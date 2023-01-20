İstanbul Portföy fonlarının teknoloji şirketi 50’yi aştı, Onedio, Mediazz’ın oldu

MEHMET Kutman’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Global Yatırım Holding, 2015 yılında bünyesine kattığı “Actus Portföy Yönetimi”ni 2020 yılında “İstanbul Portföy” çatısı altında birleştirerek yeni adım attı.

Birleşme sonrası yeni şirkette Global Yatırım Holding’in payı yüzde 33.25’e denk geldi. Ayrıca Global Yatırım Holding, yeni şirketin yüzde 40 hissesini alma opsiyonunu bir kenara koydu. Nitekim 2021’de opiyonunu kullanarak İstanbul Portföy’deki payını yüzde 66.6’ya çıkardı. Böylece ortaya şu tablo çıktı:

İstanbul Portföy ile Actus birleştiğinde 3 milyar lira düzeyinde olan portföy büyüklüğü, 2022 sonunda 45 milyar lirayı aştı.

Bu arada Mehmet Kutman, uluslararası piyasalarda ve Türkiye’de teknolojiye dayalı girişimlere yatırımı da ihmal etmedi. Actus’a İstanbul Portföy’le birleşme öncesinde de teknoloji girişimlerine yatırım misyonu yüklemişti.

Kutman’ın kişisel olarak yaptığı veya şirketlerini yönlendirdiği yatırımlardan bazıları şunlar oldu:

Firefly, Overtime, Jumptuit, Blockfi, General Fusion, V-Count.

İstanbul Portföy de sermaye piyasalarındaki faaliyetleriyle öne çıkarken “girişim sermayesi” alanında da farklı fonlarla yol aldı. İstanbul Portföy’ün oluşturduğu fonların yatırım yaptığı teknoloji şirketlerinin sayısı 50’yi geçti.

İstanbul Portföy, söz konusu fonlardan birini 2020’de “TwoZero Ventures” adıyla kurdu. “TwoZero Ventures”, Türkiye’nin ilk spor, medya ve eğlence girişim sermayesi yatırım fonu olarak dikkati çekti. “TwoZero Ventures”, hedeflediği alanlara dönük şirketler kurma formülünü seçti:

Bunlardan biri de “Mediazz” oldu. “Mediazz”, yeni medya ve eğlenceye yönelik daha büyük yapılar ve değerler yaratma konusunda yol alıyor.

“Maçkolik” ve “Fantazzie”yi çatısı altında bulunduran “Mediazz” üzerinden yeni bir hamle yapıldı:

Daha çok gençlerin aktüel olayları yorumlamak için izlediği “Onedio”nun çoğunluk hissesi “Mediazz”ın oldu.

Bu hamle sırasında şu ayrıntıya özen gösterildi:

Bilgi dağıtımı ve teknolojiyi birleştiren girişimlerde kurucunun rolü önem taşır. “Onedio”nun kurucusu Kaan Kayabalı, gelecek planları dikkate alınarak “Mediazz” CEO’luğuna getirildi.

Geçenlerde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Servet Yıldırım’la birlikte Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Twozero Ventures Kurucu Ortağı Yiğit Arslan ve Onedio’nun kurucusu Kaan Kayabalı’yla buluştuk.

Kayabalı, “Mediazz”daki yeni yapılanmayı anlatırken söz şöyle girdi:

- Ben elektronik mühendisiyim. Ürün tarafında olmayı seviyorum. 2013’te “Onedio” ile birlikte medyanın içinde buldum. Bizim en büyük kitlemiz gençler.

“Onedio”da 120 kişinin çalıştığını belirtti:

- Her ay 35 milyon kişiye dokunan medya şirketine dönüştük. Kârlıyız ama daha fazla değer yaratabiliriz. Şimdi “Onedio” kullanıcısının yanına çok farklı bir kitle olan “Maçkolik” takipçileri geliyor. Toplamda aylık dokunduğumuz kişi 50 milyona çıkacak.

