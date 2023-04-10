İthalatta son iki yılın en yavaş artışı

Geçen hafta açıklanan geçici dış ticaret verilerine mart ayında ihracat yüzde 4,4, ithalat yüzde 4,2 yükseldi. İhracat ve ithalat uzun süredir birbirine bu kadar yakın performans göstermemişti. Zira, bildiğiniz gibi 2021 sonbaharında başlayan faiz indirim sürecinden itibaren, küresel fiyat artışlarının da etkisiyle ithalatta patlama yaşanmış ve dış ticaret açığı 110 milyar doların üzerine çıkmıştı. Mart verileri ithalat artışının son iki yıldaki en düşük hızında olduğunu gösteriyor; ancak bu, dış ticaret açığında bir iyileşme başladığı anlamına gelmiyor.

İhracatla başlayalım. COVID-19’un ortaya çıkmasından sonra ilk kez geçen şubatta ihracatta az olsa bir gerileme yaşanmıştı. Martta ibre tekrar yukarı döndü. Ayrıca ulaşılan 23,6 milyar dolarlık ihracat değeri, şu ana dek Türkiye’nin bir ayda gerçekleştirdiği en yüksek ihracat tutarı. Bu performansın gerisinde yüzde 27,3 artış gösteren otomotiv ihracatının, yüzde 20,9 artış gösteren elektrikli makine ihracatının ve yüzde 49,6 artış gösteren altın ihracatının önemli katkıları var.

İthalattaki belirgin yavaşlamanın arkasında enerji ithalatında yaşanan yüzde 28,6’lık gerilemenin önemli katkısı var. Mart 2022’de 8,4 milyar dolar olan enerji ithalatı, 2023 Mart’ında 6 milyar dolara indi.

Son iki haftada uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Ham petrol varil fiyatı 66 dolardan 80 dolara çıktı. Bunun ithalat faturasına hemen olmasa da kademeli olarak olumsuz yansıması kaçınılmaz. Artış devam ederse ithalata etkilerini Mayıs’tan itibaren net olarak görebiliriz.

Toplam ithalatın hızının kesilmesinde bir diğer önemli faktör altın. Ocak ve şubat aylarında 5’er milyar dolara yakın gelen ithalat martta 2 milyar dolar oldu. Bunda vadeli altın ithalatına getirilen sınırlamanın etkisi var ancak tek sebebin bu olduğunu söyleyemeyiz.

Bu Hafta

Haftaya pazartesi sabahı açıklanacak şubat ayı ödemeler dengesi verileri ile başlayacağız. Ocak’ta olduğu gibi 9 milyar dolara yakın bir açık şaşırtıcı olmaz. Ancak bir sonraki veride daha ılımlı bir sonuç göreceğiz. Salı sabahı şubat ayı sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksleri açıklanacak.

Haftanın kritik günü, piyasalar açısından Çarşamba. Öğleden sonra mart enflasyonu, gece saatlerinde FED tutanakları açıklanacak.

Yurt İçi Veriler

Pazartesi 10:00

*Şubat ayı ödemeler dengesi

*Şubat ayı işgücü verileri

Salı 10:00

*Şubat ayı sanayi üretim endeksi

*Şubat ayı inşaat maliyet endeksi

Çarşamba 10:00: Şubat ayı perakende ve ciro endeksleri

12 Nisan Çarşamba 10:00: Şubat ayı dış ticaret endeksleri

Yurt Dışı Veriler

Çarşamba 15:30: ABD Mart ayı enflasyonu

Çarşamba 21:00: FED tutanakları

Cuma 15:30:

*ABD Mart ayı perakende satışlar

*ABD Mart ayı sanayi üretimi

Cuma 17:00: ABD Nisan ayı Michigan güven endeksi