuk değişimi başlamış. Güzeliş, “Türkiye’de toplam 30 bin kuyumcu var. Biz sadece mücevher işini bilen kişilere franchise veriyoruz. Dolayısıyla kuyumculardan çok talep var. Kuyumcular dükkanlarının büyük bir bölümünü D Diamond’a ayırıyorlar. Tabelayı D Diamond olarak değiştiriyorlar. Küçük bir bölümde de diğer kuyum ürünlerini satıyorlar. Dekorasyon ve ürün alımı için toplam 360 bin dolarlık bir yatırım yapıyorlar” diyor.

■ 600 kişilik üretim kadrosu var

Mücevher sektöründe eleman azlığı nedeniyle üretimde bazı sıkıntılar var. Ancak bu konuda hiç sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Emil Güzeliş, üretimlerinin tamamını kendi bünyelerinde yaptıklarını açıklıyor. Ana üretim merkezinde 500, kurdukları küçük atölyelerde de 100 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Güzeliş, “İstanbul’da Kuyumcukent’in yanına kurduğumuz tesisimizi yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Bu yeni tesise 600 kişi olarak gideceğiz” diyor. Türkiye’deki mücevher fiyatlarının Avrupa ve ABD’den ortalama yüzde 20-25 daha ucuz olduğunu da söyleyen Güzeliş, turist alışverişine yönelik olarak da şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye, mücevherde hem üretim kalitesi hem de tasarım anlamında çok önemli bir merkez. Eskiden turistler mücevher almazdı Türkiye’den. Ancak şimdi alıyorlar. Satışlarımızın yüzde 15’ini turistlere yapıyoruz. Bazı mağazalarda bu oran yüzde 50’yi buluyor.”