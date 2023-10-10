Kilo başına ihracat gelirinde 30 doları yakaladı, BMC’ye 10 milyar lira daha yatıracak

2013 yılı sonları, 2014 yılının başlarında Ethem Sancak, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı arayıp buluştu, bir isim listesi gösterdi:

- TMSF, BMC’yi satmak üzere ihale açıyor. Gördüğünüz bu isimler ve sizin de içinde yer alacağınız bir konsorsiyum kurup BMC ihalesine girelim.

Fuat Tosyalı, ihalede gündeme gelebilecek rakam konusunda Sancak’ın beklentisini sordu, şu yanıtı aldı:

- BMC’yi ihalede 250 milyon dolar gibi bir fiyata alabileceğimizi düşünüyorum.

Tosyalı, Sancak’a niyetini bildirdi:

- Listedeki isimler konsorsiyuma girerse ben de varım. Onlar yoksa girmem.

Tosyalı, listedeki isimlerden 2-3 kişiyi aradı, onların da niyetlerinin kendisi ile aynı olduğunu öğrendi:

- Hep birlikte konsorsiyuma gireceksek varız, yoksa girmeyi düşünmeyiz.

2014 yılı Nisan ayı sonunda TMSF, BMC ihalesini yaptı. İhale sonucu şöyle çıktı:

■ BMC ihalesini 751 milyon liralık teklifle Ethem Sancak’a ait Es Mali Yatırım kazandı.

ES Mali Yatırım’ın BMC’yi devraldığı Ağustos 2014’teki kurlarla fiyat 350 milyon dolara yakın bir düzeye denk geldi. Sancak, zamanla Öztürk Ailesi ile Katarlı ortakları yanına aldı. BMC, Nisan 2018’de yerli tank Altay’ı üretme ihalesini kazanınca kamuoyu gündemine oturdu.

Aradan 7 yıl geçti, Ethem Sancak 2021 yılı başlarında yeniden Fuat Tosyalı’nın kapısını çaldı:

- BMC’deki hisselerimi satmayı düşünüyorum. Gelin size satayım.

Tosyalı, durum değerlendirmesi yaptı, şu yanıtı verdi:

- Sizdeki ve Öztürk Ailesi’ndeki hisseleri birlikte satmayı düşünürseniz, yani çoğunluk bize geçerse düşünürüz.

2021 yılı Haziran ayında söz konusu hisse devri için düğmeye basıldı, BMC’nin yüzde 50,1 hissesi Tosyalı Holding’e geçti. Fuat Tosyalı’nın ilk işi İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) önceki başkanlarından Prof. Murat Yalçıntaş’a BMC’nin CEO’luğu görevini vermek oldu.

Tosyalı, Murat Yalçıntaş’tan da öncelikle askeri araç, Altay Tankı, motor üretim merkezi planlamasıyla Karasu’da temeli atılan yatırım yerinin doğru olup olmadığını araştırmasını istedi. Kısa sırada konu netleşti:

- BMC’nin Karasu’da askeri araç ve Altay Tankı üretimini gerçekleştirmesi rantabl değil. Lojistik açıdan da doğru bir adres olmadığı anlaşılıyor.

Fuat Tosyalı, CEO Murat Yalçıntaş’a yatırım adresiyle ilgili şu mesajı verdi:

- Tahsisli arazi istemiyorum. Kendi kaynaklarımızla en uygun yerden yatırım arsalarımızı alıp yola koyulalım.

Böylece BMC’nin savunma sanayine dönük üretim üssü için Ankara Kazan’da 850 bin metrekarelik, ticari araçlar için de Yalova’da 600 bin metrekarelik arsa satın alındı.

BMC’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı’nın davetiyle 4 meslektaşımla birlikte Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen “Bus World” fuarına gittik. Tosyalı, Brüksel yolundaki sohbette BMC’yi devralmalarından bu yana yaptıkları yatırıma işaret etti:

- BMC’ye 2 yılda 3.6 milyar liralık yatırım yaptık.

Hemen ekledi:

- 2024’te 10 milyar liralık yatırım daha yapacağız.

BMC’nin otomotivde Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu anımsattı:

- Nasıl ki geçmişte sektörde ilkleri başardıysa bugün de başlattığımız inovasyon odaklı yatırımlar sayesinde büyük bir dönüşüme imza atarak elektrifikasyon çağında yeni nesil ticari araçlarıyla yine öncü olacak.

“Yeni bir BMC” için çalıştıklarını kaydetti:

- Ar-Ge yatırımlarımız ciromuzun yüzde 3’ünü aşıyor. TOGG’un ortaklarından biri olan BMC, kendi bünyesinde de elektrikli araçlara ciddi yatırımlar yapıyor. Ar-Ge’miz, sıfır emisyon hedefine elektrikli araçlarla katkı vermek için çok ciddi çalışmalara imza atıyor.

