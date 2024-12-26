Kâr etmeyecek mağaza açmıyoruz, bu yılı yüzde 190 büyüme ile bitiriyoruz

English Home’un kurucusu olan, daha sonra ortağına bırakan İlhan Tanacı, 2011 yılında yeni ev tekstili ve dekorasyon markası kurarken yaptırdığı araştırmada şu noktaya odaklandı:

İsim kulağa hoş gelsin.

Her dilde kolay söylensin.

Araştırmanın sonunda karar çıktı:

Madame Coco…

İlhan Tanacı, daha önceki girişimlerinin sağladığı deneyimle Madame Coco ile çıktığı yolculukta hızlı büyümeyi hedefine koydu. Nitekim son 5 yılda her yıl yüzde 100’ü aşan büyümeyi sağladı. Bu büyümede hemen her ay çok sayıda mağaza açması da önemli rol oynadı.

Geçenlerde şirkete 1 Aralık 2020’de katılan Madame Coco CEO’su Cem Işık’la buluştuk. Işık'a Yönetim Kurulu Üyesi Akşın Güngör ve Pazarlama Müdürü Zeynep Ersen eşlik etti. Işık, söze mağaza sayısından girdi:

- Türkiye’de 600 mağazamız var. Ayrıca 22 ülkede 100’ü bulan yurt dışı mağazalarımız faaliyette. Online ciromuz da Türkiye’de yüzde 21-22 düzeyinde seyrediyor.

Mağaza açma temposuna işaret etti:

- Son 4 ayda 206 mağaza açtık. Kasımda açtığımız mağaza sayısı 54 oldu. Aralık ayında da 55 mağaza açmış olacağız.

2025’te tempoyu daha da artıracaklarını bildirdi:

- 2025’te her ay 70 mağaza açmayı planlıyoruz.

Bu yılki cirosu 207 milyar liraya ulaşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’le daha önceki sohbetlerimizden mesajıyla mağaza konusunu irdeledim:

- Vahap Küçük, “Mağaza açmak kadar kapatmak da önemli. Biz mağaza kapatma konusunda da çok hızlı karar alırız” diyor. Ayda 55 mağaza açmak, aylık mağaza açma temposunu 70’e çıkarmak yönetilebilir bir durum mu?

Yanıtla hem kurucu İlhan Tanacı’nın, hem de kendi iddiasını ortaya koydu:

- Biz önceden tüm ölçümleri yaparız. Zarar edecek mağaza açmayız. Açtığımız mağazaların yüzde 95’i işlerini kârlılıkla yürütür. Biz de kâr etmeyen mağazayı kapatma konusunda duygusal davranmayız. 2024’te iki mağaza kapattık.

Mağazalarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Türkiye’deki mağazaların tamamı bize ait. Yurt dışına da pazarın durumuna uygun ortak bularak gidiyoruz.

Mağazaların büyüklükleri üzerinde durdu:

- Son dönemlerde 500 metrekareden küçük mağaza açmamaya özen gösteriyoruz. Ancak eski mağazalarımız arasında alanı küçük olanlar da var. O nedenle bugün için ortalama mağaza büyüklüğümüz 390 metrekareye denk geliyor.

Yatırımlarında kredi kullanım oranlarının çok düşük olduğunun altını çizdi:

- Kazandığımızı yatırıma yönlendiriyoruz. Masrafları çok sıkı kontrol ediyoruz.

Türkiye’nin 79 ilinde mağazalarının olduğunu aktardı:

- 80’inci ilimizde mağazamızı açmak üzereyiz. 81’inci ilimizde de uygun lokasyon arayışımız sürüyor.

e-ticaret ve fiziki mağazalarının toplam ziyaretçi sayısını hesapladı:

- 2024 sonu itibariyle fiziki mağazalar ve e-ticaret toplamında 120 milyon ziyaretçiyi yakalamış olacağız.

Yarattıkları istihdama dikkat çekti:

- Doğrudan kadromuzda 5 bin personel var. Kadromuzdaki kadın oranı yüzde 81’i buluyor. Kurucumuz İlhan Tanacı, iş hayatından kopmuş ya da hiç çalışmamış kadınların istihdama kazandırılmasına önem veriyor.

Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere birçok sektör 2024’ü küçülmeyle geride bırakmaya hazırlanırken, 13 yıllık bir markanın son 5 yılda yüzde 100’ü aşan büyüme sağlaması, bu yılki büyümesinin yüzde 190’ı bulması dikkati çekiyor…

500’ü aşkın tedarikçi ile çalışıyoruz, ürünlerin yüzde 77’si Türkiye’den

Madame Coco CEO’su Cem Işık, 500’ü aşkın tedarikçiden ürün aldıklarını bildirdi:

- Tedarikçilerin yüzde 25’i, ürünlerimizin yüzde 80’ini üretiyor. Aralarında sadece Madame Coco’ya çalışanlar var.

