İstanbul, finans liginde küme düştü ama Levent Camii yükseldi

Levent civarında ani bir trafik yoğunluğu yaşandı geçen gün. Daha sonra tanıdık bir şoförden öğrendim nedenini, Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda hızlanan yeni Levent Camii inşaatını teftişe gelmişler ve bu nedenle bir sıkışıklık yaşanmış. Büyükdere caddesinde, Kanyon alışveriş merkezinin karşısında, daha önce Merkez Bankası’na (TCMB) ait olan alanda yükselen yeni caminin seçimden önce açılması mı amaçlanıyor bilmiyorum ama inşaata hız verildiğini neredeyse her gün önünden geçtiğim için günbegün izliyorum. Taksim meydanındaki camiden daha iddialı bir cami çıkacak galiba karşımıza.

Her geçişimde de Merkez Bankası’na ayrılmış olan bu değerli araziye görkemli bir cami yapılması ne anlama geliyor, bugünün Türkiyesi hakkında ne anlatıyor diye düşünüyorum. Asli görevlerini yerine getiremeyen, Türk lirasının onurunu koruyamayan TCMB’nin itibar kaybettiği buna karşılık en değerli arsalara devasa camiler inşa etmenin marifet sayıldığı bir ülkede yaşadığımızı mı hatırlatıyor acaba?

İstanbul global finans merkezi olacaktı hani?

Ben aklımdan bunları geçirerek internette dolaşırken Global Finans Merkezleri Ligi Endeksi’nin (GFCI) yeni açıklanan son verileri takıldı gözüme. Bütün yetkileri bizzat kullanan ‘tek seçici’nin keyfine göre Merkez Bankası Başkanı değiştiren ve çakma kalkınma modeli icat eden bir ülkede yaşarken bazı şeyleri unutuyoruz kaçınılmaz olarak. Anımsayacaksınız, bir ara İstanbul’un dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirileceğine inandırılmıştık. İtibarlı bir Merkez Bankamız olacaktı ve İstanbul finans merkezi dünyaya örnek gösterilecekti.

GFCI endeksine göz atarken bunlar geldi aklıma ve listede İstanbul’un adını aramaya başladım. Dünyanın dört bir yanındaki 120 global finans merkezinin sıralandığı listede İstanbul’un adına rastlamak için hayli çaba harcamam gerekti. Son bir yılda 13 sıra daha gerileyen İstanbul ancak 90. sırada kendine yer bulabilmişti bu listede. İlk 5 sırada yer alan New York, Londra, Singapur, Honkong ve San Fransisco yerlerini korumuştu. İstanbul gibi 13 sıra birden gerileyen diğer kent ise Moskova olmuştu.

Gökten para yağıyor

Dün ben bu yazıyı yazarken hava yağmurluydu Levent’te ama gazetelere bir göz atınca, her şeye rağmen karamsarlığa kapılmamak gerektiğini düşündüm. Evet ekonomiden demokrasiye kadar hemen her alanda dünya sıralamasında irtifa kaybeden bir ülkede yaşıyoruz, ekonomimiz tam bir çıkmazda ama önümüzde bir seçim var ve alicenap hükümetimiz gökten para yağdırmaya karar vermiş bulunuyor. Dünkü Sözcü gazetesinin haberine göre, milyonlarca emekli ile gazilere, sağlıkçılara ve geçici işçilere 149,3 milyar liralık bir seçim torbası hazırlanmış. Zamkolik esnafımızın ellerini ovuşturmaya başladığını görür gibiyim. Bu enflasyon oyununu bizim kadar içselleştirmiş ve benimsemiş başka bir toplum var mı merak ediyorum doğrusu.

Yazıyı bir başka müjdeyle bitireyim, Heterodoks politikalardan vazgeçmeye karar veren Beştepe ekonomistleri seçimden sonra ortodoks politikalara geri dönmeye karar vermiş ve onların bu tercihi AK Parti’nin seçim beyannamesine de yansıyacakmış. Sayın Nebati’nin gözlerinde de yeni bir ışıltı göreceğiz her halde.