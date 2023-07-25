İngiltere’ye 150 milyon Sterlin yatırdı, drone sürüsüne set çekecek

GEÇEN yıl Ağustos ayı sonları… TEKNOFEST vesilesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral ile oğlu, Genel Müdür Cahit Utku Aral’ın davetiyle Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kentteki tesislerindeyiz.

“Canik” markasıyla üretim yapan SYS Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral şirketin öyküsünü anlatırken şu bilgiyi verdi:

-Samsun Silah Sanayi, Ali Rıza Çarmıklı’ya geçmişti. Ali Rıza Bey, şirketi ve 10 tezgahlı üretim merkezini babam Cahit Aral’a satmıştı. Babam 2011’de vefat etti. İşi ben ve kardeşim, sonra da çocuklarımız devraldık. Üretim izni vardı ama ortada satılabilir ürün yoktu.

SYS-Canik Genel Müdürü Utku Aral, şirketin 10 yıl Ar-Ge yaptığını vurguladı:

-2005 yılında kabiliyet geliştirmek için MKE Kurumu'na farklı silahların parçalarını ürettik. 3.5 yıl çalıştık, polimer gövdeli, iğne ateşlemeli tabancayı geliştirdik. 2008 yılında ayrıca havacılık ve füze sistemleri alanına adım attık.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihalesini anımsadı:

-Emniyet Genel Müdürlüğü, polimer gövdeli, iğneli ateşlemeli tabanca ihalesine çıkmıştı. Bizim üretime denk geldi. 25 bin adetlik ihaleyi kazandık. O ihale “bizi biz” yaptı.

Mevcut üretim tempolarını paylaştı:

-Şu anda günde 1300 tabanca üretiyoruz. Yüzde 80’ini ABD’ye ihraç ediyoruz.

2010’da ABD’ye yatırımla da uzandıklarını kaydetti:

-Century Arms ve CANIKUSA’yı kurduk. Şirketin merkezi Boca Raton’da (Florida). Vermont’ta üretim yapıyoruz. Yıllık üretimi ilk etapta 150 bin adete çıkaracak yatırım yapıyoruz.

İngiltere’deki AEI adlı şirkete uzandı:

-AEI, İngiltere’nin savunma sanayi şirketlerinden. Hava araçlarına monte edilebilen 30 X 113’ü üretebilen bir tesis. O şirketi satın almak üzereyiz.

Bu alımın şu özelliği üzerinde durdu:

-Türkiye’den bir şirket, İngiltere’den ilk kez bir savunma sanayi şirketi satın almış olacak. AEI’nin ürettiği silah şu anda ülkemizde üretilmiyor. Türkiye’nin bu silaha ihtiyacı var. Bu satın almayla İngiltere’den teknoloji transferi yapmış olacağız.

Utku Aral ve SYS-Canik İş Geliştirme, Marka Yöneticisi Gencay Gençer’le “IDEF’23, 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” vesilesiyle İstanbul’daki şirket merkezinde buluştuk. Utku Aral, AEI Systems’in alım işlemini Aralık 2022’de 120 milyon Sterlin’e tamamladıklarının altını çizdi:

-AEI Systems’e 30 milyon Sterlin’lik yatırım yapıyoruz. Yeni şirketimiz orta kalibre silahlarda marka olmayı sürdürecek. AEI Systems operasyonuna iştiraklerimizden Unirobotics de destek verecek.

Bunun ne anlama geldiğini açtı:

-Unirobotics, orta kalibre topların ihtiyacı olan yüksek teknoloji, yenilikçi ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümlerin ilk ürünü 30X113 mm topla donatılan Trakon 30 kulesidir.

Topun şu özelliğine dikkat çekti:

-Firmayı bu top için aldık. 30X113 toplardaki mermiler hedefteki cisme yaklaşınca patlıyor, bir bulut gibi dağılıyor. Bu, drone’lara karşı daha etkili olabiliyor. Drone sürüsünü böyle frenlemek, önüne set çekmek, avlamak mümkün olabiliyor.

AEI Systems’in yüzde 20’lik hissesinin mevcut sahibinde kaldığının altını çizdi:

-4 yıl sonra söz konusu yüzde 20 hisse de bize geçecek. AEI Systems’e bazı komponentleri Türkiye’den gönderiyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde AEI Systems’in ürünlerini yüzde 100 Türkiye’de üretir hale geleceğiz.

AEI Sytems’le ilgili şu tanımlamayı yaptı:

-Bu şirket 20, 25 ve 30 milimetrelik orta kalibre top üretiyor. Dünyada bu topları üreten 3 firma var. Biri ABD’li, 2’si Avrupalı. Oradaki teknoloji ile bizdeki üretim kabiliyeti buluştu. Tam bir kan uyuşması oldu. Ayrıca bizim için “Made in UK” damgası önemliydi.

AEI Sytems’i bu top için aldıklarının altını çizip şu mesajı verdi:

-Önümüzdeki dönemde AEI Systems’in ürünlerinin yüzde 75’i Türkiye’de üretilecek. Üretimin yüzde 25’lik bölümü İngiltere’de sürecek.

SYS-Canik, Aral Ailesi’yle polimer gövdeli, iğne ateşlemeli tabanca ile çıktığı yolculukta AEI Systems’le savunma sanayinde çıtayı zirveye taşıyıp lig atlamış oldu…

140 milyon dolara ulaştı, yüzde 95’ini ihracattan sağlıyor

SYS-CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, İstanbul Ömerli Hüseyinli Köyü’ndeki yeni merkez ve montaj tesisi yatırımlarına işaret etti:

- Oradaki arsanın 12 dönümünü Ülker’den aldık. 25 milyon dolarlık yatırım söz konusu. Ar-Ge merkezimiz orada olacak. Ayrıca montaj da yapılacak. Merkezimizi de oraya taşıyoruz.

SYS-Canik’in cirosunu sordum, yanıtladı:

-Bu yıl ciromuz 140 milyon doları bulacak. Bunun yüzde 95’ini ihracat oluşturacak. Ukrayna’dan gelen siparişler ihracatımızı artırdı.

ABD’deki şirketlerinin ciro beklentisini de paylaştı:

-ABD’deki ciromuz 75-100 milyon dolar dolayında olacak.

İngiltere’deki AEI Systems’i merak ettim, şu yanıtı verdi:

-AEI Sytems’in 2024 yılında 40 milyon Sterlinlik ciro hedefi var.

‘Biz de buradayız’ diye zıplayan çocuk gibiydik artık kendimizi kanıtladık

SYS-CANİK Genel Müdürü Utku Aral, savunma sanayi fuarlarıyla ilgili şu izlenimini paylaştı:

-Eskiden, “Biz de buradayız” diye zıplayan çocuk gibiydik. Türk savunma sanayi artık kendini kanıtladı, muharebede kendini kanıtlayan sistemleri üretir, ihraç eder hale geldi.

Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’da özellikle insansız hava araçlarının öneminin ortaya çıktığını vurguladı:

-IDEF’23, insansız hava, kara araçları başta olmak üzere insansız savunma araçlarının, silahların sergilendiği bir fuar olacak.

Türkiye turizmde artık ucuz değil Fransa’yı bile geçti

TAMARA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz’un bahçesindeyiz. Boz’un konukları arasında Kemal Şahin, İbrahim Nalbant, Selçuk Camcı ve Zekeriya Ünlü var.

Sahibi oldukları Antalya’daki Megasaray Resort Oteli vesilesiyle turizm sektöründe de yer alan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

-Bu sezon turizmin çok iyi gittiği söylenemez. Özellikle lüks tesislerin fiyatları rakip ülkelerin üzerinde seyrediyor. Bu durumda turist rakip ülkeleri tercih ediyor.

Bu izlenimi sektörün deneyimli ismi Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’un yeni Genel Müdürü Tunç Batum’a sordum, şu yanıtı verdi:

-Türkiye artık turizmde ucuz ülke değil. Özellikle İstanbul’daki fiyatlar İspanya’yı geçti. Fransa’nın, Almanya’nın üstüne çıkan fiyatlar da var.

İstanbul’daki otellerin doluluk oranını merak ettim, paylaştı:

-Temmuz-Ağustos İstanbul’da genelde sakin geçer. Biz, İstanbul’un en pahalı oteliyiz. Doluluğumuz yüzde 60’larda. Dolulukta iyilerden biriyiz.

Türkiye’nin turizmde ucuz ülke olmasından yakınılıyordu. Fiyatların yükselmesi gerekiyordu…

Ancak, turisti rakip ülkelere kaçıracak noktaya da dikkat edilmeli değil mi?