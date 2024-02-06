Hatay, Memleketim…

Bugün bir yıl oldu büyük acıyı yaşayalı.

6 Şubat depremi tüm ülkeyi derinden yaraladı amma Hatay’ı bir farklı vurdu.

Yaşanan kayıplar, ailelerin parçalanması, süregelen sıkıntılar ve geçen bir yıl.

Gün geçmiyor ki yine yüreğimizi burkan, gözlerimizi yakan, içimizi sızlatan görüntüler, haberler gelmesin yakınlarımdan, arkadaşlarımdan, gruplarımdan.

Öte yandan etkilenen hayatların yanısıra etkilenen ekonomik hayatlar.

Yerel ekonomilerin yaşadığı zor durumu tanımlamaya sohbet sütunlarımızın yetmeyeceğini düşünüyorum ve olaylara odak noktamız olan ihracat açısından bakmayı deniyorum.

Bu arada illerin ihracat rakamlarının değerlendirilmesi, firma merkezlerine göre değil de faaliyetin yapıldığı ile göre yapılmaya başlandığı için her iki durumu da kapsayan bir değerlendirme yaptım.

Kaynak 1: https://ticaret.gov.tr/haberler/2023-yili-ihracati-illere-gore-dagilim-listesi-r

Kaynak 2: https://tim.org.tr/tr/ihracat

Depremden etkilenen illerin 2022 ve 2023 yılları ihracatlarına baktığımızda ilginç bir şekilde hem faaliyet illerine göre ihracatlarında hem de firma merkezine göre ihracatlarında ortalama % 11 seviyesine oturan bir azalma görüyoruz.

Ancak bu azalmayı tablo 2 de il temelinde incelemeye aldığımızda, ihracatlarının azalması değerlerinde iller arasında ciddi farklılıklar belirdiğini görüyoruz.

Hatta 2023 yılında diğer illerimize göre çarpıcı bir farklılıkla, Şanlıurfa ilimizin firma merkezine göre ihracatında %11,06 oranında bir artış olduğunu görüyoruz.

Hatay özelinde baktığımızda faaliyet temelli ihracatta %11,70 firma merkezli ihracatta ise %27,23 azalma olduğunu görüyoruz.

Rakamlar, istatistikler, tablolar bizlere bir şeyler anlatıyor amma gözlerimizin önüne serilenler, yakınlarımızın anlattıkları, dile getiremeyeceğimden emin olduğum korkular ve etkilenmeler…

Ve ne yazık ki bunların oldukça ciddi bir kısmının devam ediyor olması…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebilir.

Çünkü onun temelinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından konulan bir harç vardır.

O da inancımızı kaybetmeden ve asla teslim olmadan her türlü güçlüğe göğüs gerebilmenin verdiği güç ve metanettir.

Biz tüm Türk Ulusu olarak gereken dayanışmayı göstererek her zorluğu aşarız…