Fuat Tosyalı, Brüksel’deki “Busworld”de CEO Murat Yalçıntaş, BMC Genel Müdürü Lütfi Balık ve Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Mehmet Çelik ile birlikte geliştirme sürecinde Aselsan’la işbirliği yaptıkları “Procity 12 m EV” elektrikli otobüsü tanıttı.

Fuardaki sohbet sırasında BMC’deki askeri-sivil araç üretim payının hangi noktada olduğunu sordum, Yalçıntaş yanıtladı:

- Askeri araçların payı yüzde 65, sivil ticari araçların payı yüzde 35. Üretimdeki bu dağılım TSK’dan ve ihracat pazarlarından aldığımız askeri araç siparişlerine göre değişiyor.

Fuat Tosyalı araya girip BMC’nin ihracatta da öne çıktığını bildirdi:

- Savunma sanayi ihracatında sektör 5’incisiyiz. Ticari araçlar ve askeri araçlarımızı 80 ülkeye ihraç ediyoruz. Ciromuzun yüzde 65-70’i ihracattan sağlanıyor.

Kilo başına ihracat gelirlerini merak ettim, Yalçıntaş hesapladı:

- Askeri araçlarda kilo başına ihracat geliri 22 dolar dolayında seyrediyor. Sivil ticari dizel otobüslerde 14 dolar olan kilo başına ihracat geliri elektrikli versiyonlarda 30 dolara kadar çıkıyor.

Tosyalı’nın çoğunluk hissesini alması, Yalçıntaş’ın CEO’luk görevini üstlenmesiyle birlikte BMC’nin ticari araç, askeri araç ve Altay Tankı’nın üretiminde atağa geçtiği anlaşılıyor…

▌Elektrik motoru ve bataryası Aselsan tarafından geliştirildi

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, Brüksel’deki “Bus World”de ilk tanıtımını yaptıkları, geliştirme sürecinde Aselsan’la işbirliği yaptıkları “Procity 12m EV” elektrikli otobüsle ilgili şu bilgileri verdi:

■ Tavanına monte edilen “pantograf” hızlı şarj sistemi ile 8-12 dakikada, kısa molalarda sürücü tarafından herhangi bir şey yapılmasına gerek kalmadan kendi kendini şarj edebiliyor.

■ Aselsan tarafından geliştirilen 111.6 kWh’lık LTO batarya kullanılan otobüsümüzde yine Aselsan tarafından geliştirilen HVSM- 287 elektrik motoru toplam 335 HP güç üretiyor.

■ Hızlı şarj ile 80 kilometre menzil sunan aracımız 2024’ün ikinci yarısında seri olarak üretilecek.

■ “Procity 12m EV” modelinin bir başka versiyonu ise Alman Kiepe şirketi tarafından geliştirilen elektrikli araç güç ve şarj sistemi paketine sahip.

■ 362 kWh’lık NMC batarya kullanılan aracın HVSM-287 elektrik motoru toplam 215 HP güç üretiyor. DC şarj ile 5 saatte 300 kilometre menzil sunuyor. Bu modelin 55 dakikalık hızlı şarj seçeneği de var. O da 300 kilometrelik menzil sunuyor.

■ Ayrıca her iki projenin 18 metrelik otobüs versiyonu için de çalışmalarımız devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’na 7 apron otobüsü ile girdi, Emirates’e tedarikçi oldu

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, güçlü ve rekabetçi taraflarından birinin de havalimanlarında kullanılan apron araçları olduğunu bildirdi:

- Türkiye’de ilk apron aracını ürettik. Bu alanda dünyadaki birkaç üretici arasına girdik.

“14M Neoport” apron aracını geçtiğimiz yıllarda Kazakistan’a ihraç ettiklerini kaydetti:

- Bu yıl da THY’nin iştiraki TGS Yer Hizmetleri A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda kullanmak üzere 7 adet “Neoport Apron” aldı. İstanbul Havalimanı’nda VIP araçlar da dâhil çalışan toplam otobüs sayımız 52 oldu.

Geçen yıl da Dubai merkezli Emirates Grubu’nun havalimanı yer hizmetleri ve işletme firması olan DNATA’nın yetkili tedarikçisi olduklarını vurguladı:

- DNATA, 32 havalimanında ve farklı ülkelerde operasyonlara devam ediyor.

Hidrojen ile çalışan kamyon geliştiriyor

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, elektrikli otobüs üretmekle yetinmediklerini vurguladı:

- Avrupa Birliği’nin ağır vasıtalarda sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde yürütülen “ESCALATE” projesi içinde de yer alıyoruz. Bu proje kapsamında hidrojen ile çalışan bir kamyon (18t – 4x2 çekici) geliştiriyoruz.

140 milyon liraya BMC çatı GES yapıyor

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC’nin İzmir Pınarbaşı’ndaki 81 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesisinde çatı GES yatırımı başlattıklarını bildirdi:

- 140 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz proje ile ilk yıl 11.2 milyon kWh elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Projenin büyük bölümü tamamlandı. Bu yatırım söz konusu fabrikada elektrik tüketiminin yarısından fazlasını karşılayabilecek.