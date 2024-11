Keşke bütün yıl festival olsa Picasso da var Hanzala da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık dönemi, çok ilginç yönleriyle öne çıkacak. Onun döneminde turist sayısı, geceleme, turist başına gelir ve toplam gelir gibi farklı verilerde cumhuriyet tarihinin rekorlarını gördük. Bu rekorlar ‘nicelik rekorları’ ama rakamlardaki başarının temelinde 2018’den beri uyguladığı ‘nitelik değiştirme stratejisi’ yatıyor. Bakan Ersoy ile Antalya’da sohbet ediyoruz: “2018 itibariyle turizmde yeni bir strateji devreye alındı. Bu stratejinin iki önemli konusu vardı, birincisi artık sadece nicelikle değil, niteliği de önceleyen projeler gerçekleştirmeye başladık. İkinci strateji değişikliği de krizlerle ilgiliydi. Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle turizmi etkileyen bölgesel krizlerle karşı karşıya kalıyor. Bu gerçeği kabullenerek sektörü krizlere dayanıklı hale getirmeyi hedefledik” diyor. Ersoy şöyle devam ediyor: “2023 yılı ilk 9 ayda 45 milyon 230 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 2024 yılı ilk 9 aylık verilerinde bu rakam 49 milyon 181 bin oldu, 9 aylık turizm gelirimiz 46,9 milyar dolara yükseldi. Strateji öncesi, 2017 yılından bugüne yüzde 61.2 artış görüyoruz. Bu yılsonu için 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri öngörüyoruz. Orta Vadeli Programa göre 2025 için de 69 milyar dolar gelir hedefimiz var.”

Esnaf 3 aylık ciroyu 9 günde yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, strateji değişikliğindeki en önemli unsur olan ‘nicelik’ meselesinde Kültür Yolu Festivalleri başrolde olsa gerek. Çünkü derli toplu, sistemli, sürekliliği sağlanmış festivaller, yapıldıkları kentlerin günlük ekonomik canlılığından, marka şehir olma çabasına kadar çok önemli katkılar sağlamaya başladı. En son Malatya, Mardin, Manisa ve Kayseri de Kültür Yolu Festivali yapılacak iller arasına alındı. 2025’te 20 şehirde Kültür Yolu Festivali yapılacak. Bakan Ersoy, “Özellikle Anadolu’daki şehirlerimizin buna ihtiyacı var. Öyle ki festival yaptığımız bazı illerde şehrin nüfusu kadar, hatta daha fazla katılım oldu. Çünkü komşu şehirlerden de gelip etkinlikleri izlediler. Oteller 9 gün doldu. Esnafa ‘işler nasıl’ diye soruyoruz, ‘9 günde 2-3 aylık ciro yapıyoruz, keşke 12 ay festival olsa’ şeklinde yanıt alıyoruz. Tabii ki bir şehirde kültür yolu festivali yapılması için kriterlerimiz var. Öyle her şehirde olamaz” diyor. Ersoy, bugüne kadar festivallerde kendisini en çok şaşırtan kentlerin de Diyarbakır ve Erzurum olduğunu belirtiyor. Ebru Yaşar konserine 150 bin kişinin geldiğini hatırlatıyor. Antalya Kültür Yolu Festivalini anlatırken “İnsanlık tarihinin en büyük saldırılarından birine maruz kalan Filistin'i de unutmadık. Filistin davasına karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden 'Hanzala' karakterleri sergisi de Karatay Medresesi'nde görülebilecek” deyince ‘sanatın iyileştirici gücünü’ bir kez hatırlatıyor. Çünkü aynı festivalde büyük ressam Picasso’nun de sergisi var. Picasso’yu herkes tanıyor ama Haci El Ali ve eseri Hanzala genellikle göz ardı ediliyor. O yüzden içimden “Ne güzel festival, bize de bu yakışır Picasso da var Hanzala da” diyorum.

Şırnak’ta opera bale festivali de yapacağız

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kültür Yolu Festivallerinin çok büyük ilgi gördüğünü belirtiyor ve “Aspendos’taki provalarımızı bile 3 bin kişi seyretti. Festivallerde katılımları yüzde 123 arttı. Yerleşik etkinliklerde da yüzde 54 artış var. Bundan sonra opera ve bale için yeni yerler gerekecek” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Anadolu Opera ve Bale Festivalini başlatıyoruz. Opera ve baleye susamış illerimiz var, her yere götüreceğiz. Şırnak, Hatay, Ardahan, Erzincan, Kırklareli her yere. Aralık ortasında Şırnak’tan başlıyoruz. ‘Yetenek her yerde’ diyerek yetenek tespit alanları da oluşturuyoruz. Benim ilk görevim opera ve balenin tanıtılması ve sevdirilmesi. Bakanlığımızla omuz omuza çalışıyoruz. Bize alan açtılar ve rahat çalışma ortamı sundular. Seyirci sayımızı artırıyoruz, 300 binlerden 600 binlere geldik.”

‘Lale Devri bitti’ demedim Şanlıurfa da oyun istiyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Türkiye genelinde seyircisi sayısını ilk kez 2 milyonun üzerine taşımayı başardıklarını söylüyor. Karadağlı, “Şehir tiyatrolarında seyirci sayımızı 1,3 milyonlardan 2 milyon 250 bine taşıdık. Çünkü doğru eserleri seçtik, her yıl 125 yeni oyun sahneliyoruz. Geçen sene sloganımız ‘tiyatro her yerde’ idi. Bu sene ‘duy beni’ oldu. Bu sene 3 milyona ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Karadağlı, bir süre önce devlet sanatçıları için söylediği iddia edilen ‘çalışmadan maaş alıyorlar’ ya da ‘lale deri bitti’ gibi sözler için de şöyle konuşuyor:

“Ben öyle şeyler söylemedim. Ancak bize çok büyük talep var. Daha dün uçakta Şanlıurfa için ‘oyun istiyoruz’ dediler. Valililerimiz, kaymakamlarımız talepte bulunuyor. Sanatçılarımız da ülkemizin her köşesinde sahneye çıkmalı. Tabii ki para kazansınlar ama asli görevlerini de yapsınlar.”