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IMF 2025’e nasıl bakıyor?

Osman ULAGAY
Osman ULAGAY DÜNYA GÖZÜ

Uluslararası Para Fonu IMF ile ikizi olan Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları dün Washington’da başladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yıllık toplantı öncesinde, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2025 yılının dünya ekonomisinde düşük büyüme ile yüksek borçluluk sorununun  öne çıkacağı bir yıl olabileceğine dikkat çekti.

IMF Başkanı’nın iyi bir haberi de vardı, son yıllara damgasını vurmuş olan “büyük küresel enflasyon dalgası”nın 2025 yılında etkisini kaybetmesi bekleniyordu. Bu sonucun küresel ekonomide bir duraklamaya ve resesyona yol açmadan elde edilmiş olması özellikle değerliydi.

2025’de büyüme yetersiz kalacak

IMF Başkanı bu olumlu gelişmelere değindikten sonra, 2025 yılının dünya ekonomisi için kolay bir yıl olmayacağının da altını çizdi. Georgieva’ya göre 2025 yılı yüksek orandaki kamu borcunun kaygı verici yükselişini sürdüreceği ve orta vadeli büyümenin yetersiz kalacağı bir yıl olabilirdi. Bu tablo 2025’deki büyümenin dünyadaki yoksulluğa çare bulmak için yeterli olmayacağını ve bu sonucu elde etmek için gerekli olan büyük kamu yatırımlarının gerçekleşmesini zorlaştıracağını  düşündürüyordu.

IMF Başkanı’na göre kaygı verici bir diğer gelişme ise dünyadaki jeopolitik gerilimlerin süregelmesi ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin korumacı sanayi politikalarına daha fazla yönelmesiydi. Bu politikaların devreye girmesi ise, dünya ekonomisinde gözlenen ılık canlanmanın üzerine soğuk su dökmeye benzetilebilirdi. IMF Başkanı Georgieva’nın bu konunun tartışılmasına özellikle önem verdiği ve konuyu gündemde tuttuğu anlaşılıyor. 

Kalıcı büyüme için reform şart

IMF Başkanı Georgieva dünya ekonomisinin orta vadede tatminkar ve sürdürülebilir bir büyüme temposuna erişebilmesi için her ülkenin üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu belirterek her ülkede kamu yönetiminin kalitesinin artırılmasının, istihdam politikalarında kapsamlı reformların gerçekleştirilmesinin ve geleceğe dönük olarak Yapay Zeka’nın gücünün devreye sokulmasının önemli olduğunu vurguluyor.

IMF’nin Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun yeni sayısında da Yapay Zeka’nın hangi alanlarda ve hangi konularda daha etkili olabileceği araştırılıyor     

ABD seçimini Trump kazanırsa

IMF ve Dünya Bankası’nın dün başlayan yıllık toplantısında en fazla konuşulacak konular arasında önümüzdeki ay yapılacak olan ABD Başkanlık seçiminin de yer alması bekleniyor. Donald Trump’ın seçimi kazanması ve yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde ise konuşacak çok şey çıkacak her halde.

ABD yönetiminden söz edince öncelikle Çin yönetimi geliyor akla. Çin yönetiminin üzerinde duracağı konular arasında da yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ön plana çıkması bekleniyor.   

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