Türkiye’de inanılmaz bir dijital medya datası olduğunu kaydetti:

- Biz de yabancı arama motorları ve sosyal medya ağlarının hakim olduğu bir pazarda fark yaratacağız. Bunun için yeterli teknik ekibimiz, kapasitemiz var.

Yeni oluşumla birlikte “Mediazz”ın CEO’su ve ortağı olacağını bildirdi:

- Başka varlıkları da satın almamız söz konusu olacak. Devam eden görüşmelerimiz var. Ayrıca, Türkiye’deki başarılarımızı Avrupa’ya da taşıyacağız.

Mehmet Kutman araya girip dijital medyada ortaya çıkan değere örnek verdi:

- “Maçkolik”te de önemli olan bu ortaklığın yapısı. Halka açık olmayan bir şirket alıyor, 3 yılda yatırılan parayı 3’e katlıyor…

Global Yatırım Holding, dünyada kruvaziyer limancılık, enerji, borsa-finans derken İstanbul Portföy üzerinden oluşturulan fonlarla 50’yi aşkın teknoloji şirketine yatırım yapmış bulunuyor…

Dijital medya tarafı da bu yatırımlar arasında öne çıkıyor…

Kafamızda şimşekler çaktı

İSTANBUL Portföy Alternatif Varlık Sınıfları Direktörü Yiğit Arslan, önce Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’la ilgili şu tanımı yaptı:

- Mehmet Bey, bu işin hem her yerinde hem de hiçbir yerinde…

Teknoloji şirketlerinden farklı olarak karşılarına “Maçkolik”in çıktığını belirtti:

- O zaman Mehmet Bey, İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ve İstanbul Portföy ortaklarıyla toplantı yaptık. “Bu, iyi bir yatırım fırsatına benziyor. Biz bu şirketi alıp çoğunluğunu halka arz edebiliriz” dedik.

“Maçkolik”le yola devam ederken 2022’de Kaan Kayabalı ile tanıştıklarını, sunumunu izlediklerini vurgulayıp, o sunumdan satır başlarını sıraladı:

Dijital medya sektöründe “Onedio” ile birlikte satın almalar yaparsak 2 şey elde edilir.

“Onedio” Birincisi 50 milyon tekil ziyaretçiye ulaşılır.

İkincisi, data analitiği. Veriyi doğru kullanırsak kişisel bazda hedefleme yapabiliriz. Aynı arama motorları, sosyal medya ağları gibi.

“Maçkolik” ile güçleri birleştirirsek, bunun yanına başka eklemeler yaparsak güçlü bir platform haline gelebiliriz.

Sunumu ilk aşamada inandırıcı bulmadığını ifade etti:

- Ardından ilginç bir olay yaşandı. ABD’de Golden State Warriors’un ortağı geldi. Bize, “AppLovin” diye bir şirkete yatırım yapmamızı söylediler.

Bu öneriye ilk aşamada tedirgin yaklaştıklarını bildirdi:

- “ABD’deki herhangi bir firma bize gelmiş, ‘Bize yatırım yapın’ diyor. Kim olduklarını bile bilmiyoruz” diye düşündük. Potansiyeli yüksek görmemize rağmen o fırsatı kaçırdık. O şirket daha sonra 20-30 kat değerle halka arz oldu.

Ardından Hollanda’da Türkler’in kurduğu bir şirketin karşılarına çıktığını aktardı:

- Kafamızı duvarlara vururken “AppLovin” benzeri bir şirketle tanıştık. Hollanda’da Türkler kurmuştu. Adı “Azerion”. Onları kaçırmadık ve milyar Euro değerle halka arz oldular. Büyük bir başarı ve hâlâ ortağız. Yani aslında“Unicorn’umuz var” diyebiliriz.

O günlerde yeniden Kaan Kayabalı’nın sunumunu anımsadıklarını aktardı:

- Sonra Türkiye’de de dijital medya şirketlerinin konsolide edilip bir değer yaratabileceğini konuşmaya başladık. Kafamızda şimşekler çaktı. O zaman “Onedio” ve Kaan ile ilgili bir pozisyon almaya ve ortak olmaya karar verdik.