“KKM’nin faturası mı daha yüksek, carry trade’in mi ?”

Merkez Bankası beklenenden çok daha yüksek bir faiz indirimi ile gevşeme döngüsüne merhaba dedi. Aslında enflasyonu düşürmek için bugüne kadar uygulanan politikasının bizleri boş yere yorduğunu da kabul etmiş oldu.

Arz ile talep arasındaki uyuşmazlığı yanlış metotlarla talep cephesinden dengelemeye çalışırken, üretimi düşüren ama yarattığı güvensizlik sebebiyle talebi düşüremeyen program sonunda kendi enflasyonunu kendi yaratır hale gelmişti. Baz etkisi haricinde TÜİK'in de desteğiyle enflasyon bu yılı % 45 civarında tamamlayacak gibi gözüküyor. Ancak şu uyarıda bulunmam lazım:

Birçok firma zamları Ocak ayına bıraktı, dolayısıyla gelecek yıl piyasa katılımcıların beklentisi olan % 27 seviyesinin de üzerinde bir resmi enflasyon gerçekleşecek gibi gözüküyor. Elbette biz bunu sokakta % 50 gibi hissedeceğiz. Dolayısıyla mevduat faizleri ya da fon getirilerinin tasarruflar hayat pahalılığına karşı koruma ihtimali düşük. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahale etmeyeceğini söylemesi önemli bir ayrıntıydı. Demek ki yılbaşına kadar müdahaleye devam edecek sonra da bırakacaklar. Yüksek reel faiz sebebiyle döviz girişlerinin artacağını düşünüyor olabilirler. Hep belirttiğim gibi riskli işler bunlar.

Faiz kararının BİST'teki etkisi beklendiği gibi oldu, önce alış geldi sonra da satışlar başladı ve dengelendi. CDS primleri de 250 seviyesinin üzerinde kaldı. Ekonomi Yönetiminin göreve geldikleri gün % 15 civarında olan gösterge tahvil faizlerinin bugün % 40'dan yüksek olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani KKM nin hazineye olan yükü döndü dolaştı faiz gideri olarak hazineye yüklenmiş oldu. Rezervlerden satılan dövizler de cabası. Kimse meseleye böyle bakmıyor. "KKM azaldı ya" diyorlar ama daha büyük maliyet oluştuğunu görmezden geliyorlar.

Yatırımcıların tahvil faizlerindeki reel kazançtan vaz geçmeleri mümkün değil. Döviz kurlarının yükselmemesi şartıyla tabii. Buradan anlaşılıyor ki, KKM yerine daha garantili bir kazanç kapısı yaratılmış, maliyeti de oldukça yüksek olmuş. KKM 'de sadece döviz yukarı giderse yatırımcı kazanıyordu, bu metodla her şekilde kazanıyor. Hem de dolar cinsinden kazanması sağlanıyor. Bunun da ekonomiye ciddi bir faturası olacak.

Herkese sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Ekonomi yönetimine de yazdıklarımıza kızmadan meseleyi soğukkanlılıkla değerlendirmelerini öneriyor, amasız ve fakatsız vatandaşın halinden anlayan politikalar için zihin açıklığı diliyorum.