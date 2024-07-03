İyi bir tempo yakaladık, kırmızı görmüş boğa gibi hedefe yürüyoruz  

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, Nisan 2023’te Oliver Wyman adlı danışmanlık firmasındaki görevi döneminden tanıdığı Cantekin Dinçerler’i aradı:

- Polisan Holding’te Bitlis Ailesi yönetimi tümüyle profesyonellere bıraktı. Benim başkanlığımda tümüyle profesyonellerden oluşan bir yönetim kurulu var. Yeni bir takım kuruyoruz, Holding CEO’luğu için seni düşünüyoruz. Ne dersin?

2001 yılında girdiği McKinsey & Co’da 9 yıl, 2010-2013 yılları arasında yönetim danışmanlığı firması Oliver Wyman’da görev yapan Cantekin Dinçerler, 2013’te Koloğlu Holding’e geçmişti. Daha çok inşaat sektöründeki işleriyle Koloğlu Holding’in enerji tarafını yönetiyordu. Koloğlu’nun enerji portföyü güçlüydü, inşaatın üzerine çıkmıştı.

Tayfun Bayazıt’ın ofisinde Nisan 2023’te görüşürken düşündü:

- Koloğlu Holding’te 10 yıl görev yaptım. Artık yeni bir maceraya, heyecana atılma zamanı geldi. Son 10 yılım patron şirketinde geçti. Benim için çok iyi bir dönemdi. Polisan Holding’teki modelde kararları doğrudan profesyoneller olarak biz vereceğiz.

O gün yanıtını verdi:

- Neden olmasın Tayfun Bey?

Dinçerler, o görüşmeden 2 ay sonra Haziran 2023’te Polisan Holding CEO’su olarak göreve başladı. Aradan bir yıl geçti, Haziran 2024’e gelindiğinde geriye dönüp baktı:

- Polisan Holding’de bir yıl inanılmaz yoğun geçti. McKinsey günleri dahil hayatımda bu kadar yoğun çalıştığım bir dönem olmamıştı. Kimya sektöründe tecrübem yoktu. Sektör, organizasyon, yeni kişiler, benim için birçok yenilik söz konusu.

Danışmanlıktan gelen deneyimiyle konuları anlamakta ve önceliklendirmede zorlanmadı. Önce tek tej bütün şirketlerde vakit geçirdi. Ticaret, operasyon ve organizasyon olmak üzere 3 başlıkta konuları tespit etmek için her şirkette yaklaşık 2’şer ay bulundu. Bunu yaparken danışmanlıkta kullanılan deyim aklından çıkmadı:

- Önce mutfağı toparlamak gerekir.

Göreve başladığında Polisan’ın ilk iki çeyrek sonuçlarını gözden geçirdi:

- İlk çeyrek çok kötüydü. İkinci çeyrek daha az kötü geçmişti. Acil müdahale edilmesi gereken yerler var. Önceliklendirip aksiyon almamız gerekiyor.

Polisan Holding’te birinci yılını geride bırakan Cantekin Dinçerler ile holding merkezinde buluştum, geçen bir yılı ve gelecek planlarını konuştuk.

- Önce Polisan Kansai Boya için kolları sıvadık. Orada yüzde 50 paya sahip ortak var. Dolayısıyla işin yönetişim ayağı çok kritikti. Sektörde çok ciddi rekabet ve kârlılık sıkıntısı vardı. Marj baskısı söz konusuydu. Nakit döngüsü çok yavaştı.

Nakit döngüsü konusunda daha önce başlamış çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi:

- 7 aya kadar uzamış vadeleri 4 aya çektik. Ürün miksine göre fiyatlarda ayarlamalar yaptık. Yani, yükselttiğimiz ve düşürdüğümüz fiyatlarımız oldu.

Nakit döngüsünün hızlanmasının işletme sermayesi baskısını azalttığını belirtti:

- Hacimler büyüdü, cirolar arttı. Buna rağmen cironun yüzde 35’i düzeyinde olan işletme sermayesini yüzde 25’te tutabilmeyi başardık.

Polisan Kansai’ye içeriden genel müdür ataması da yaptıklarını kaydedip, ekledi:

- Polisan Kansai Boya, 2023’ün ilk 6 ayında zarar açıklamıştı. 2023’ü kârlı ve Pazar payımızı da 1-2 puan artırarak kapattık. Bu şirketimizin cirosu geçen yıl 5.6 milyar lira civarındaydı. Bu yıl beklentimiz daha yüksek.

Grubun konsolide sonuçlarını sordum, anlattı:

- Geçen yılı 1 milyar lira FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) ile kapattık. Konsolide gelirimiz 5.6 milyar liraydı. Kombine gelirler 8.8 milyar lirayı buldu. 1 milyar liralık FAVÖK’ün yüzde 75’i yılın ikinci yarısında sağlandı. 2024’te de bu tempo devam ediyor.

İyi bir tempo yakaladıklarının altını çizdi:

- Kırmızı görmüş boğa gibi hedefe doğru yol alıyoruz…

Sohbeti Polisan’ın 60’ıncı yılıyla noktaladı:

- 60’ıncı yılımızda topluma değer katan projeler gerçekleştirmeye, bulunduğumuz sektörlerde katma değerli ürünlerin portföydeki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz.

