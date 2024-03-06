Yumuşak güç-2024 

28 ve 29 Şubat günleri Brand Finance tarafından düzenlenen “Global Soft Power Summit – Küresel Yumuşak Güç Zirvesi” beşinci kez Londra’da QE2 etkinlik merkezinde düzenlendi. Etkinliğin ana teması ülkelerin, şehirlerin markalaşmasıydı ve bu bağlamda yatırımcı, yerleşimci ve ziyaretçi cezbetme konuları irdelendi ve tartışıldı. Geçtiğimiz yıllarda sadece tek gün olarak programlanan etkinlik artan talep üzerine iki günü kapsadı; 28 Şubat günü başarı hikayeleri sahipleri tarafından uzun – uzun tanıtıldı, anlatıldı. Türkiye ilk gün Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu tarafından temsil edildi ve yatırımcı cezbetme alanında gösterilen çabalar ve sağlanan ilerlemeler katılımcılarla paylaşıldı. 29 Şubat günü aynı konular bu kez düzenlenen paneller aracılığıyla paylaşıldı. Türkiye ikinci günde de sürdürülebilir ve yenileyici turizm konulu panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay tarafından temsil edildi. Her iki konuşmacı da etkili sunum ve beyanları ile takdir topladı. Buna tanık olmaktan dolayı mutluluk duydum.

Bu yıl Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkenin tamamının listelendiği, 170 bin kişiyi kapsayan bir algı araştırmasının sonuçlarını içeren raporu özetlersek:

- ABD yine en yüksek yumuşak güç skoruna sahip; 78.8/100

- Almanya iki sıra aşağıya inerken Çin iki sıra yukarıya tırmanmış ve üçüncü sıraya yerleşmiş

- Türkiye skorunu 3,4 puan arttırmış

- Rusya, Ukrayna savaşı nedeni ile düşen skorunu düzeltmiş; savaş kanıksanmaya başlanmış

- İsrail sıralamada 5 sıra birden aşağıya inmiş; savaş etkisini göstermiş

Bu yıl ilk kez “tavsiye” başlığı altında bir bölüm açıldı ve diğer ülkelere soruldu: Bu ülkeyi ziyaret etmeyi tavsiye eder misiniz? Bu ülkeye yatırım yapmayı tavsiye eder misiniz? Bu ülkenin ürettiği ürün ve hizmetleri satın almayı tavsiye eder misiniz? Bu ülkede çalışmayı tavsiye eder misiniz? Bu ülkede öğrenim görmeyi tavsiye eder misiniz? Türkiye bu başlıklar altında şu sıralarda yer aldı: Ziyaret 30., Yatırım 33., Ürün ve Hizmet 28., Çalışma 35., Öğrenim 32.. Görüldüğü gibi, birbirine yakın ve vasat denebilecek bir “tavsiye” skoruna sahibiz. Eminim hepimiz en azından “ziyaret” tavsiyesi sıralamasında daha üst sıralarda yer almasını umut ederdik. Algı araştırmalarından çıkarım yapılmak istenirse dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanıyor:

- Eğer genel algı, çabalarınızın ve beklentilerinizin altında ise yaptıklarınızı tam olarak anlatamamış, kitlelere aktaramamışsınız demektir. İletişime dikkat!

- Eğer genel algı, çaba ve beklentilerinizin üzerinde ise sizin için fırsat vaat ediyor demektir. Algı boşluğunu doldurmak için hemen kolları sıvamalısınız!

Toplantının son bölümü devlet başkanı eşlerine ayrılmıştı; “First Ladies and Gentlemen”. Panele katılanlar Ukrayna, İzlanda ve Slovenya devlet başkanlarının eşleri. Bu oluşum 2021 yılında Ukrayna devlet başkanının eşi Olena Zelenska tarafından hayata geçirilmiş. Savaş süresince iletişim çabalarını en üst seviyede sürdürebilen bir ülke Ukrayna. Geçmişten aklımda kalan bir anıyı paylaşmak isterim: Rahmetli Turgut Özal döneminde, 1987 yılı Şubat ve Mart aylarını kapsayan bir “Ege Kıta Sahanlığı” krizi yaşandı. Yunanistan Bern Bildirisi’ne aykırı davranıp Taşoz Adası çevresine petrol arama gemisi gönderdi, biz karşılık verdik, savaş gemileri bir birleriyle sürtüşmeye başladı. O süre içerisinde Turgut Özal yurtdışı temaslarını sürdürüyordu. Ülkeye döndüğünde şöyle dertlendiğini hatırlarım: “Haklı olduğumuz konuda bile yabancı medya gözünde haksız duruma düşürülüyoruz.” Kararlı, tutarlı ve sabırlı iletişim gün gelecek algıyı yönlendirecektir. “Yumuşak Güç” önemlidir!

Haftanın Ülkesi: BHUTAN

Belki çoğumuzun uzun süre gündemine gelmemiş, belki çoğumuzun hiç duymadığı bir ülke BHUTAN. Himalaya’larda yer alan, Çin ve Hindistan’a komşu 800 bin nüfuslu bu krallık ziyaretçi ekonomisi yönetimi açısından ilginç örnekler sergiliyor. İlk kez 1974 yılında turizme kapılarını açan ülkeyi o yıl sadece 300 kişi ziyaret etmiş. Şimdi ise rakam 300 binleri aşmış. Bu gelişme sonucu ülke yönetimi “ az sayı, yüksek değer” politikasını uygulamaya karar vermiş.

Doğasını korumak ve ziyaretçi sayısını sınırlamak amacıyla “sürdürülebilirlik geliştirme bedeli” adı altında ziyaretçi başına 200 dolar talep edilmekte. Ülkenin yeni tanıtım kampanyası “Believe – İnan” başlığı altında sürdürülmekte. Kampanya ile ülkenin kabiliyetleri, değerleri, gezegene katkısı, sorumlulukları ve geleceğe dair hedefleri vurgulanmakta. Ayrıca “Mindfulness City – Farkındalık Şehri” adında yeni bir yerleşim planlanmakta. Bu yerleşimde doğa ile uyum içerisinde bir yaşam vaat edilmekte.