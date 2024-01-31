Kıraathane vs. kafe

Vs. Türkçe'mizde “vesaire” kelimesinin kısaltması olarak kullanılır; “ve benzeri” anlamında. İngilizcede ise “versus” kelimesinin kısaltmasıdır; “-e karşı” anlamında. Siz değerli okuyucu, yorumu size bırakıyorum; ister Türkçe ister İngilizce anlamıyla yorumlayabilirsiniz. Türk Dil Kurumu’na göre her iki kelimenin anlamı şu şekilde: Kıraathane-kahvehane / müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane. Kafe – kahve ağırlıklı içecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde oturacak yerlerin bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri.

Kaynaklar ilk kahvehanenin 15. yüzyılda İstanbul’da açıldığını belirtmektedir. Kahve ve kahvehane kültürü Türkiye’den Avrupa’ya oradan da yenidünya’ya yayılmıştır. İşlevlerine göre tarih boyunca kahvehanelere değişik isimler verilmiştir:

- ‘Bilgelik Okulu’ : Osmanlılarda sanatçıların ve edebiyatçıların buluşma yeri olarak

- ‘Kuruşluk Üniversite’ : İngiltere’de siyaset ve güncel konuların tartışıldığı ortam, bir fincan kahveye çok şeyin öğrenildiği ucuz üniversite olarak

Londra’nın ilk kahvehanesi 1652 yılında İzmir’den göç eden Pasque Rosee isimli bir Levanten tarafından açılmıştır. Hikâyeye göre Pasque Rosee İzmir’den ithalat yapan patronu Daniel Edwards’a bu içeceği tanıtır, kahvehane fikrini açar ve destek alır. Her sosyal seviyeden Londralı burada buluşmaya, dedikodu yapmaya, yazmaya gelir ve kahvehane gittikçe ünlenir. Zamanla “kahvehane siyasetçisi” diye bir tabir bile türer; siyasi konularda kahvehane köşelerinde ahkâm kesen kişilere verilen ad. Kahvenin bir sosyalleşme aracı olarak ilk kez Türkiyeli bir Levanten tarafından kullanılması Londralılar tarafından önemsenmiştir ve bu gelişme, tarihine meraklı bir ulus olarak bugün bile çeşitli araştırma ve makalelerde yer almaktadır. Kahvehanenin açıldığı binaya asılı bir tabela bu durumu açıklamaktadır. Londra’yı ziyaret edecekler için adres: St. Michael’s Alley, Cornhill. Tarihin acı bir gerçeği şu ki Avrupa’ya oradan da Yeni Dünya’ya kahve kültürünün yayılmasına sebep olan Türklerin ülkesinde şimdi yabancı kahve türleri, kahvehaneler, kafeler cirit atmakta!

Kafelerin sosyalleşme üzerinde önemli etkileri olduğu kabul edilmekte. Araştırmalar, başkalarıyla bağ kurmak için kaygısız – tasasız sohbetlere dahil olmayı tercih ettiğimizi göstermekte. Bu nedenle kahvehaneler plansız – programsız, kendiliğinden gelişen etkileşimler için uygun ortam oluşturmakta, sosyal ağların kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Bir araya gelmeyi kolaylaştırmakta, bilginin yayılmasına aracılık etmektedir. Bir başka araştırma, zaman içerisinde ileri yaş grubuna dahil kişilerin kendilerini toplumdan kısmen veya tamamen uzaklaştırması halinde dahi kahvehane ortamının yalnızlığa sarılanlar için bir sosyalleşme fırsatı olduğunu kanıtlamakta. Kahvehanelerin bu yararlı yanlarına bugünlerde yenileri ilave olmakta. Değişen dünyada kahvehaneler de değişmekte. Bakalım nasıl?

Haftanın Konusu: ONARIM KAFELERİ

Sosyal kaygılarımızın, değerlerimizin, önem sıralamalarımızın zaman içerisinde değişmesi ile kahvehanelerin rolü de başkalaşmaktadır. “Sürdürülebilirlik” çağımızın önemli kaygısıdır; çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara nasıl bir yarın teslim edeceğiz? Kaynakları bu hızla tüketirsek “yarın” nasıl bir yarın olacak? Bu sorular hepimizi düşündürmekte hatta ürkütmektedir. “Döngüsel Ekonomi” bu kaygıların bir sonucudur. Döngüsel ekonomi, atık oluşumunu en aza indirirken malzemeleri ve kaynakları kullanımlarının sonunda ürün döngüsüne geri döndürerek değerlerini mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedefler. “Onarım Kafeleri” bu amaca hizmet etmektedir.