Vitrine koydukları ürünlerin yerlilik oranını sordum, yanıtladı:

- Ev tekstili ürünlerinin büyük bölümünü Türkiye’den sağlıyoruz. Tekstil dışı ürünlerin çoğu Çin, Hindistan, Polonya ve Mısır’dan geliyor.

Satışlardaki oranı merak ettim, paylaştı:

- Yüzde 50 ev tekstili, havlu gibi ürünlerden oluşuyor. Yüzde 50’si de tekstil dışı ürünler…

Yurtdışı ciromuz yüzde 15’lerde 50’yi hedefliyoruz

Madame Coco CEO’su Cem Işık, ilk yurtdışı mağazalarını Sırbistan’da açtıklarını belirtti:

- Şu anda ciromuzun yüzde 15’ini yurtdışı mağazalarımızdan sağlıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak.

Hollanda ve Belçika’da mağazalarının olduğunu vurguladı:

- Yakın dönemde Paris’te (Fransa) mağaza açmayı düşünüyoruz.

Yurtdışında mağazalarının bulunduğu ülkelerden bazılarını sıraladı:

Bulgaristan, Fas, Gürcistan, Irak, Katar, Kazakistan, Kosova,

Sevgili için çalınan ‘tohum sunan el’in yerine yedeğini koydu

2015 yılı Ekim ayı, Milano (İtalya)… Dream Design Factory’de (dDf) Prof. Esra Ekmekçi’nin ortağı, ekibin tasarım beyni olan Arhan Kayar, Milano Expo’da tasarımı, projesi, yapımı ve yönetimini üstlendikleri Türkiye pavyonuna gittiğinde“Tohum Sunan Eller” enstalasyonundaki eksikliği fark etti.

Türkiye pavyonu ziyaretçilerine 21 farklı tohumu sunan ellerden biri yerinde yoktu.Kayar, önce çevreye baktı. Bulamayınca yedek eli monte ettirip, eksikliği giderme yoluna gitti.

Ardından kamera kayıtlarını izledi. Pavyonun sakin olduğu bir anda 4 kişi “Tohum Sunan Eller”i yakından inceliyordu. Gruptaki sakallı erkek, ellerin sağlamlığını kontrol etti. Tam oradan ayrılmaya karar vermişlerken sakallı erkek geri döndü. Ellerden birini yerinden çıkarıp, kız arkadaşına hediye etti.

Kayar, kamera kaydını izledikten sonra konuyu Expo Milano 2015 yönetimi gündemine taşımama kararı aldı:

- 4 bin 170 metrekarelik Türkiye pavyonunun bahçesine diktiğimiz 50 nar ağacındaki meyvelerin koparılmasına alışmıştık. Neyse ki, eli alan ziyaretçi onu sevgilisine hediye etmişti. Bunu Expo Milano’dan bir anı saydık.

Arhan Kayar, “sevgili için çalınan el” olayını 2015 yılı Ekim ayının ikinci yarısında dönemin Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Expo Milano 2015 Türkiye Komiseri Tarık Sönmez, dönemin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, Esra Ekmekçi, Dilara Koçak ve Tülin Şahin’le pavyonu gezerken anlatmıştı.

Aynı günlerde dönemin The Coca-Cola Company Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent de, Expo Milano 2015’teki Türkiye pavyonunu gezerken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’yı aramıştı:

- Expo Milano’da Coca-Cola pavyonu var. O vesileyle gelmişken Türkiye pavyonunu da gezdim. Çok güzel olmuş, görmelisin.

Güler Sabancı, hemen dDf’in ortağı, yakın arkadaşı Esra Ekmekçi’ye telefon etmişti:

- Sizi kutlarım. Muhtar, yaptığınız işi çok beğenmiş…

Esra Ekmekçi, Muhtar Kent-Güler Sabancı diyalogunu anlattıktan sonra Expo Milano 2015 Türkiye Komiseri Tarık Sönmez’e şu bilgiyi vermişti:

- Şanghay’da (Çin) büyük bir Expo Müzesi kuruluyor. Expo Milano 2015’teki Türkiye pavyonunun maketini orada sergilemek istediler. Pavyonun mimari konsepti Arhan Kayar ve Emir Uras’a ait.

Arhan Kayar’la en son İstanbul Modern’in gençlerin sanat eğitimine ücretsiz erişimini sağlamak üzere fon toplamak amacıyla düzenlediği “Gala Modern”de karşılaştık, sohbet ettik.

Bir-iki gün sonra Kayar’ın vefat haberini aldık, erken vedasıyla şoke olduk…

Arhan’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…