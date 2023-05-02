İstanbul Ticaret Odası’nın desteği İhracata İlk Adım Programı ( İİAP ) başlıyor

İstanbul Ticaret Odası ( İTO ) uzun yıllardır tekrarladığı, oldukça ses veren, somut çıktılara sahip olan ve sürdürülebilirlikte rekor kıran İhracata İlk Adım Programı’nın ( İİAP ) bu yıl 15. tekrarını yapıyor.

İTO üyesi olan üretim ve/veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalardan alınacak başvurularda, şimdiye kadar hiç ihracat yapamamış olmaları veya yaptıkları ihracatın düzensiz olması ve/veya çok yüksek meblağlarda olmaması aranacak.

Bu bir danışmanlık desteği olup firmalara parasal bir destek verilmemektedir.

Destek programına başvuru yapmak isteyen firmaların https://tr.surveymonkey.com/r/2V72DYP adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

4 Mayıs 2023 Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında,

İTO’nun Eminönü merkez bina 4. kat Meclis Salonu’nda, danışman hocaların da iştiraki ile İİAP hakkında genel bilgilendirme yapmak üzere bir tanıtım toplantısı yapılacak

Bu toplantıda programda danışmanlık yapacak olan uzmanlar, katılmayı düşünen firma temsilcilerinin sorularına İTO yetkilileri ile birlikte, akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde cevap vereceklerdir.

İhracata İlk Adım Programı’nı ( İİAP ) çerçevesinde danışmanlık verecek olan uzmanlar, programa kabul edilen firmaların kendi işyerlerine giderek hizmet verecekler.

Program için başvurular, https://tr.surveymonkey.com/r/2V72DYP üzerinden yapılacak.

Bu başvuruların değerlendirilmesini takiben, ön başvurusu kabul edilen firma temsilcileri, tüm uzman danışmanların oluşturduğu bir komite üyeleri ve İTO yetkilileri ile

Yüz yüze görüşmeye çağrılacak.

Bu görüşmeler ve değerlendirmelerdeki en önemli kıstas tarafsızlık ve objektif değerlendirmedir.

Görüşmeler sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda da programa katılım hakkı kazanan firmalara bildirim yapılacak ve İTO’nun web sayfasından ilan edilecek.

İTO tarafından 2005 yılından bu yana yapılan İhracata İlk Adım Programı ( İİAP ) bugüne kadar ihracat ordumuza oldukça fazla sayıda firma kazandırdı.

Geçmiş programlara katılan ve o günlerde hiç ihracat yapmadığı halde bugün cirosunun % 60 kadarını ihracattan elde eden, yurt dışında firma ve depo açıp onun üzerinden ihracat yapan firmalar oldu.

Hizmet ihracatını hedefleyen katılımcılarından da gayet başarılı sonuçlar elde edenler var.

Bu program şapkadan tavşan çıkartan bir program değil…

Ancak, katılımcı firmalara somut ve kalıcı bilgiler ve kurallar aktararak onların ilerleyen zamanlarda kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve kendi başlarına ihracat yapabilmelerini sağlayan bir temel atan bir program.

Bilinen özdeyişi tekrarlamakta fayda var, bu program balık vermiyor amma balık tutmasını öğretiyor.