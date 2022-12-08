İstanbul Bilişim Kongresi’nden…

Üyesi olmaktan onur duyduğum Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) İstanbul şubesi ev sahipliğinde “Sürdürülebilir Teknolojiler Çağı, Kendi Kaynağını Üretebilen Toplum” temasıyla Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde 29 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 16. İstanbul Bilişim Kongresinin davetlileri arasındaydım.

Kongreden derlediklerime gelince;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) ve İlçe belediyeleri bütçelerinin sabaha karşı bitmesi sonrası bütün yorgunluğuna karşın kongrenin açılışa katılarak konuşma yapması Ekrem başkanın bilişime ve bilgi teknolojilerine verdiği önemin bir göstergesiydi..

TBD genel başkanı Rahmi Aktepe, TBD İstanbul şubesi başkanı Deniz Tiryakioğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in açılış konuşmaları sonrası programda yer alan panellere geçildi.

Prof. Dr. Erdal Balaban’nın moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürülebilir Teknolojiler Çağı, Kendi Kaynağını Üretebilen Toplum” başlıklı özel oturumun; Bilişim AŞ. Teknoloji ve Ar-Ge Direktörü Ulaş Kula, Öner Bilişim AŞ. Genel Müdürü Cemal Kıvanç Öner, Esri Türkiye CEOsu Barış Uz panelistleriydi.

Programda yer alan panellerin başlıkları;

- Akıllı şehirler İstanbul’un teknoloji vizyonu

- Mars’ ta Yaşama Hazır Mıyız? “Türk Derin Teknoloji Girişimlerin Kendine Yeten “Yeni Bir Dünya” İçin Hazırlıkları

- Dijital Veri Bağımlısı Bir Dünya Nasıl Yönetilecek? Veri Bilimi Ve Yapay Zeka İle Mümkün Mü?

Afet Bilişimi ve Risk Yönetimi

- Blokchain, Regülasyonlar, Açık Veri, Ekonomisi, ve Güvenliği, Dünyadan Örnekler ve Fırsatlar

- Uzay 3.0 ve Sürdürülebilirlik

- Sosyal Medyaya Yön Verenler, Olarak belirlenmişti.

Kendi alanlarında yetkin kişilerden oluşan panelistlerin verdikleri bilgiler, değindikleri konular gerçekten çok değerliydi.

Panellerde moderatörlerin interaktif yönetimi izleyicilerin soru –cevap ve değerlendirmelere katılımı kongrenin yoğun ilgiyle izlenmesine neden oldu.

İstanbul’da yaşayan, geçmiş yıllarda İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığını yapmış bir bir kişi olarak, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner’in moderatörlüğünü yaptığı “Akıllı şehirler İstanbul’un Teknoloji Vizyonu “ başlıklı panelden bahsedeceğim.

Panelistler, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM A.Ş. Genel müdürü Nihat Narin, İBB Teknoloji Koordinatörü Melih Gecek, İBB İSBAK AŞ. Genel Müdürü Mesut Kızıl, İBB İSTELKOM A.Ş. Genel müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Enerji AŞ. Genel Müdürü Yüksel Yalçın’dan oluşuyordu.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner panelin açılışında , “ İBB; Başakşehir lokasyonumuzda Veri Laboratuvarı ve Şişhane metro istasyonumuzda yer alan Zemin İstanbul teknoloji merkezlerimizde veri bilimi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında farklı birçok alana ve insana temas ederek, çok paydaşlı, kapsayıcı bir yapıyla değer ve fayda yaratmak için çalışıyoruz.

Ayrıca çocuklarımızın teknolojiyle tanışmasından, gençlerimizin yeni nesil teknolojilere ulaşmasına, girişimcilerimizin desteklenmesinden, ilgili uzmanların yapay zekâ ve veri bilimi alanlarında projeler geliştirebilmesine kadar farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz merkezlerde faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz.” Sözlerinden sonra salondaki genç izleyicilerle girdiği diyalog tam anlamıyla harikaydı... Konuşmacılar ve şirketlerle ilgili verdiği özet bilgilerden sonra panelistler söz aldı..

BELBİM AŞ. Genel Müdürü Nihat Narin; İstanbul toplu ulaşımında kullanılan entegre “Elektronik Ücret Toplama Sistemi”nin kurucusu olup, tamamen bünyesinde geliştirilen bu sistemi, “İstanbulkart” aracılığı ile güvenli, hızlı ve doğru işlem altyapısına sahip bir elektronik para ve bilgi yönetim hizmeti olarak sunmaktadır.

