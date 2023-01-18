İhracatı 110 milyon doları aştı, doğada çözülen ıslak mendile 30 milyon Euro yatırdı

1997 yılında kurdukları Sapro ile Avrupa’nın en büyük 4 ıslak mendil üreticisi arasına giren Ceyhun Zincirkıran ve Mehmet Gündoğdu, 2019 yılında karar aldı:

- Doğada çözünebilen ıslak mendil üretelim. Bunun için öncelikle ıslak mendilde kullandığımız viskon kumaşı üzerinde duralım.

Bu amaçla nonwoven kumaş üretiminde kullandıkları makineleri geliştiren Andritz ile kol kola girildi. Birlikte Ar-Ge çalışması yapıldı. Üretilen nonwoven kumaşta şu noktaya bakıldı:

- Ortaya çıkan nonwoven kumaş doğada çözünüp gübreye dönüşebiliyor mu?

Ortak Ar-Ge çalışmalarından olumlu sonuç çıkınca 4 Mart 2020’de Sapro ile Andritz arasında yeni geliştirilen makine için imza atıldı:

- Bir hafta sonra Türkiye’de ilk COVID-19 vakası çıktı. Silivri’deki fabrikamızda ek yatırım için başlayan inşaat yavaşladı. Makineler 7-8 ay depoda kaldı.

Sapro, 30 milyon Euro’luk bu yatırım için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan 21 milyon Euro kredi kullandı. Yatırım 2022 yılının son çeyreğinde tamamlandı. “Newipe” adı verilen viskon kumaşın seri üretimi Aralık 2022’de başladı.

Geçen hafta Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Silivri’deki fabrikasına gittim. Kurucular Ceyhun Zincirkıran, Mehmet Gündoğdu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Gönül’le fabrika turu yaptık, sohbet ettik.

Ceyhun Zincirkıran, Mehmet Gündoğdu ile iş hayatına atıldıkları ilk günleri anımsadı:

- 1989’da ortak ticaret yapmaya başladık. Bir ara kibrit üretimine de girdik. 1997’de Sapro’yu kurduk. İlk üretim yerimiz İkitelli’de idi. İşler büyüyünce Silivri’ye taşındık. Başlangıçta ihracat ağırlıklı üretim yaptık.

25 yıldır hem dünya pazarına, hem de dünyaya markalı ıslak mendil ürettiklerini vurgulayıp sıraladı:

- Ürünlerimiz arasında bebek ve kişisel bakım, ev temizliği, araç bakım, hasta bakım, evcil hayvan bakımı, endüstriyel bakım ürünleri sayılabilir. Ayrıca, el yüzey dezenfektan mendilleri ve antibakteriyel mendiller de var.

2000 yılından bu yana iç pazarda büyük perakende şirketlerine ürün verdiklerini kaydetti:

- Bugün ülkemizin en büyük, Avrupa’nın da 4 büyük ıslak mendil üreticisi arasındayız.

Zamanla kendi hammaddeleri ve ara mallarını da üretir hale geldiklerini bildirdi:

- 2016’da dikey entegrasyona karar verdik. Bu yönde ilk adımı nonwoven kumaşla attık. Şu anda grup şirketlerimiz nonwoven kumaş, karton ambalajlar, plastikler ve ıslak mendil ürünleri olmak üzere uçtan uca entegre üretim yapan 4 şirketten oluşuyor.

2017’den beri İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldıklarının altını çizdi:

- 7 farklı ülkede 9 depo yatırımı ile 65 dolayında ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 2021’e göre döviz bazında yüzde 30 büyüdük. 2022’de 143 milyon dolar ciroya ulaştık. Bunun 112 milyon dolarını ihracattan sağladık.

Doğada çözünebilir viskon kumaşa işaret etti:

- Makine üreticisi Andritz’in doğada çözünebilir viskon kumaş yapabilen ilk ve tek makinesi Sapro’da kurulu bulunuyor. “Newipe”, jenerik viskon kumaşkara göre daha az karbon ayak izi bırakılarak üretiliyor ve doğaya dönüşü hızlı oluyor.

Ar-Ge ekiplerinin farklı kumaş türlerinin çevresel etkilerini araştırarak çalışmalarına başladığını anlattı:

- Bu kumaşın bileşenlerinin bir kısmı herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan üretime giriyor. Böylece karbon ayak izi yüzde 14 azalıyor. Doğada daha hızlı çözünmesini de bağ yapısı sağlıyor.

Bu noktada EBRD’den aldıkları ödülle ilgili bilgiyi paylaştı:

- Sürdürülebilir çevre dostu ürünler geliştirmek üzere yaptığımız yatırımla EBRD’den “Çevre ve Sosyal İnovasyon” dalında bronz madalya aldık.

Sapro’yu ve entegre 3 tesisi gezerken toplam yatırım boyutunu merak ettim, Ceyhun Zincirkıran ortağı Mehmet Gündoğdu’ya da danışıp hesapladı:

- Şu anda bu yatırımı yapmanın maliyeti 300 milyon Euro’yu aşar…

Sapro, ilk bakışta “ıslak mendil üreticisi” olarak görünse de uçtan uca entegre yapısıyla 4 üretim tesisini çatısı altında bulunduruyor…

2017’den beri İSO’nun “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alması da, Türkiye’de sanayinin büyükleri arasına yerleştiğini gösteriyor…

4 fabrikada 1000 kişi ile üretim yapıyor

SAPRO Temizlik Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, grup şirketlerinde 1000 kişiye istihdam sağladıklarını belirtip, şirketleri ve üretimlerini özetledi:

TETRA A.Ş.: Koli, stant, karton ve oluklu kutu imalatı ile yerli ve yabancı birçok firmaya hizmet veriyor. Elbette kendi kutu ve kolilerimizi de Tetra üretiyor.

Koli, stant, karton ve oluklu kutu imalatı ile yerli ve yabancı birçok firmaya hizmet veriyor. Elbette kendi kutu ve kolilerimizi de Tetra üretiyor. LOTUS TEKNİK TEKSTİL A.Ş.: Islak mendilde kullandığımız nonwoven kumaşın üretimini gerçekleştiriyor.

Islak mendilde kullandığımız nonwoven kumaşın üretimini gerçekleştiriyor. MULTİPAK AMBALAJ A.Ş.: Kendi kullandığımız plastik kutu ve kapakları üretiyoruz.

Bulgaristan’ı ‘Made in EU’ üssü yaptık

SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, 2021 yılında Bulgaristan’daki fabrikayı faaliyete geçirdiklerini bildirdi:

- Haskovo’daki (Hasköy) fabrikamız bizim Avrupa’ya açılan kapımız oldu. Avrupa pazarında “Made in EU” isteyen ülkeler var. Onlara Bulgaristan’daki fabrikamızdan ürün gönderiyoruz.

Haskovo’daki üretimlerinin şimdilik sınırlı düzeyde olduğunu kaydetti:

- Eğer ivme görürsek büyütebiliriz. 3-4 kat büyümeye açık bir alanımız var.

İstanbul’dan karayoluyla 3 saatte Haskovo’daki fabrikaya gidilebildiğine işaret etti:

- Hem İstanbul tesislerimize yakın olması hem de Balkanlar başta olmak üzere yurt dışı sevkiyatı hızlandırması nedenleriyle bu fabrikayı çok önemsiyoruz.