Polisan Holding’de tümüyle profesyonelleşen yönetim modeli, ilk yıl sonuçlarına göre tutmuş gibi görünüyor…

Liman, boyaya göre kârlı bir iş, ek yatırımla kapasiteyi artırıyoruz

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, grubun önemli şirketlerinden Poliport’a değindi:

- Poliport’ta geçen yıl Nisan ayında yeni genel müdürümüz atanmıştı. Orada oturmuş, iyi bir ekip vardı. Organizasyon düzgün işliyordu. Poliport’ta hem nakit döngüsü çok hızlı, hem de kârlılık boyaya göre yüksek.

Poliport’ta gelirleri ve kârlılığı daha yukarı çekmek için attıkları adımları anlattı:

- Daha nitelikli kimyasallara saklama hizmeti vererek fiyatları yukarı çekmeye çalıştık. Limandaki 3 tankı buna göre dönüştürdük. Yani, mevcut tankları daha katma değerli hizmete göre dönüştürülmüş oldu. Buna 1.5 milyon dolar harcadık.

Poliport’ta 5.5 milyon dolarlık yenileme ve modernizasyon yatırımı başlattıklarını bildirdi:

- Bu kararı geçen sonbaharda aldık. Buna, “5 bin 580 metreküp kapasiteye sahip 8. Tank Çiftliği Projesi” diyoruz. Bu yılın 3’üncü çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz.

Poliport’ta kapasiteyi büyütmek için farklı adımlar attıklarını kaydetti:

- Poliport, sıvı yük limanı olarak bilinir. Oysa kuru yük tarafında da büyük bir hacim var. O tarafa da yükleniyoruz. Limanın arka tarafında depolama alanı ve antrepo yapımı gündeme gelecek.

Limanın arka tarafında eski boya fabrikasının bulunduğu alanın olduğuna işaret etti:

- Polisan Kansai Boya GEBKİM’e taşındıktan sonra eski fabrikanın yerini ticari alana dönüştürememiştik. Binalar, ekipman, her şey duruyordu. 6 ayda binayı çıplak hale getirdik. Alanı komple boşalttık. Bazı binaları yıkıp depo ve tank alanı açacağız.

Limanın kimyasal ürünlere hizmet veren bölümünde mevcut kapasitenin 266 bin metreküp olduğunu vurguladı:

- İlk aşamada kapasite 272 bin metreküpe çıkacak. Yakın vadede kapasite artışı yüzde 10’u bulacak.

Kuru yük antrepo tarafında geçen yıl 39 bin ton elleçleme yapıldığını belirtti:

- Bu yıl ilk çeyrekte elleçleme 75 bin tona çıktı. Limanda elleçlenen kuru yük yüzde 29 arttı, bu yıl ilk çeyrekte 384 bin ton oldu. Poliport’un gelirlerinde de enflasyon düzeltmesi sonrasında yüzde 25 arttı.

Kimya grubunda ciddi yenilenme oldu

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, grubun kimya şirketinde de geçen sonbaharda ekip yenileme sürecine girdiklerini belirtti:

- Ürünümüz reçine. Nakit döngüsü yavaş ve fiyatlarda marj baskısı var. Bakım harcamalarını artırdık. Bunun etkisini hemen gördük. Tesisin arıza sayısı düştü.

Kimya tesisinin yeni yerine taşındığını bildirdi.

- Bu yılın başında eski tesisi tamamen kapattık. Eski tesisi yıkıyoruz. Yerine kimyanın ihtiyacı olan tesisleri yapacağız. Üzerinde çalıştığımız bazı yeni ürünler var.

Reçineyi yoğun olarak MDF üreticilerine, suntacılara, taşyünü ve cam yünü işi yapanlara sattıklarını vurguladı:

- Bu alıcılar portföyümüzün yüzde 95’ini oluşturuyordu. Bazıları kendi reçine tesislerini kurdu. Büyük oyuncuların çoğu bunu yaptı. Pes edecek halimiz yok. İkame müşteriler bulmamız gerekiyor.

Bu durumda ihracata daha fazla yüklenmek üzere plan yaptıklarını kaydetti:

- İhracatımız zaten vardı ama öncelik vermeye başladık. Özel bir ekip kurduk. Bu çalışmalarla birlikte örneğin ilk defa Malta’ya ihracat yaptık. Yunanistan’a ihracatımız vardı, devam ediyoruz. 3 yıl önce satışların yüzde 30-35’i ihracattı. Yüzde 15’in altına düşmüştü.

Kimyada kârlılık için katma değerli ürünler geliştirmenin önemi üzerinde durdu:

- İtalya’da lojistik olarak rekabetçi olabiliyoruz. Ancak, İskandinav ülkelerinde durum öyle değil. Mevcut ürünümüzü katma değerli hale getirmek için çalışmalarımız var. Örneğin, döküm sektörü reçineler kullanıyor, oraya girdik. Çatılar için de özel reçine ürettik.