Akıllı şehir vizyonuyla, şehir içi toplu ulaşımda alternatifi olmayan İstanbulkart’ı bir finansal teknoloji çözümü haline getirmiştir. Yenilenen stratejisiyle bir ulaşım kartının ötesinde ‘Şehrin Yaşam Kartı’ olan İstanbulkart, marketlerden müzelere, online alışverişlerden taksilere, kaferestoranlardan akaryakıt istasyonlarına, perakende sektöründen eğlence sektörüne kadar birçok alanda ödeme aracı olarak İstanbullulara hizmet vermektedir.

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ. Genel Müdürü Mesut Kızıl;

Şirketimiz ; Akıllı Çevre ,Akıllı Güvenlik ,Bilgi Teknolojileri ,Akıllı Ulaşım ,İletişim Teknolojileri alanlarında Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olarak İstanbul’un Akıllı Şehir vizyonunun hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyan İSBAK, başta İstanbul olmak üzere şehirlerin yaşam kalitesini artırma misyonunu üstlenmektedir. Akıllı şehir teknolojileri alanında uluslararası rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve yenilikçi akıllı şehir çözümleri ile mutlu şehirlerin oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İBB Teknoloji Koordinatörü Melih Gecek ; benim görevli olduğum bölüm, Bilgi İşlem dairesi ve şirketlerimizle birlikte İstanbul’muzun aklıllı şehirler uygulamalarında ARGE ve inovasyon odaklı projeler üretilmesinde görev üstlenmekteyiz.

İSTTELKOM, Bilgi Teknolojileri Genel müdürü Yücel Karadeniz; (BT) çözümleri ve dijital dönüşüm alanında gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler bırakmak adına akıllı şehirlerin ana omurgası olan iletişim altyapılarını oluşturmaktadır.

Dijital Dönüşüm Hizmetleri, Bilişim Hizmetleri, BT Güvenlik Çözümleri, Veri Merkezi Çözümleri,

Haberleşme (Fiber) Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) Hizmetleri, Telsiz Hizmetleri, Kablosuz Ağ Hizmetleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) Hizmetleri Akıllı Kent Mobilyaları ile İletişim Çözümleri konularında çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Paneli son konuşmacısı ise İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın;

Ar-Ge ve Teknolojik Tabanlı İş Birliği İstanbul Enerji’nin Vizyonunu Destekleyici Nitelikte

“2015 Paris İklim Sözleşmesi ve Türkiye’de 2021 yılında uygulamaya giren Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, yenilenebilir enerji projeleri kapsamında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm süreçlerini başlatmış bulunuyoruz.

Teknolojik gelişmeleri İstanbul Enerji’nin mühendislik deneyimleriyle güçlendirerek projeler oluşturuyoruz.

Bu doğrultuda yön gösterici bilgi merkezi ODTÜ-GÜNAM’ın ve İstanbul Enerji’nin, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta yer alan Ar-Ge Birimimiz ile birlikte Enerji üretimi ve yönetimi, akaryakıt yönetimi, aydınlatma proje ve uygulama yönetimi olmak üzere 3 ana faaliyet alanı bulunmaktadır.

Bu faaliyet alanları çerçevesinde; Güneş enerji sistemleri (GES) projeleri, güneş enerjili (solar) aydınlatma sistemleri, enerji verimliliği danışmanlığı, biyokütle enerji santralleri (BES), rüzgâr enerji santralleri (RES), elektrikli araç şarj istasyonları, toptan&perakende akaryakıt tedariği ve mimari alanların & park bahçelerin aydınlatma projelerini gerçekleştirmektedir. Hem kamu hem de özel sektördeki birçok kuruluşa enerji, aydınlatma ve akaryakıt konularında yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, yeşil şehirler ve yeşil endüstri üzerine bilinç oluşturmak sorumluluk üstlendiği alanlardan biridir.

Aynı zamanda çevre yönetimini temel politikalarından biri yapan İstanbul Enerji, 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle de eyleme geçirdiği İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi ile “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul” olma yolunda, İstanbul’un 2050’de “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olması hedefi doğrultusunda çalışmaktadır.”

“Akıllı şehirler İstanbul’un Teknoloji Vizyonu “ başlıklı panelde konuşmacıların verdikleri bilgiler özetle bunlardı..

Alanlarında uzman ve yetkin kişilerin panelist olarak katılarak dinleyicilere çok değerli bilgilerin verildiği İstanbul Bilişim Kongresini izlemekten izleyicilerin ve benim keyif aldığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

Kongrede emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum ..