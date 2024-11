İhracatı öğrenmek istiyor musunuz?

“Önemli olan yolculuktur, varılacak yer değil…

Bir filmde duyduğum bu sözü çok severim. (Destination does not matter but the journey) “

Gelecek ay sonunda meslek hayatımda 50 yılı tamamlayacağım ve söyleyebileceğim en önemli söz halâ öğrenmekte olduğumdur.

Einstein’e atfedilen bir söz de “Öğrenmeyi bırakan kişi ölmeye başlar “ diyor.

Her zaman vurguladığım gibi ihracat, tedarik zincirinden başlayıp, ürünün müşteriye teslimatına kadar uzanan çok halkalı bir zincirdir.

Ve inancım o dur ki ben ihracatın her adımını yüzde yüz biliyorum diyen bir kişi kesinlikle doğru söylemiyordur.

Beğendiğim bir başka deyiş de “Bir şeyin her şeyini, her şeyden de bir şeyleri bilin” sözüdür.

Uluslararası ticaret sektörüne baktığımızda, çok sayıda farklı uzmanlıkların bir araya geldiğini görüyoruz. Satınalma, lojistik, gümrükleme, bankacılık ve finans, üretim, pazarlama ve satış gibi ancak bunlarla kısıtlayamayacağımız uygulamalar ve tüm bunların üzerinde işletme çapında yönetim dediğimizde, nasıl bir zinciri vurgulamak istediğim ortaya çıkıyor

Bu çerçeveden olmak üzere uluslararası ticaret sektöründe çalışan dostlarımıza, lojistik, gümrükleme, bankacılık, pazarlama vb. hangi bölümde yer alıyorlarsa o işe ait her şeyi ve diğer bölümlerin de en azından işlerini aksatmayacak kadar bir şeylerini bilmelerini öneriyorum.

Özellikle ihracata ağırlık vererek konuştuğumuzda, bilgisizce yapılan uygulamaların, cüzdan acıtıcı ve heves kırıcı sonuçları olduğunu vurguluyorum.

Bunun için bir bilene sorulması ve sektöre defter kitap arasından bakanlardan değil daha önce bu işleri yapmış kişilerden destek alınmasını öneriyorum.

Elbette piyasada dolaşan, kerameti kendinden menkul çok sayıdaki çantacı arasından gerçek uzmanları bulup çıkartmak zor denilebilir. Ancak bugünkü veri bolluğunda ve hazreti Google desteği ile bunu başaramamak tembelliktir derim.

Bu işi kolaylaştırmak isteyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2005 yılından bu yana bir destek programı uyguluyor.

İhracata İlk Adım Programı (İİAP) adıyla anılan bu destek programı 2005 yılında başlatıldı ve bu sene 17. kere tekrar yapılacak.

İTO’ya başvuran üyeleri arasından, ciddi analizlerle yapılan seçimler sonrasında bu programa katılmaya hak kazanan işletmelere bir uzman danışman atanıyor ve bu danışman, program süresi boyunca katılımcı işletmenin mekânına giderek onlara ihracat konusunda danışmanlık ve eğitim veriyor. Programın mali kısmının ağırlığını İTO kendi bütçesinden karşılıyor ve katılımcı üyelerden sembolik bir katkı payı alınıyor.

Bu programa katılmak isteyen İTO üyeleri, İTO’nun web sayfasında “ Etkinlikler “ bölümüne girerek detaylı bilgi alabilirler.

Sizlere kolaylık olsun diye https://tr.surveymonkey.com/r/QSG68NS bağlantısını da buraya yazıyorum.

Programın ilk başladığı yıldan beri kesintisiz olarak tüm tekrarlarında, danışman olarak keyifle yer aldım. Bu keyfin nedeni de ciddi sayıda katılımcının bu programdan aldığı destekten fayda görmüş olması.

Hiç ihracat yapmadıysanız, ihracat yapıyorsanız amma rakamlarınız düşük veya ihracatı sürdürmede sıkıntı çekiyorsanız bu program size göre.

Çok ihracat yapıyorsanız zaten bu programa ihtiyacınız yok demektir.