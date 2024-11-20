“Korumacılığın sonu enflasyon..”

ABD'de Ekim Ayı enflasyon oranları beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş gözüküyor. Bu sebeple Aralık ayında Fed'den bir faiz indirimi daha olacağının beklentisi de yükseldi diyebiliriz.

Enflasyonla alakalı veri beklendiği gibi gelse de, aylık çekirdek enflasyonun tüketici fiyatlarından daha yüksek olması, tehlikenin henüz geçmediğini gösteriyor. Dolayısıyla faiz indirimlerinin büyük adımlarla değil küçük adımlarla yapılacağını beklenmeli.

Diğer taraftan Trump'ın göreve başlar başlamaz uygulayacağı gümrük tarifeleri sebebiyle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkenin hükümetleri strese girmiş durumda. Şöyle ki, ABD dünyanın 1 numaralı ithalatçısı, birçok ülke ABD'ye mal satarak ciddi kazançlar elde ediyor. Tarihe geri dönüp baktığımızda, ABD'nin kendisine mal satan AB ülkeleri dahil olmak üzere bir çok ülkeyi "aşırı dış ticaret fazlası vermekle" suçlamıştı. Çünkü Amerikalılar özellikle gelişen ülkelerden mal ve hizmet satın alarak dış ticaret açığı veriyordu. Bir nevi kaynak transferi diyebiliriz. Ancak kendi para biriminden cari açık vermesi ABD'yi hiçbir zaman köşeye sıkıştırmadı. Bunu da söylememiz lazım.

ABD bugün başta Çin olmak üzere en çok dış ticaret açığını Meksika, Uzak Doğu ve AB ülkelerine veriyor. Almanya, İrlanda ve İtalya ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ilk 10 ülke arasında. Sıralamaya bakarsak:

Bu tablodan anlaşıldığı gibi ABD'nin yeni gümrük tarifeleri BRICS ülkeleriyle başlayan yeni hareketlenmeyi de oldukça hazırlıksız yakalayacak. Korumacılık hamlelerinin enflasyon yarattığını Türkiye örneğinden gayet iyi biliyoruz. Trump "kamuda tasarruf hamlesi" başlatacağını ve bu faaliyetin başına Elon Musk'ı getireceğini de duyurdu. Trump'ın basına sızan kabine üyeleri oldukça tartışmalı isimlerden oluşuyor desem yanlış olmaz. Anlaşılan ABD devlet mekanizması gibi devlet geleneklerini de değiştirmeye kararlı.