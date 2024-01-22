Konut fiyatları düşer mi?

Geçen hafta açıklanan verilere göre kasım ayında konut fiyatları önceki aya göre yüzde 1,9, önceki yıla göre ise yüzde 82,8 artış gösterdi. Böylece fiyatlar aylık bazda son 34 ayın, yıllık bazda son 22 ayın en düşük artışını gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Kasım ayı konut fiyat artışı aylık enflasyonun da altında kalmış oldu.

Konut fiyatlarındaki artış, kabaca 2020 başından itibaren enflasyonun üzerinde. İki gösterge arasındaki fark Eylül 2020’den sonra açılmaya başladı. Politika faizi reel olarak negatife indikten sonra gayrimenkul bir yatırım aracı haline dönüştü.

2022 sonbaharında konut fi yatlarındaki artış yıllık bazda yüzde 189’a kadar çıkarken, enflasyon yüzde 85 civarındaydı. Hem yeni hem eski konut fi yatları artık pek çok kişi için alınamayacak ya da akılcı olmayan düzeylere ulaşınca, fi yat artış hızı yavaşlamaya başladı.

Temmuz’dan bu yana son beş ayın dördünde aylık bazda konut fi yat artışı enflasyonun altında seyrediyor. Bazı bölgelerde Kasım ayında fi yatlar ilk kez düşüş gösterdi. Geçmiş veriler ülke genelinde konut fi yatlarında TL bazında, uzun dönemli gerileme olmasa da istisnai düşüşler yaşandığını gösteriyor. Peki, önümüzdeki dönemde fiyatlarda gerileme olabilir mi?

Fiyatlar hala yüksek. Önceki yıllarda Türkiye ortalaması 90 bin dolar olan 120 metrekare konut fiyatı Kasım’da 125 bin dolardı. İstanbul’da bundan yüzde 50 daha yüksek. Kredi kullanmadan konut almak için yeterli varlığı olanlar bu fi yat düzeyinden konut almak için çok da istekli değil. Nitekim konut satışları yaklaşık bir buçuk yıldır geriliyor.

Faizler konut kredisi kullanımı için uygun değil. Mevcut faiz düzeyinde sonbahara kadar gerileme olmayacak. Faizler düşüşe geçtiğinde de konut kredi kullanımı eş anlı olarak sıçrama gösteremez.

Önümüzdeki aylarda TL bazında konut fiyatlarda gerileme olur mu olmaz mı net bir şey söylemek mümkün değil. Ama fi yat artışının uzunca bir süre daha enflasyonun altında kalacağını söylemek mümkün.